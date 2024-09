Es gibt Spekulationen, dass Miley Cyrus während ihrer Zusammenarbeit mit Bruno Mars Drogen genommen hat.

Letzte Jahr feierte Miley Cyrus mit "Flowers" einen riesigen Sommerhit, doch kürzlich muss sie sich Vorwürfen der Plagiarats beschweren. Eine Firma, die die Rechte an Bruno Mars' "When I Was Your Man" hält, verklagt sie auf Schadensersatz und behauptet, dass "Flowers" wesentliche musikalische Elemente kopiert hat.

Cyrus veröffentlichte "Flowers" als Hit-Single Anfang 2023, scheinbar um sich von ihrem ehemaligen Ehemann, Schauspieler Liam Hemsworth, zu distanzieren. Doch nun wirft ihr Musikindustrie-Kollege Bruno Mars ihr Urheberrechtsverletzung vor.

Laut Berichten von TMZ argumentiert Tempo Music Investments, dass "Flowers" mehrere musikalische Ähnlichkeiten mit Mars' 2012er Ballade "When I Was Your Man" aufweist. Die Investmentfirma behauptet, einen Teil des Lieds zu besitzen, und behauptet, dass der Chorus, die Harmonie, die Melodie, die Akkordfolgen und die Texte von "Flowers" "absichtlich" von Mars' Track übernommen wurden. Laut der Klage "lassen die Kombination und zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Aufnahmen keinen Zweifel daran, dass 'Flowers' ohne 'When I Was Your Man' nicht existieren würde."

Geforderte Entschädigung

Tempo Music Investments fordert eine unbestimmte Entschädigung. Sie wollen auch, dass "Flowers" von allen Versionen von Cyrus' 2023er Album "Endless Summer Vacation" entfernt wird und dass die Sängerin das Lied nicht mehr performen darf.

Beide Lieder waren erfolgreich für ihre Künstler und erreichten Platz 1 in den Billboard Hot 100 Singles Charts. "When I Was Your Man" wurde für die Best Pop Solo Performance bei den 56. Grammy Awards 2014 nominiert, während "Flowers" noch erfolgreicher war. Das Lied gewann den Record of the Year, der die Songwriter ehrte, und die Best Pop Solo Performance, wofür Mars bereits nominiert war. "Flowers" wurde auch für den Song of the Year nominiert, gewann jedoch nicht.

Trotz des laufenden Rechtsstreits setzt Miley Cyrus ihre Gefühle weiterhin in Musik um, ♪ Ich werde nicht lügen ♪, wie sie es oft in ihren Liedern tut. Meanwhile, the accusations of plagiarism against her song "Flowers" continue to impact her musical career.

Lesen Sie auch: