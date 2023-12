Es wird dunkel": "Good Night Oppy" erzählt vom plötzlichen Tod eines Mars-Rovers

Die schwungvolle Melodie war das Wecklied des Rovers, das im Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien, gespielt wurde. So wie die NASA seit den 1960er Jahren Astronauten an jedem Tag im Weltraum mit einem Lied aufweckt, so begann auch das Opportunity-Roverteam seine tägliche Schicht mit einem Lied, das auf die Reise von "Oppy" einstimmte.

Doch ein Sturm, der sich am Horizont zusammenbraute, änderte alles.

Oppy hatte bereits Staubstürme, Sonneneruptionen, Sandfallen, kosmische Strahlung, Beinahe-Kollisionen und raue Marswinter überstanden, während sie mehr als ein Jahrzehnt lang den roten Planeten erforschte. Im Jahr 2018 konnte ihr Team jedoch die Anzeichen von "grauen Haaren" erkennen - ein nachlassendes Gedächtnis, der Wunsch nach einem Nickerchen, Arthritis im Roboterarm.

Die Mitglieder des Missionsteams betrachteten sie jedoch weiterhin als ihren glücklichen Rover - unbesiegbar. Schließlich war Oppy für eine 90-tägige Mission konzipiert worden, aber sie hatte alle Erwartungen übertroffen und ihre Zwillingsschwester Spirit um etwa sieben Jahre überlebt.

Dieser Sturm war anders. Er wuchs rasch an, umkreiste den Planeten und verdeckte die Sonne.

Die letzte Nachricht des solarbetriebenen Rovers an die Missionskontrolle lautete wie folgt: "Meine Batterie ist leer und es wird dunkel."

Dieses Kapitel ist nur der Anfang des Dokumentarfilms, der ab dem 23. November auf Amazon Prime zu sehen ist. Der Film zeichnet die Reise der Zwillingsrover und der Menschen, die ihnen ihr Leben gewidmet haben, von der Idee bis zur letzten Übertragung nach.

Der Film wirft ein Licht auf die Hoffnung der Weltraumforschung und fängt die emotionale Bindung zwischen den Menschen und den robotischen Botschaftern ein, die in unserem Namen forschen.

Regisseur Ryan White hat jahrzehntelanges Filmmaterial aus den Gewölben der NASA mit fotorealistischen Effekten und Animationen von Industrial Light & Magic, dem berühmten, von George Lucas gegründeten Unternehmen für visuelle Effekte, sowie mit den Worten der Schauspielerin Angela Bassett verwoben. Der Dokumentarfilm versetzt den Zuschauer zusammen mit den beiden Rovern auf den Mars, wo sie auf den gegenüberliegenden Seiten des roten Planeten umherstreifen.

"Obwohl das Raumfahrzeug ein Roboter war, war die Mission menschlich", sagt Doug Ellison, Leiter des technischen Kamerateams für den Curiosity-Rover am JPL, der auch an der Mission von Opportunity mitgearbeitet hat.

Zwillingsroboter

Als die NASA-Ingenieure die Zwillingsrover in den frühen 2000er Jahren bauten und testeten, stellten sie schnell fest, dass die Roboter unterschiedlicher nicht sein konnten. Spirit war die eigenwillige Drama-Queen, während Opportunity der Streber war, so die Teammitglieder. Spirit war stur und kämpfte sich durch die gleichen Tests, die Opportunity mit Bravour meisterte. Ihre Persönlichkeiten schienen so menschlich zu sein wie ihr Design.

Die Rover wurden gebaut, um nach früheren Anzeichen von Wasser auf dem Mars zu suchen. Beide starteten 2003 in Schutzhüllen an Bord von Delta-Raketen und landeten 2004 auf der gegenüberliegenden Seite des roten Planeten. Die ersten 90 Tage der Doppelmission vergingen wie im Flug, und das JPL-Team stellte fest, dass die beiden Rover bereit für weitere Abenteuer waren.

Die Erforschung des Mars: 15 Jahre Opportunity auf dem Mars

Gemeinsam würden Spirit und Opportunity mit ihren Erkenntnissen die Lehrbücher mit neuen Informationen über den roten Planeten und seine faszinierende, wasserreiche Vergangenheit neu schreiben - und beide gerieten zwischen ihren Entdeckungen in alle möglichen Schwierigkeiten, blieben zum Beispiel im Sand stecken und stürzten fast die Wände steiler Krater hinunter.

Die Bande zwischen den Teammitgliedern und den Rovern vertieften sich schnell, trotz der großen Entfernung zwischen Erde und Mars - was es umso schwieriger machte, als die Reise von Spirit 2011 endete und Opportunity 2018 verstummte. Für beide Rover bestand bis zum bitteren Ende die Hoffnung auf ein "Aufwachen".

"Die Art und Weise, wie die (Opportunity-)Mission endete, war sehr plötzlich", sagte Ellison gegenüber CNN. "Wir hatten eine Woche lang einen sehr glücklichen und gesunden Rover, und dann kam dieser Staubsturm und nahm uns alles weg. ... Man kann es als einen Todesfall in der Familie bezeichnen. Es kam sehr plötzlich und war sehr traumatisch. Es war sehr plötzlich und traumatisch, und es noch einmal zu erleben, war wirklich eine emotionale Bereicherung.

Tausende von Menschen hatten an jedem Aspekt der Rover gearbeitet, sie zum Leben erweckt und sie länger als erwartet auf dem Mars in Betrieb gehalten.

"Was wir wirklich verabschieden, ist die Teamarbeit, die in diesem Roboter steckt, und die Zusammenarbeit mit einer ganzen Reihe erstaunlicher Menschen", sagte Ellison.

Oppy" zum Leben erwecken

Der kreative Prozess hinter dem Film begann im März 2020, am Vorabend der Pandemie.

White, der sich selbst als Weltraumfreak bezeichnet, wuchs in den 1980er Jahren auf und verfolgte Weltraummissionen. Das Projekt wurde zu seiner "Lebensrettung, weil er in einer so dunklen Zeit an etwas so Fröhlichem arbeiten konnte", sagte er.

Industrial Light & Magic übernahm die Aufgabe, den Mars auf eine Weise zum Leben zu erwecken, wie es noch nie zuvor auf Film zu sehen war. Die Mitglieder des ILM-Teams arbeiteten mit der NASA zusammen, um sicherzustellen, dass das, was sie darstellten, den Erfahrungen der Rover entsprach.

Das Endergebnis kommt der Marsoberfläche so nahe wie möglich, mit Kamerawinkeln, die sich anfühlen, als wären sie auf dem roten Planeten selbst gefilmt worden.

"ILM hat uns beigebracht, dass man das innerhalb der Grenzen der Realität machen kann: durch Linsen, Beleuchtung und durch den Winkel der Roboterkameras, die ihre Augen waren", so White.

Die Missionen von Spirit und Oppy sind beendet, aber die Erforschung des Mars geht heute mit Rovern der nächsten Generation wie Curiosity und Perseverance weiter. Letzterer startete im Juli 2020, als White gerade an dem Dokumentarfilm arbeitete.

Die ersten von Perseverance gesammelten Marsproben werden in den 2030er Jahren zur Erde gelangen und könnten Hinweise auf Leben enthalten - falls es auf dem Roten Planeten jemals existierte.

"All diese Missionen sind der Vorläufer dafür, dass Menschen dorthin geschickt werden, um dieses Abenteuer in der Zukunft fortzusetzen", sagte Ellison. "Ich hoffe, dass die nächste Generation von Ingenieuren und Forschern, Menschen wie mein kleines 4-jähriges Mädchen, Dokumentarfilme wie diesen sehen und sagen können: 'Ich möchte auch etwas davon machen. Ich möchte Teil eines solchen Abenteuers sein.'"

