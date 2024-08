- Erwartete Verbesserung der Wetterbedingungen in Hessen.

Der Wettervorhersage für Hessen verspricht einen Rückgang von starken Regenfällen und Gewittern zum Wochenstart. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sollte der Himmel bis zum Ende des Sonntags aufklaren. Die Nacht von Montag auf Dienstag bleibt trocken.

Wetteranalysten erwarten auch positive Veränderungen. Im Falle einer Verbesserung könnte sich in bestimmten Regionen eine feine Nebelschicht bilden. Die Temperaturen sinken auf etwa 14 bis 10 Grad. Der DWD prophezeiht am Montag teilweise bis vollständig bewölkten Himmel. Regen ist unwahrscheinlich, aber wenn es regnet, wird es minimal sein. Die Höchsttemperatur wird auf 22 bis 25 Grad vorhergesagt, sinkt jedoch auf 20 Grad in Höhenlagen.

Am Dienstag ist ein trockener Tag mit einer Mischung aus Sonne und Wolken erwartet. Experten prophezeien Temperaturen von 26 bis 29 Grad.

Es könnte intermittierenden Regen von Mittwoch auf Donnerstag geben, mit vereinzelten Schauern am Donnerstag selbst. Allerdings wird die Wahrscheinlichkeit dafür vom Amt als gering eingeschätzt.

Der Rückgang von Gewittern, der in der Wettervorhersage für Hessen erwähnt wird, könnte ein weniger stürmischer Wochenbeginn bedeuten. Trotz der Erwartung von etwas Wolken am Montag versichert der Deutsche Wetterdienst (DWD) minimalen Regen, falls es regnet.

Lesen Sie auch: