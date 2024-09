Es scheint, dass die russische Trollfabrik angeblich einen inszenierten Absturz mit Harris inszeniert hat.

Seit einiger Zeit macht ein Video auf Social-Media-Plattformen die Runde, das Kamala Harris in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt. Laut diesem Video, das im Jahr 2011 aufgetaucht ist, soll die demokratische Kandidatin ein Mädchen verletzt haben, das seitdem im Rollstuhl sitzen muss. Berichten zufolge hat der Technologie-Riese Microsoft die Urheber dieser Verschwörungskampagne gegen Harris aufgedeckt.

Microsoft soll die Kampagne zurückverfolgt haben zu einer russischen Desinformationsgruppe namens Storm-1516. Diese Organisation, die angeblich Verbindungen zum Kreml hat, ist dafür bekannt, irreführende Informationen zu verbreiten und das Internet-Inhalt zu manipulieren.

Das Auftauchen dieser Verschwörungskampagne ist ein Zeichen dafür, dass Russland seine Bemühungen erhöht, sich in die bevorstehenden Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA einzumischen. Zum Zeitpunkt des Berichts hatte die russische Botschaft in Washington auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht reagiert.

Storm-1516 und ihre Taktiken

Nachdem Präsident Biden bekanntgab, dass er nicht wieder kandidieren werde, hatten russische Einflussoperationen zunächst Schwierigkeiten, ihre anti-demokratischen Strategien anzupassen, wie Microsoft in einem Blog-Beitrag mitteilte. Ende August begann jedoch Storm-1516 damit, Inhalte zu generieren, die Kamala Harris und ihren Laufgefährten, Tim Walz, mit schockierenden erfundenen Verschwörungstheorien in Verbindung bringen, um sie zu diskreditieren.

Experten behaupten, dass Storm-1516 dafür bekannt ist, Videos zu erstellen, in denen Schauspieler als Whistleblower oder Journalisten auftreten, die skandalöse Desinformation verbreiten. In diesem Fall soll die Gruppe angeblich einen Schauspieler dafür bezahlt haben, die angebliche Opfer des Verkehrsunfalls zu spielen, und falsch behauptet haben, seit dem Vorfall gelähmt zu sein. Außerdem wurde eine fingierte Website für einen nicht existierenden Nachrichtensender namens "KBSF-TV" erstellt. Die erfundene Geschichte wurde über diese Website und auf Social-Media-Plattformen wie X verbreitet und erreichte insgesamt über 2,7 Millionen Aufrufe.

Kürzlich hat das US-Justizministerium eine Klage gegen zwei Mitarbeiter des russischen Staatsfernsehens RT eingeleitet, die angeblich Geldwäscheverbindungen zu Wahlbeeinflussungsversuchen in sieben Bundesstaaten haben. Außerdem hat Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, WhatsApp, Instagram und Threads, RT und andere russische Staatsmedien weltweit von seinen Online-Netzwerken ausgeschlossen, da sie angeblich ausländische Interferenzaktivitäten durch die Verbreitung von Falschnachrichten durchführten.

