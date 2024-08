"Es gibt keine Überwindung der Vielzahl von Verschwörungstheorien, die zirkulieren".

Verschwörungstheorien bieten einfache Lösungen für komplexe Probleme. Sie schüren Misstrauen - und können familiäre Bindungen auflösen. Indem sie ihre eigenen Erfahrungen teilt, präsentiert Ika Sperling in ihrem Comic "The Great Reset" (Auswahl) eine Spaltung innerhalb einer Familie. Im Interview mit ntv.de spricht sie über das schwierige Zusammenleben mit Verschwörungstheorie-Gläubigen, den Versuch, den Kontakt aufrechtzuerhalten, und Ressourcen für betroffene Familien.

ntv.de: Der Comic betont, dass die Geschichte fiktiv ist und jede Ähnlichkeit mit realen Personen rein zufällig ist. Das Thema ist auch persönlich.

Ika Sperling: Die Geschichte ist tatsächlich von meiner Familie, meinen Erfahrungen und Gefühlen inspiriert. Allerdings wurden die Charaktere verändert. Einerseits habe ich Distanz zu ihnen gewonnen, andererseits ist die Realität viel komplexer als die geradlinige Darstellung im Comic. Außerdem habe ich die Freiheit, mich im Buch so zu präsentieren, wie ich möchte, während sie das nicht haben, sodass die Verzerrung als Zeichen des Respekts ihnen gegenüber betrachtet werden kann.

Der Comic beschäftigt sich mit der Konfrontation der Protagonistin mit ihrem Vater, der zunehmend in Verschwörungstheorien versunken ist. Diese Erfahrung hat auch eine persönliche Geschichte. Wann haben Sie erkannt, dass sich Ihr Vater verändert hat?

Im Jahr 2014 begann mein Vater, AfD-Narrative zu unterstützen. Ich war damals 16 Jahre alt und begann gerade, mich für Politik zu interessieren. Zunächst glaubte ich, ich könnte ihn mit meinen Argumenten überzeugen und führte viele Diskussionen mit ihm. Doch ich merkte schnell, dass ich gegen eine Wand lief. Schließlich musste ich einen Mittelweg finden, um unter einem Dach zu leben. Ich sagte: Wenn du etwas Rassistisches sagst, bekommst du eine Warnung, und wenn du weiter machst, stehe ich auf und gehe. Das funktionierte, weil es uns ermöglichte, die heikelsten Themen zu umgehen.**

War diese Strategie auf lange Sicht erfolgreich?

Es ist schwierig, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn es so viele unausgesprochene Themen gibt. Außerdem wurde mein Vater im Laufe der Zeit immer fester in seinen Verschwörungstheorien verankert. Schließlich wurde es unmöglich, die heißen Themen zu vermeiden. Jede Diskussion drehte sich um COVID-19-Maßnahmen, Lockdown oder Politiker. Selbst wenn ich neue Schuhe brauchte, endete es irgendwie in einer Diskussion über den Lockdown, der Geschäfte schloss.**

Haben Sie selbst einige Verschwörungstheorie-Videos angeschaut?

Ich habe viele Videos und Podcasts durchforstet, um herauszufinden, ob es eine Möglichkeit gibt, Verschwörungstheorie-Gläubige mit logischen Argumenten zu überzeugen. Aber am Ende konnte ich mich nicht gegen den Strom der Verschwörungstheorien durchsetzen.**

Können Sie erklären, warum Menschen von ihnen angezogen werden?

Manchmal fragte ich mich, ob doch etwas Wahres dran sein könnte, obwohl ich wusste, dass es eine antisemitische Verschwörungstheorie war. Aber ich konnte diese Zweifel immer abschütteln, auch wenn es mich belastete. Ich fühlte mich verantwortlich für meinen Vater und hatte das Bedürfnis, seine Radikalisierung zu verhindern.**

Aber das gelang nicht?

Es war entmutigend zu erkennen, dass ich nicht erfolgreich sein würde. Schließlich fühlte ich mich hilflos, weil alles, was ich sagte, infrage gestellt wurde, weil ich angeblich nur Mainstream-Medien ausgesetzt war. Wenn dieses Argument ins Spiel kommt, wird eine rationale Diskussion unmöglich.

Wie haben Sie dann reagiert?

Für mich war es wichtig, auf emotionaler Ebene mit meinem Vater in Kontakt zu bleiben. Wir konnten nicht über Verschwörungstheorien sprechen, aber über Gefühle. Da ich ihn nicht überzeugen konnte und er mich nicht, konnten wir über seine Gefühle sprechen, was uns indirekt wieder verband. Die Comic-Figur versucht ebenfalls, ihren Vater auf diese Weise anzusprechen.**

Warum ist der Vater-Figur im Comic als durchsichtige, mit Flüssigkeit gefüllte Figur dargestellt?

Für mich sieht es aus wie eine Seifenblase. Ihr Ursprung dient einem praktischen Zweck: Ich wollte sicherstellen, dass die Vater-Figur meinem richtigen Vater überhaupt nicht ähnelt. Zunächst zeichnete ich sie als Art amorphe Masse. Diese Verzerrung gefiel mir und ich behielt sie.**

Warum verliert diese Blase im Laufe der Geschichte Flüssigkeit?

Als ich die Form der Blase entworfen habe, habe ich das graphische Symbol des Lecks erdacht. Es ist etwas, das man nicht aufhalten kann. Egal, wie sehr die Figur versucht, es zu kontrollieren, sie kann es nicht verhindern. Das symbolisiert das Gefühl, das ich hatte, als mein Vater und ich immer weiter auseinanderdrifteten. Egal, wie sehr ich versuchte, es zu verhindern, ich konnte es nicht aufhalten. Dieser allmähliche, diffuse Verlust macht sie unkenntlich. Manchmal verhält sie sich wie früher, dann plötzlich droht sie Politikern mit Gewalt. Es ist nicht mehr wiederzuerkennen. Diese Dissonanz ist schwer zu ertragen.**

Die Protagonistin stammt aus der Stadt und besucht ihre Eltern auf dem Land. Glauben Sie, dass es eine wachsende Kluft zwischen beiden Lebenswelten gibt?

Dieses Thema der Entfremdung war mir wichtig. Wenn man in die Stadt zieht und dann zurückkehrt, hat sich alles verändert. Nicht nur der Mensch, sondern auch der Ort der Herkunft: Neue Geschäfte entstehen, alte verschwinden. Ich wollte die Dynamik dieser Dorfgemeinschaft und die Entfremdung der Protagonistin, die als "Professor Lady" begrüßt wird, weil sie studiert hat, darstellen. Gleichzeitig habe ich großen Respekt vor diesem Dorf.

Es gibt unterschiedliche Haltungen: Einige wissen über das Problem Bescheid,

In der Tat dominieren positive Reaktionen. Viele Menschen haben mir geschrieben, dass das Buch bei ihnen angekommen ist, weil sie jemanden kennen, der sich mit Verschwörungstheoretikern beschäftigt. Oft handelt es sich um eine Tante, einen Verwandten, einen Bruder, eine Schwester, einen Freund, einen Partner oder sogar ihre eigenen Kinder, die von Verschwörungstheorien fasziniert sind. Viele Leser konnten sich mit der Geschichte identifizieren.

Was für Ratschläge würden Sie Familien geben, die mit der Bedrohung durch Verschwörungstheorien kämpfen?

Ich empfehle, einen Beratungsdienst in Anspruch zu nehmen. Es gibt viele Optionen. Letztendlich bin ich nur ein Individuum, das seine Perspektive als Verwandter teilt. Ich würde mich nicht erdreisten, spezifische Handlungen zu empfehlen, wie zum Beispiel den Kontakt abzubrechen oder Diskussionen fortzusetzen. Die Gründe für das Glauben an Verschwörungserzählungen sind immer komplex und vielschichtig. Und jede betroffene Familie ist ein einzigartiges System, das eine individuelle Beratung benötigt.

Haben Sie auch von Hilfsangeboten profitiert?

Ich war Teil einer Selbsthilfegruppe, in der wir unsere Erfahrungen diskutiert haben. Hauptsächlich ging es darum, sich auszutauschen und zu versichern, dass man nicht alleine ist. Diese Erfahrung hat mir besonders gutgetan, weil ich gemerkt habe, dass es viele andere gibt, die das gleiche Verantwortungsgefühl teilen. Es war auch hilfreich, meine Energie in etwas Positives zu lenken. Das gilt auch für die Comic-Veröffentlichung. Sie hat es mir ermöglicht, eine negative Erfahrung, die ich und meine Familie gemacht haben, in eine persönliche Schöpfung zu verwandeln und so narrative Kontrolle zu gewinnen. Und Buchpräsentationen boten mir die Möglichkeit, mit anderen zu interagieren und heilende Ressourcen zu empfehlen.

Markus Lippold sprach mit Ika Sperling.

