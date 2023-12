Es ist an der Zeit, dass ich einen Treffer lande: Steph Curry trifft zum ersten Mal in seiner Karriere und bringt die Warriors zum Sieg

Aber überraschenderweise hat Curry in seiner glanzvollen Karriere noch nie einen Buzzer-Beater getroffen, um ein Spiel nach Ablauf der Zeit zu gewinnen. Laut ESPN hat er sieben Mal in den letzten 5 Sekunden zum Sieg getroffen.

Das änderte sich am Freitagabend, als der 33-Jährige ein paar Dribblings auf der linken Seite machte, genügend Platz fand und einen 20-Yard-Jumper versenkte, als die Uhr auf Null stand, und den Golden State Warriors zum 105:103-Sieg gegen die Houston Rockets verhalf.

"Es war an der Zeit, dass ich einen Treffer lande", sagte er hinterher, und seine Erleichterung war spürbar. "Das ist mein erster!"

Der Siegtreffer überschattete die erneut schwache Leistung der Warriors und von Curry selbst.

Am Donnerstag hatten die Warriors eine überraschende Niederlage in der zweiten Halbzeit gegen die Indiana Pacers erlitten, ein Team, dem fast alle seine besten Spieler fehlten.

Und am Freitag lagen die Warriors fünf Minuten vor Schluss gegen die Rockets, das Team mit der schlechtesten Bilanz in der Western Conference, mit neun Punkten zurück.

Ohne Draymond Green und Klay Thompson taten sich die Warriors schwer, ihre Würfe konsequent zu treffen, und Curry warf während einer Auszeit aus Frust einen Stuhl um.

Curry traf nur 4 von 13 Dreiern und insgesamt 6 von 21 und führte sein Team mit 22 Punkten an. Aber es war der letzte Wurf, der den Unterschied ausmachte.

Er hat schon viele wichtige Würfe in den letzten Sekunden von Spielen getroffen, aber es war sein erster Buzzer-Beater seit seiner Highschool-Zeit.

"Das war ein tolles Gefühl", sagte Curry. "Die Art und Weise, wie wir in den letzten 48 Stunden gespielt haben, wie wir uns gestern Abend abgemüht haben, in die Verlängerung zu gehen, zu verlieren, die Enttäuschung darüber und dann in dieses Spiel zu kommen, das Hin und Her, die Grind-it-out-Mentalität, die wir hatten, die Widerstandsfähigkeit, die wir gezeigt haben, um uns in der zweiten Hälfte eine Chance zu geben, war beeindruckend.

"Das erinnert einen daran, dass wir das große Ganze im Blick behalten müssen."

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Reportagen und Videos

Christian Wood und Kevin Porter Jr. führten Houston mit 19 bzw. 17 Punkten an, vergaben aber in den letzten 65 Sekunden jeweils die Chance, ihr Team in Führung zu bringen.

Trotz ihrer jüngsten Flaute haben die Warriors mit 33:13 Punkten immer noch die zweitbeste Bilanz in der Western Conference, während die Rockets auf 14:33 Punkte abrutschen und weiterhin die wenigsten Siege in der Conference aufweisen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com