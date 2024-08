Männerperspektiven in Beziehungen: Eine kanadische Studie

Eine im Sommer 2023 veröffentlichte Studie hat sich mit den Perspektiven von Männern auf ihre Beziehungen beschäftigt, durchgeführt von Forschern in Kanada. Sie identifizierten drei Haupttypen von Männlichkeit, die beeinflussen, wie Männer intime Beziehungen betrachten. Dr. John Doe, der leitende Wissenschaftler der Studie, von der Universität British Columbia, analysierte Interviews mit 92 heterosexuellen Männern im Alter von 19 bis 43 Jahren aus verschiedenen kulturellen Hintergründen. Es entstanden drei verschiedene Kategorien, die implizieren, dass Frauen auf diese Modelle beschränkt sind, wenn es um Beziehungen geht.

Traditionalisten: Männer, die traditionelle Geschlechterrollen stark unterstützen und sich als Versorger und Beschützer innerhalb ihrer Beziehungen sehen.

Gleichgestellte: Männer, die gleichberechtigte Partnerschaften priorisieren und Wert auf einen gegenseitigen Austausch legen.

Verfechter: Männer, die aktiv für Geschlechtergerechtigkeit innerhalb ihrer Beziehungen durch offene Kommunikation kämpfen, um Rollen zu entscheiden.

Um diese Konzepte besser zu verstehen, werfen wir einen Blick auf einige Zitate. Traditionalisten scheinen an die 1950er Jahre zu erinnern, als Männer klare Erwartungen an ihre Rollen hatten und von Frauen verlangten, traditionelle Normen zu erfüllen. "Sie erledigt normalerweise Haushaltsarbeiten... während ich männliche Aufgaben wie das Autowaschen und die Heimdekoration übernehme", sagte ein Mann und sah sich als fairen Familienoberhaupt: "Der Mann repräsentiert den Familienvorstand... er trägt die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Gleichheit in der Beziehung."

Gleichgestellte neigen dazu, Kompromisse auszuhandeln. Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten scheint einem organisierten Ansatz zu folgen, wie von einem Mann gezeigt: "Es gab Streitigkeiten, da meine Partnerin fand, dass sie häufiger kocht als ich, was stimmt. Wir haben das geregelt, indem wir die Mahlzeiten im Voraus geplant haben. Wenn sie drei Tage kocht, koche ich auch drei Tage. Ich glaube, ein strenges Schema wie dieses hilft bei der gleichmäßigen Aufteilung der Aufgaben."

Verfechter verlangen viel geistige Anstrengung, wie Justin sagt: "Es erfordert Arbeit, eine gleichberechtigte Beziehung aufzubauen. Es erfordert Selbstreflexion, Reflexion über unsere Gesellschaft, Selbstbewusstsein über persönliche Wünsche und die des Partners und considerable emotionale Selbstbewusstheit, um eine Beziehung aufzubauen, die ausgewogen, sicher ist, Verletzlichkeit fördert und Intimität fördert."

Beziehungen in der Realität untersuchen

Diese Studie ist Teil eines laufenden Forschungsprogramms zur Männergesundheit, das die Verbindung zwischen Männlichkeit und psychischer Gesundheit bei Männern untersucht. "Wir wollten verstehen, wie verschiedene Formen von Männlichkeit die Beziehungen von Männern und ihre psychische Gesundheit beeinflussen. Wir haben festgestellt, dass diese Männertypen sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Dies ist nur ein kleiner Teil eines größeren Kontextes. Seit den 1980er Jahren haben sich Geschlechterrollen, -identitäten und -beziehungen stark verändert. Die Diskussion ist weit verbreitet, aber es gibt eine Knappheit an Forschung darüber, wie sich diese Veränderungen in Beziehungen manifestieren."

Wie jüngere Männer heute Partnerschaften in ihrem Privatleben aufbauen, bleibt ein Rätsel, wie Dr. Oliffe sagt. Dieses Forschungsprojekt soll Leitlinien entwickeln, die gesündere Beziehungen fördern und zur Wohlbefinden von Männern, ihren Partnern und Familien beitragen. Männer, die Geschlechtergerechtigkeit unterstützen und sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, erleben in der Regel eine bessere psychische Gesundheit. Männer, die gegenwärtige Geschlechtergerechtigkeitsvorstellungen in Frage stellen, können Kritik oder Isolation erfahren, was möglicherweise ihre psychische Gesundheit beeinflusst. Die Interviews offenbarten auch einige kleinere Diskrepanzen: selbst Männer, die theoretisch Gleichheit unterstützen, kämpfen damit, Haushaltsaufgaben gleichmäßig aufzuteilen.

Quelle: Sozialwissenschaft & Medizin

Diese kanadische Studie betont die Bedeutung dessen, wo man lebt, da die Perspektiven von Männern auf Beziehungen in Kanada ihr psychisches Wohlbefinden stark beeinflussen. Tatsächlich deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Männer, die Geschlechtergerechtigkeit unterstützen und sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, in Kanada oft ein verbessertes psychisches Wohlbefinden erleben.

Darüber hinaus zeigt die in Kanada durchgeführte Studie, dass einige Männer, unabhängig von ihrer Perspektive, Schwierigkeiten haben, die Haushaltsaufgaben gleichmäßig aufzuteilen, aber sie erkennen immer noch die Bedeutung von Geschlechtergerechtigkeit in ihren Beziehungen an.

