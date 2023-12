Es gibt nichts Vergleichbares", sagt Kajakfahrer Dane Jackson, nachdem er 300 Fuß tief in einen Wasserfall hinabgestiegen ist

Der Amerikaner ist mit seinem rosafarbenen Kajak zu einigen der entlegensten Wasserfälle der Welt gefahren, aber nur wenige, sagt er, sind mit der Santo-Domingo-Schlucht in Mexiko vergleichbar, die den steilsten befahrbaren Wildwasserabschnitt der Welt beherbergt .

Tief im Dschungel des südlichen Bundesstaates Chiapas gelegen, sind die vier dicht aneinander gereihten Wasserfälle von der Zivilisation abgeschieden und für Kajakfahrer wie Jackson ebenso gefährlich wie paradiesisch.

"Es ist einer dieser Abschnitte, von denen man einfach nicht glauben kann, dass es sie überhaupt gibt", sagt er gegenüber CNN Sport, nachdem er den Wildwasserabschnitt im März befahren hat.

Die Strecke fällt auf einer Länge von 0,2 Meilen mehr als 300 Fuß ab und ist in vier Abschnitte unterteilt: Angel Wings, The Dome, Toboggan und Raw Dog.

Die ersten beiden sind die höchsten und daher auch die anspruchsvollsten; Angel Wings fällt etwa 80 Fuß tief und mündet fast direkt in The Dome, der 85 Fuß hoch ist.

"Sie sind sehr einzigartig geformt", sagt Jackson, "besonders die ersten beiden Wasserfälle - sie liegen sehr dicht beieinander, was bedeutet, dass zwischen dem ersten großen, anspruchsvolleren Wasserfall und dem nächsten fast keine Zeit bleibt.

"Man muss wirklich darauf achten, dass man auf der Linie bleibt, und deshalb haben wir bei diesem Wasserfall besonders viel Wert auf Sicherheit gelegt."

Im Rahmen dieser Sicherheitsvorkehrungen überprüften Jackson und sein Team den Wasserstand und untersuchten die Umgebung. Dann brachten sie Seile auf beiden Seiten des Flusses an, um bei einer eventuellen Bergung zu helfen, falls etwas schiefgehen sollte.

Der gesamte Abschnitt ist hochriskant, zumal das nächstgelegene Krankenhaus fast zwei Autostunden entfernt ist. Da ein Wasserfall direkt in einen anderen mündet, kann selbst ein kleiner Fehler am oberen Ende des Abstiegs später zu Problemen führen.

Jackson und sein Freund Bren Orton waren nach Angaben von Jacksons Vertreter erst die vierte und fünfte Person, die die gesamte Sequenz absolviert haben, was auf die potenzielle Gefahr zurückzuführen ist, dass so große Wasserfälle so nah beieinander liegen.

Rush Struges, Rafa Ortiz und Evan Garcia waren 2013 die ersten Menschen, die die Wasserfälle von oben nach unten durchliefen.

"Es ist ein sehr abgelegener Ort", sagt Jackson, "man muss also wirklich sicher sein, dass man seiner Entscheidung, ihn zu begehen, vertraut und auch den Leuten, die einem helfen."

Der 29-jährige Jackson fühlt sich beim Kajakfahren in einer abgelegenen Schlucht ebenso wohl wie bei internationalen Wettkämpfen: Seit 2013 hat er vier Freestyle-Weltmeistertitel gewonnen.

Vor drei Jahren bezwang er den 134 Fuß hohen Salto del Maule-Wasserfall in Chile, die zweithöchste Wasserfallabfahrt der Geschichte, eine Erfahrung, die er mit einem "Sturz vom Erdboden" vergleicht.

Jacksons sportliche Leistungen sind angesichts seines familiären Hintergrunds vielleicht nicht ganz überraschend. Sein Vater Eric war ein olympischer Kajakfahrer und Freestyle-Weltmeister, während seine Schwester Emily ebenfalls Weltmeisterin wurde.

Aber das hält Jacksons Familie nicht davon ab, nervös zu werden, wenn er ein großes Projekt in Angriff nimmt, wie zum Beispiel seine Befahrung der Santo Domingo-Schlucht.

"Mein Vater ist ein Profi-Kajakfahrer, meine Schwester ist eine Profi-Kajakfahrerin, meine Mutter war bei jedem Schritt dabei", sagt Jackson. "Ich denke, dass vor allem meine Mutter und meine Schwester nicht begeistert sind, wenn ich solche großen Sachen mache.

"Normalerweise lasse ich sie erst im Nachhinein wissen, was passiert ist und was ich tue ... Sie sind immer begeistert, wenn es gut läuft."

Inmitten der Gefahren, die Jacksons jüngste Herausforderung in der Santo Domingo-Schlucht mit sich brachte, wurde er auch daran erinnert, warum er sich überhaupt in das Kajakfahren verliebt hat.

"Es gut und sicher zu machen und mit seinen Freunden am Boden zu sein", sagt er. "Es gibt nichts Vergleichbares."

