Es ist eine Entscheidung für Erling", sagt Borussia Dortmunds Geschäftsführer zu Haalands bevorstehendem Transfer

Mehrere britische Medien haben berichtet, dass Manchester City wahrscheinlich in der kommenden Woche bekannt geben wird, dass man sich mit Borussia Dortmund über die Dienste des Stürmers geeinigt hat.

Haalands brachiale Kraft, sein rasantes Tempo und seine verheerenden Abschlussqualitäten haben ihn zu einem der begehrtesten Spieler der Welt gemacht, was bedeutet, dass Dortmund sich damit abgefunden hat, seinen Starspieler zu verlieren, seit er ihn 2020 verpflichtet hat.

Während viele Klubs verständlicherweise frustriert wären, wenn sie ständig gegen höhere Spieler verlieren würden, sind diese Transfers laut Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke viel einfacher zu bewerkstelligen, da sie unvermeidlich sind.

"Das ist der einzige Weg für uns, denn wenn ein Spieler eine sehr gute Leistung bringt, müssen wir gegen die großen, großen, großen Klubs mit den Oligarchen und den arabischen Staaten im Rücken kämpfen", sagt Watzke gegenüber CNN Senior Sport Analyst Darren Lewis.

"Und diesen Kampf können wir nicht gewinnen, aber wir können einen Kampf um einen 18-jährigen Spieler wie Jude Bellingham gewinnen, denn dieser Spieler liebt es, bei Borussia Dortmund zu spielen, denn wir haben immer 80.000 Zuschauer, es ist eine sehr gute Atmosphäre und der Verein weiß, wie man mit jungen Spielern umgeht.

"Das ist unser Weg und, okay, wir haben eine gute Abteilung, die jeden Tag junge Spieler scoutet, aber es ist auch sehr wichtig, wenn man den Spieler hier hat, muss man ihn entwickeln und ich denke, das funktioniert ... meistens funktioniert es."

Watzke macht sich keine Illusionen darüber, wo Dortmund in der Hierarchie des modernen Fußballs steht.

Der Verein hat viele der größten und teuersten europäischen Stars der letzten Jahre hervorgebracht - und dann wieder verkauft. Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Jadon Sancho, Mario Götze, Mats Hummels, Ousmane Dembélé und Christian Pulisic gehören zu den Spielern, die das berühmte schwarz-gelbe Trikot getragen haben.

Watzke weiß zwar, dass eine hohe Spielerfluktuation zum Geschäft gehört, aber hinter einer Ablösesumme steht immer noch ein Mensch, und bei manchen Gelegenheiten fällt der Abschied schwerer als bei anderen.

"Manchmal ist es ein bisschen emotionaler", gibt Watzke zu. "Es war sehr emotional für mich, als Mats Hummels mir 2016 sagte, dass er den Verein nach, ich glaube, sieben oder acht Jahren verlassen wird, weil es eine lange Zeit war und wir eine ganz besondere Beziehung hatten.

"Aber manchmal sind Spieler ein, zwei, drei Jahre bei Borussia Dortmund, und in dieser Zeit sind die Emotionen nicht so groß, und es ist normal im Fußball, dass Spieler kommen und gehen, und wenn sie gehen wollen, ist das okay.

"Manchmal ist es ein gutes Geschäft, manchmal ist es nicht so gut. Als wir Ousmane Dembélé nach kurzer Zeit nach Barcelona verkauft haben, war das ein sehr gutes Geschäft. Als Robert Lewandowski uns ohne Ablösesumme verließ, war das kein gutes Geschäft, aber so ist der Fußball."

Es scheint, dass Haaland der nächste ist, der den Verein verlassen wird.

Der 21-Jährige hat seit seinem Wechsel von RB Salzburg im Jahr 2020 bemerkenswerte 85 Tore in 88 Spielen erzielt und dabei zahlreiche Bundesliga- und Champions-League-Rekorde gebrochen.

Manchester City wird Haalands Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro (79 Millionen Euro) wohl erfüllen - ein echtes Schnäppchen angesichts seines Talents und der aktuellen Ablösesummen - und sich damit gegen eine Reihe der größten europäischen Vereine durchsetzen, darunter Real Madrid, Manchester United und Paris Saint-Germain.

Am Tag des CNN-Interviews mit Watzke (26. April) gab der Dortmunder Geschäftsführer zu, dass er nicht wisse, ob Haaland den Verein während des europäischen Sommertransferfensters verlassen werde. Was er jedoch mit Sicherheit wisse, sei, dass Dortmund, falls Haaland gehen sollte, weiterhin am Wettbewerb teilnehmen werde, so wie es immer der Fall war.

"Es ist eine Entscheidung für Erling", sagte Watzke. "Erling hat eine Ausstiegsklausel, und er muss entscheiden, ob wir diese Ausstiegsklausel nehmen wollen oder nicht, und er hat Zeit, uns seine Entscheidung mitzuteilen. Wenn die Zeit reif ist, wird er es tun.

"Aber wir [Dortmund] haben 113 Jahre lang Fußball gespielt, und 111 Jahre lang haben wir ohne Erling Haaland gespielt. Wir hatten Robert Lewandowski und dann hat er uns 2014 verlassen, aber wir haben 15, 16 und 17 Jahre lang Fußball gespielt, bis jetzt.

"Dann kam Pierre-Emerick Aubameyang und dann Erling Haaland und Sie können sicher sein, wenn Erling die Entscheidung trifft, uns zu verlassen, werden wir den nächsten [Spieler] zu 100 Prozent finden."

Quelle: edition.cnn.com