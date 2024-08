- Es ist wichtig, bei der Einweihung in natürliche Umgebungen auf schädliche Blaulegen zu achten.

Ein wenig Plantschen, ein Tauchgang, endlos auf einer aufblasbaren Matratze treiben – gesegnet ist, wer in der Nähe einen Gewässer hat. Die Härte von chlorierten Pools und ihren Sprungbrettern vermeidend, bietet die natürliche Welt immer noch das beste Badeerlebnis. Die meisten deutschen Badestellen halten eine ausgezeichnete Wasserqualität aufrecht, die von gut bis ausgezeichnet bewertet wird. Allerdings können bei Hitzeperioden die Gewässer gefährlich werden und führen zu zeitweiligen Sperrungen bestimmter Seen.

Gefährliche Algenblüten

Im Jahr 2023 waren etwa 68 % der deutschen Badestellen, die unter Beobachtung standen, aufgrund unsanitärer Wasserbedingungen kurzzeitig gesperrt. Hauptsächlich war dieses Problem auf das unerwünschte Vorkommen von blau-grünen Algen zurückzuführen. Cyanobakterien, diese Gift produzierenden Organismen, gedeihen in Deutschland bei längeren warmen Temperaturen, ausreichender Sonne und minimalem Wind. Sie blühen in sowohl flachen Seen als auch im Meer und bilden große Flächen von giftigen Algen.

Blau-grüne Algen stellen eine Bedrohung für Schwimmer und Wasserlebewesen dar, da sie wasserlösliche Toxine freisetzen. Eine Exposition in hoher Konzentration kann zu medizinischen Bedingungen führen, die von Magenbeschwerden bis hin zu Gelenkschmerzen, Ohrenschmerzen und Konjunktivitis reichen. Außerdem sind Allergien und Hautreizungen häufige Nebenwirkungen.

Um sich selbst zu schützen, meiden Sie Gewässer, die eine grünliche oder blau-grüne Färbung, einen Algenfilm, eine trübe Erscheinung oder einen toten Fischteppich auf der Oberfläche aufweisen. Wenn Sie auf Hüfttiefe nicht klar Ihre Füße sehen können, könnte es am besten sein, das Wasser zu vermeiden.

Hautinfektionen durch Vibriose

Vibriose, eine bakterielle Infektion, die in sowohl Süß- als auch Salzwasser vorkommt, kann bei Individuen mit geschwächtem Immunsystem Symptome wie Durchfall und Fieber verursachen. Stäbchenförmige Bakterien gedeihen, wenn die Wassertemperatur 20 Grad Celsius übersteigt, was oft zu schweren Hautinfektionen führt. Hyperthermie und bakterielle Sepsis sind eine düstere Möglichkeit.

Schwimmerjuckreiz von Cercariae

Intensives Jucken, Hautrötung und Nesselfieber nach dem Schwimmen können auf eine Infektion mit Schwimmerjucken hinweisen, die von Cercariae verursacht wird. Diese Larven von Bandwürmern, die normalerweise tierische Wirte bevorzugen, können auch den Menschen befallen und beim Eindringen in die Haut einen juckenden allergischen Reiz auslösen. Während der Mensch normalerweise ein ungeeigneter Wirt ist, entwickeln sich die Cercariae nicht weiter und sterben schließlich.

Schwimmerjucken ist im Allgemeinen harmlos, kann aber hartnäckig sein. In einigen schweren Fällen kann die Infektion mit Cercariae Fieber und Schock zur Folge haben. Linderung des Juckreizes mit Cremes, aber vermeiden Sie das Kratzen, um Hautinfektionen zu vermeiden. Der Zustand klingt normalerweise innerhalb von 10 bis 20 Tagen ab, vorausgesetzt, Sie treffen Vorsichtsmaßnahmen: Meiden Sie flache Ufernähe, spülen Sie sich nach dem Schwimmen mit Frischwasser ab und sorgen Sie für eine gründliche Hautreinigung.

Sie können den Zustand der deutschen Badegewässer über die Karte der Umweltbehörde überwachen.

