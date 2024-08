Es gibt Regen und heftige Donnerregen, und es wird von Montag an sonnig sein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Regen, möglicherweise sogar Gewitter und starke Niederschläge in ganz Deutschland. Laut DWD-Prognose besteht die Möglichkeit, dass intensive Regenfälle und vereinzelte Gewitter von Westen nach Osten durch Deutschland ziehen, insbesondere von Samstagabend bis Sonntagmorgen. Es besteht die Gefahr von starken Niederschlägen.

Meteorologe Marcel Löwenstein vom DWD sagte: "Die Sonne wird am Sonntag kaum zu sehen sein und mostly in den westlichen und nordwestlichen Teilen des Landes versteckt bleiben."Expect Regen, mit Gewittern in einigen Regionen. Im südöstlichen Teil Deutschlands werden schwere Gewitter erwartet. Bis zum Sonntag Nachmittag sollten die Wolken in den westlichen und nordwestlichen Regionen abziehen. Die Temperaturen werden zwischen 18 und 24 Grad Celsius schwanken und können in der Lausitz bis zu 27 Grad erreichen.**

Während des Übergangs von Sonntag auf Montagnacht erwartet der DWD weitere Regenfälle, sogar mögliche starke Gewitter initially. Allerdings werden die Temperaturen am Montag steigen, beginnend am Oberrhein und sich dann auf zahlreiche Regionen in ganz Deutschland ausbreiten, und Sommer temperatures erreichen. Die Sonne wird häufiger zu sehen sein.**

Am Montag werden die erwarteten Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad Celsius liegen und am Dienstag auf 23 bis 29 Grad steigen.**

Von Samstagabend bis Sonntagmorgen können die vom DWD vorhergesagten intensiven Regenfälle und vereinzelten Gewitter eine Gefahr darstellen. Meteorologe Marcel Löwenstein erwartet während dieser Zeit schwere Gewitter im südöstlichen Teil des Landes.

