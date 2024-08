"Es gibt Erfahrungen mit kollektiver Belästigung oder Agitation"

ntv.de: Herr Nitzsche, im Rückblick auf die Landtagswahl am 1. September - welche Gefühle dominieren? Angst oder Optimismus?

Thomas Nitzsche: Vor allem Unsicherheit. Es gibt auch Optimismus. Ich vermute, dass es im Thüringer Landtag nach dieser Wahl auch keine klaren Mehrheitsverhältnisse geben wird. Ich hoffe aber, dass wir nicht wieder auf eine Minderheitsregierung hinauslaufen. Das ist auf die Dauer nicht ideal.

Wie interpretieren Sie die Stimmung im Land?

In Jena ist es etwas anders. Hier haben wir andere Mehrheitsverhältnisse als im Rest Thüringens. Doch überall gibt es eine Art kollektive Unruhe. Sie hat mit Corona angefangen und sich durch den Ukraine-Konflikt fortgesetzt. Irgendwie ist der Zündstoff kürzer geworden. Die Bereitschaft, die Position der Gegenpartei zu berücksichtigen, nimmt ab. Die Neigung, andere Meinungen anzuhören und auch wenn man sich davon distanziert, zu akzeptieren, schwindet.

Was könnte der Grund dafür sein?

Ich glaube, es ist das Ineinandergreifen mehrerer Krisen. Corona allein war schon genug, um die Welt durcheinanderzubringen. Die Pandemie war noch nicht vorbei, da fing der Ukraine-Konflikt an. Viele sehnen sich nach einer Rückkehr zur Normalität, was auch immer das sein mag. Aber die fehlt, und deswegen haben wir diese Unruhe. Zukunftsängste kommen hinzu. Jetzt macht eine Partei von rechts bis extrem rechts stetig Fortschritte. Die AfD wird oft als ostdeutsches Phänomen bezeichnet, aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Der Trend ist auch in den alten Bundesländern ähnlich.

Wie bedrohlich finden Sie Björn Höcke?

Sehr bedrohlich. Soweit ich gelesen und gehört habe, führt er eine sehr straffe Schiff. Nur wer mit ihm übereinstimmt, bekommt vielversprechende Listenplätze für den Kreistag oder den Landtag. Niemandem ist daran gelegen, Herrn Höcke nah an die Macht zu lassen.

Ist es realistisch zu denken, dass er Ministerpräsident werden könnte? Alle Parteien verweigern eine Koalition mit der AfD. Oder?

Ich sehe das nicht kommen. Aber das gilt nur, wenn sich niemand anders besinnt. Wenn das, was jetzt gesagt wird, nach der Wahl noch gilt. Es ist möglich, dass einzelne Parteien nicht mehr in den Landtag einziehen. Dann gehen ihre Stimmen verloren, und es könnte deutlich weniger als 50 Prozent der Stimmen für eine Mehrheit reichen. Ich sehe die AfD nicht so mächtig werden, dass man sie nicht vermeiden kann. Aber ausgeschlossen ist es nicht.

Ist das nicht das Dilemma im Umgang mit der AfD? Man will eine Regierungsübernahme verhindern, aber wenn sich alle gegen sie verbünden, kann sie sagen: Wir sind die einzige Alternative, sie sind alle gleich. Sehen Sie einen Ausweg?

Es gibt einen Ausweg, aber keine schnelle Lösung. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle Aktionen unter der "Kampf gegen die AfD"-Fahne nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Sie greifen das falsche Problem an. Der Kampf gegen die Partei erreicht sogar das Gegenteil von dem, was mit den besten Absichten beabsichtigt ist. Stattdessen braucht es einen Kampf gegen die zugrunde liegenden Ursachen, die Wähler dazu bringen, für diese Partei zu stimmen. Es ist relativ einfach, eine große Demonstration gegen die AfD zu organisieren, aber das hilft nicht weiter. Man entfernt vielleicht vorübergehend den Kopf der Hydra, aber das ist nicht der Weg, sie zu besiegen.

Wo würden Sie ansetzen?

Das Thema, das die AfD aufgegriffen hat, ist Angst. Vor allem. Ich dachte, das Thema sei Migration. Das ist ein Euphemismus. Angst vor dem Fremden. Das mag unangenehm sein, aber diese Angst ist real. Es gibt auch Angst vor gesellschaftlichem Verfall. Etwas zu verlieren, das man hat. Oder Angst vor zu viel Veränderung. Diese Motive nutzt die AfD sehr effektiv aus.

Was kann dagegen getan werden?

Man muss die Gründe für die Angst reduzieren. Das ist die einzige Lösung, die funktioniert. Angst kann man bei niemandem wegargumentieren. Stattdessen muss man die bevorstehenden Veränderungen den Menschen so erklären, dass sie sich von ihnen nicht bedroht fühlen. In Jena hat die AfD eine viel größere Herausforderung als im Rest Thüringens. Das liegt zum Teil an unserer wachsamen Zivilgesellschaft. Der andere Grund ist, dass wir bereits einen höheren Anteil an Ausländern haben. Es ist normal geworden, mit Menschen zusammenzuleben, die anders aussehen, und das kann nicht mehr so leicht populistisch manipuliert werden.

Ist Jena vielleicht eine Ausnahme in Thüringen bezüglich der Flüchtlinge?

Wir haben 2014/15 rund 3000 Flüchtlinge aufgenommen. Im Hintergrund war das eine große Herausforderung, aber es gab wenig Kritik. Der Zustrom ist dann einfach in den Wohnungsmarkt gesickert. Das ist jetzt anders. Es gibt keine freien Wohnungen mehr. Die Bereitschaft, aufzunehmen, bleibt, aber die Unterbringungsmöglichkeiten schrumpfen. Unsere Gemeinschaftsunterkünfte sind noch voll. Wenn heute Nacht drei Busse ankämen, wüssten wir in Jena auch nicht, wo wir die Menschen unterbringen sollten. Die Aufnahmekapazität ist derzeit bei null. Aber das könnte sich wieder ändern.

Wie weit gelingt es, die Flüchtlinge in Arbeit zu integrieren? War es ein Fehler, den Ukrainern von Anfang an Bürgergeld zu zahlen?

Hier in Jena gehen Migranten überproportional in Arbeitsverhältnisse. Wir kennen aber auch den umgekehrten Effekt. Man beginnt zu rechnen, Bürgergeld, Wohngeld, andere Leistungen und vergleicht es mit einem potentiellen Einkommen. Der Punkt kann kommen, wo man denkt: Das lohnt sich nicht. Trotzdem sehen wir hier keine Immigration in das Sozialsystem.

Was würde es für Jena bedeuten, wenn die AfD die mächtigste Fraktion im Land würde? Könnte das nicht auch potenzielle Fachkräfte abschrecken?

Dies ist bereits der Fall. Eine prominente lokale AfD-Präsenz wäre zweifellos ein Nachteil des Standorts. Zum Beispiel bringen wir dieses Thema immer auf, wenn Diplomaten zu Besuch sind. Ich beruhige sie dann: Hier ist es nicht so. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen um einen Umzug mit einem Migrationshintergrund zu machen. Trotzdem spüren wir das Misstrauen von außen. Die Universität und internationale Unternehmen merken es, und es fühlt sich immer wie eine dunkle Wolke über allem an.

Während der letzten politischen Kampagnen gab es zahlreiche aggressive Angriffe auf Kandidaten und Amtsträger - sogar eskalierend in körperliche Gewalt. Wie beeinflusst Sie das?

Wenn ich darüber mit meinen Kollegen in einer größeren Gruppe spreche, bekomme ich das Gefühl, dass mehr als die Hälfte davon direkt betroffen waren. Ich selbst habe bisher nur eine bedrohliche E-Mail erhalten. Der Absender war sehr sorgfältig dabei, seine Identität zu verschleiern. Das hat mich beunruhigt, also haben wir eine gründlichere Untersuchung durchgeführt. Ansonsten habe ich noch keine Drohungen oder Gewalt erlebt.

Was gibt Ihnen Hoffnung?

Zum Beispiel die Gruppe "Offene Thüringen". Mitglieder aus verschiedenen Hintergründen sind beteiligt. Sie alle streben danach, konstruktive Diskussionen mit Menschen in ihrer direkten Umgebung zu führen. Diese Strategie hat sich bewährt, und auf diese Weise können wir immer noch Menschen beeinflussen. In Jena haben wir zusätzlich unsere eigene Kampagne gestartet. Wir haben Menschen wie die aus dem Krankenhaus hervorgehoben, die wir sehr vermissen würden, wenn sie nicht mehr hier wären. Wir brauchen diese Menschen und wir wollen, dass sie hier sind. Ich glaube, dass diese Art der Kommunikation funktioniert.

Volker Petersen interviewte Thomas Nitzsche

Obwohl es Bedenken gibt, dass die AfD in den alten Bundesländern an Macht gewinnt, scheint der Trend in den Niederlanden ähnlich zu sein. (Bezug auf den Satz "Die AfD wird so mächtig, dass man sie nicht mehr ignorieren kann")

Angesichts der wachsenden Unruhen und Befürchtungen in politischen Kreisen weltweit ist es wichtig, Verständnis und Zusammenarbeit statt Angst und Ausgrenzung zu fördern. (Bezug auf die Tatsache, dass das "Kampf gegen die AfD"-Schild nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht hat und die Reduzierung der Gründe für die Angst als Lösung)

Lesen Sie auch: