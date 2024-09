Es gibt eine signifikante Unterscheidung, laut Vance, zwischen konservativen und liberalen Ideologien, da kein Versuch unternommen wurde, Kamala Harris zu schaden.

Es ist üblich, dass Menschen auf der politischen Linken behaupten, dass es auf beiden Seiten ein Problem gibt. Ich sage nicht, dass wir als Konservative immer recht haben oder dass Liberale immer alles perfekt machen. Allerdings gibt es einen bemerkenswerten Unterschied zwischen uns: In letzter Zeit hat niemand versucht, Kamala Harris zu ermorden, während innerhalb der letzten paar Monate zwei Versuche auf das Leben von Donald Trump verübt wurden, wie Vance auf dem Georgia Faith & Freedom Coalition Dinner in Atlanta feststellte.

"Das ist ein klarer Beweis dafür, dass die Linke ein bisschen runterkommen und mit diesem Unsinn aufhören sollte", fuhr er fort.

Vance versprach, dazu beizutragen, die Rhetorik abzuschwächen und sprach speziell diejenigen an, die die "Beseitigung" Trumps fordern, darunter der Kongressabgeordnete Dan Goldman aus New York, der dies in einem Interview im vergangenen Jahr forderte.

"Jemand wird dabei verletzt und Schaden an unserem Land nehmen. Jemand wird verletzt. Überlegt einmal, welche Auswirkungen es auf Amerika hätte, wenn Trump schwer verletzt würde. Ich versichere euch, ich werde mein Bestes tun, um die Rhetorik abzuschwächen", erklärte Vance.

"Und diejenigen, die schreien, dass Trump beseitigt werden soll? Hört einfach auf damit, bevor jemand zu Schaden kommt", fügte er hinzu.

Ryan Wesley Routh, der mutmaßliche Schütze bei dem angeblichen Mordversuch an Trump, wurde am Montagmorgen in einer Anhörung vor einem Bundesgericht wegen des Besitzes einer Waffe durch einen vorbestraften Straftäter und des Besitzes einer Waffe mit gelöschter Seriennummer angeklagt.

Die Untersuchung des angeblichen Angriffs auf Trump am Sonntag dauert weiter an, und es könnten weitere Anklagen erhoben werden, wie Justizbehörden mitteilen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Eine erste Runde von waffenspezifischen Anklagen wurde erhoben, um Routh in Gewahrsam zu behalten, während die Ermittler weiter in die Angelegenheit vertiefen.

Der Sheriff des Palm Beach County, Ric Bradshaw, erklärte, dass ein Secret-Service-Agent auf den Schützen geschossen habe, der etwa 500 Meter von Trump entfernt war. Bradshaw bestätigte, dass der Schütze nicht zurückschoss und mit einem Auto floh. Später gab das Secret Service an, dass Routh nicht auf Trump gezielt habe.

Neben dem Zaun fanden die Ermittler ein Scharfschützennest mit einem Zielfernrohr, einer GoPro-Kamera und Rucksäcken mit Schutzplatten aus Keramik.

Präsident Joe Biden zeigte sich erleichtert über die Sicherheit von Trump in einem Telefongespräch mit seinem Vorgänger am Montagnachmittag, das das Weiße Haus als "freundliches Gespräch" beschrieb.

Trump bestätigte dies und teilte in einer Erklärung mit, dass er mit Biden gesprochen und über die Sicherheit des Secret Service gesprochen habe.

Früher an diesem Tag hatte Biden den Kongress aufgerufen, dem Secret Service zusätzliche Unterstützung zu gewähren, um auf den Vorfall zu reagieren.

Auch Vizepräsidentin Kamala Harris zeigte sich erleichtert, dass Trump den Vorfall überlebt hatte.

"Während wir Fakten sammeln, lasst mich klarstellen: Ich verurteile politische Gewalt. Es ist wichtig, dass wir alle dazu beitragen, dass diese Situation nicht weiter eskaliert", sagte Harris.

"Ich bin froh, dass Donald Trump sicher ist", schloss sie.

Die anhaltende politische Spannung scheint gefährliche Gefühle zu schüren, wie die jüngsten Mordversuche an Trump zeigen. Es ist wichtig, dass alle, die in der Politik tätig sind, ihre Sprache und ihr Verhalten überdenken, da Politik nie zu körperlicher Gewalt führen sollte.

Lesen Sie auch: