Es gab eine Zeit, bevor es den Bikini gab: 100 Jahre Bademode

Riviera Style: Resort & Swimwear since 1900, die jetzt im Fashion and Textile Museum in London zu sehen ist, zeichnet anhand von Archivmaterial und Bildern den Weg von den knielangen Badekleidern vergangener Zeiten bis zu den allgegenwärtigen String-Bikinis von heute nach.

Der Aufstieg des Badeortes

"Die Geschichte beginnt mit dem Übergang vom Baden im viktorianischen Zeitalter zum Schwimmen", sagt FTM-Kurator Dennis Nothdruft. "Es gab eine große Bewegung hin zu mehr Aktivität, vor allem für Frauen".

Bis in die 1920er Jahre bedeutete das Ausziehen für den Strand immer noch, lange Röcke, Strümpfe und Schuhe anzuziehen, bis die Modeschöpferin Coco Chanel mit ihren Eskapaden an der Cote d'Azure die modischen Frauen davon überzeugte, die Sonne nicht länger zu meiden.

Die Roaring Twenties haben zwar den skandalöseren Ruf, aber erst in den 1930er Jahren begannen Badeanzüge (einigermaßen) konventionell knapp auszusehen, und der Zweiteiler feierte sein Debüt.

"Man sieht immer mehr von dem, was wir als moderne Badeanzüge bezeichnen", sagt Nothdruft. "Man begann, Cutaway-Badeanzüge zu sehen - die Seiten wurden oben weggeschnitten - und man begann, verschiedene freizügige Elemente hinzuzufügen."

In den 1950er Jahren waren zweiteilige Anzüge gang und gäbe. Sie waren im Wesentlichen verherrlichte Dessous und sorgten für die gleiche begehrte Sanduhrfigur wie die einschränkenden Shapewear-Modelle des Jahrzehnts.

"Man bekommt das Gefühl, dass Badeanzüge nicht nur zum Schwimmen da sind", sagt er. "Plötzlich geht es darum, den Körper zu formen und eine Silhouette zu schaffen."

Der Bikini, wie wir ihn heute kennen, tauchte zum ersten Mal in den 1960er Jahren auf, als sich die Modetrends stärker an der Jugend orientierten und die Designer sich für eine natürlichere Silhouette einsetzten.

"In den 1950er Jahren sahen die Teenager wie ihre Mütter aus. In den 1960er Jahren wollten die Mütter wie ihre Töchter aussehen", sagt Nothdruft.

Textile Innovation

Während die Bescheidenheit der postviktorianischen Badeanzüge vielleicht der auffälligste Unterschied zwischen damals und heute ist, ist der Wandel bei den Materialien ebenso deutlich.

"Es ist die Geschichte der Innovation", sagt Nothdruft. "Es geht wirklich darum, Materialien zu finden, die den Anforderungen entsprechen: der Passform und dem Nasswerden."

Vor der Zeit der modernen elastischen Materialien wurden die ersten Badeanzüge aus gestrickter Baumwolle und Wolle hergestellt, die schwer wurden und unbequem hingen, wenn sie nass wurden.

Dies setzte sich bis in die 1930er Jahre fort, als elastische Garne - mit elastischen Fäden umwickelte Baumwolle und Wolle - die Oberhand gewannen, um dann in den 1950er Jahren von Stretchstoffen verdrängt zu werden. (Lycra sollte erst in den 1980er Jahren allgegenwärtig werden.)

Moderne Bademoden wie der Speedo LZR Racer Suit, der ursprünglich von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde, weil er den Athleten einen unfairen Vorteil verschaffte, deuten darauf hin, dass sich in jüngster Zeit eine Verlagerung vom rein Praktischen zum Leistungssteigernden vollzogen hat.

"Was wir hier zeigen, sind einige wirklich fantastische Entwicklungen im Bereich der Schwimmbekleidung", sagt Nothdruft. "Es gibt alle möglichen Innovationen in Sachen Technik, Stoff, Schnitt und Verarbeitung."

Bedeutet dies, dass der Badeanzug aus modischer Sicht so weit entwickelt ist, wie es nur geht? Das ist eine Möglichkeit.

"Es ist schwer zu sagen, was wir in der Zukunft tun werden ... Ich denke, wir haben alles abgedeckt", sagt er. "Wir müssen anfangen, volle Kleider zu tragen, wenn wir wieder schwimmen gehen. Strümpfe und Schuhe..."

Riviera Style: Resort & Swimwear since 1900 ist vom 22. Mai bis 29. August 2015 im Fashion and Textile Museum in London zu sehen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com