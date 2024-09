Erste Aufnahmen des unglücklichen Titan-U-Bootes, enthüllt während der Untersuchung des Unfalls

Im letzten Juni trafen leider alle fünf Insassen des Tauchboots ihr Schicksal, als es in den Abgrund zu den Wracks der Titanic stürzte. Dies markierte das Ende eines riskanten Unternehmens, das die Weltöffentlichkeit in seinen Bann gezogen hatte.

Das am Montag veröffentlichte Bild zeigt den beschädigten Heckkonus des Tauchboots auf dem trüben Meeresboden des Nordatlantiks. Der Heckkonus scheint sich vom Hauptkörper getrennt zu haben und hat zerklüftete Ränder, während ein Fragment des Körpers selbst in der Nähe entdeckt wurde.

Die Wracks wurden Tage später etwa 300 Meter von der Titanic entfernt entdeckt, wie bei einer Anhörung in North Charleston, South Carolina, bekannt gegeben wurde, die am 27. September enden soll.

Zunächst gab das Marine Board of Investigation in seiner Präsentation an, dass es den Heckkonus und andere Trümmerteile mit einem ferngesteuerten Fahrzeug am 22. Juni 2021 identifiziert hatte. Diese Beweise bestätigten nach ihren Angaben eine katastrophale Explosion, die zum Tod von Stockton Rush, dem Gründer und CEO des Unternehmens, dem Geschäftsmann Shahzada Dawood und seinem 19-jährigen Sohn Suleman Dawood, dem Abenteurer Hamish Harding und dem französischen Taucher Paul-Henri Nargeolet führte.

DNA-Analysen und Tests an den Überresten ergaben, dass sie von den fünf genannten Personen stammten, wie das Marine Board of Investigation am Montag bestätigte.

Die ersten Zeugen der Anhörung waren ehemalige Mitarbeiter von OceanGate, dem Unternehmen, das das Tauchboot entwickelt und betrieben hat. Außerdem wurde die letzte Übertragung des Tauchboots bekannt gegeben - "Dropped two wts", eine Nachricht an das Mutterschiff, die besagt, dass Gewichte abgeworfen wurden, um wieder an die Oberfläche zu steigen. Einige Sekunden später empfing das Mutterschiff den letzten "Ping" des Tauchboots, bevor der Kontakt abbrach.

Im Anschluss wurde eine internationale Such- und Rettungsoperation in entlegenen Gewässern mehrere Hundert Meilen südöstlich von Neufundland, Kanada, gestartet.

Die Anhörung wird verschiedene Themen behandeln, darunter historische Ereignisse vor dem Vorfall, Einhaltung der Vorschriften, Aufgaben und Qualifikationen der Crew, mechanische und strukturelle Systeme, Notfallprotokolle und die Tauchbootindustrie, wie zuvor vom Coast Guard bekannt gegeben.

Der Vorsitzende der Anhörung, Jason Neubauer, betonte am Montag, dass das Hauptziel darin bestand, die Fakten des Vorfalls zu klären. Er betonte auch, dass die Zuständigkeit des Gremiums darin besteht, Missbrauch oder Fahrlässigkeit von zertifizierten Seeleuten zu identifizieren.

Darüber hinaus gab Neubauer bekannt, dass, wenn Beweise für strafbare Handlungen auftauchen sollten, das Gremium dies dem Department of Justice empfehlen würde.

