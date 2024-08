- Erwartete Staubablagerung und Temperaturreduktion in Hessen

Wettervorhersage für das Wochenende und die folgende Woche in Hessen:

Laut den meteorologischen Prognosen besteht am Ende des Wochenendes in Hessen die Möglichkeit von Schauern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prophezeit für Sonntag einen grauen Start mit gelegentlichem Nieselregen, gefolgt von stärkerem Regen im Nordosten. Der Regen soll am Abend nachlassen. Die erwarteten Temperaturen werden zwischen 21 und 24 Grad Celsius schwanken, wobei die Rhein-Main-Region die höchste Hitze erleben wird.

Die kommende Woche soll überwiegend bewölkt und trocken beginnen. Die Temperaturen werden auf 22 bis 25 Grad steigen, wobei höher gelegene Gebiete Temperaturen um 20 Grad erleben werden. Die Meteorologen erwarten, dass sich dieser Trend bis Dienstag fortsetzt, mit einer Mischung aus Sonne und Wolken und Temperaturen, die auf 26 bis 29 Grad steigen werden.

Obwohl Hessen am Wochenende gemischtes Wetter erleben wird, wird die folgende Woche mit überwiegend bewölktem und trockenem Wetter beginnen. Die Meteorologen prophezeien auch ähnliche Temperaturen in Hessens Rhein-Main-Region, die Mitte der Woche 25 Grad Celsius überschreiten werden.

