- Ermutigende Bildgeschichte: Schmeckt heute mit einander zufrieden

Inmitten des pulsierenden Industriepanoramas von Hamburg-Wilhelmsburg findet das Pop- und Kunstfestival MS Dockville statt. Bis zum Sonntagabend werden etwa 55.000 Besucher erwartet. Die österreichische Popband Bilderbuch begeisterte als Headliner des Freitags mit Frontmann Maurice Ernst, der verkündete: "Lasst uns heute gemeinsam das Leben feiern."

Die lebhafte britische Band The Vaccines brachte das Publikum mit ihrem retro-sixtigen Rock in Schwung. Die in London ansässige US-Sängerin Ashnikko bot mit ihrem avantgardistischen Electropop eine visuell beeindruckende Performance und trat damit einzigartig in Deutschland in diesem Jahr auf.

Neben der Musik bietet MS Dockville auch eine Plattform für Kunst. Zehn neue urbane Kunstinstallationen wurden speziell für das Festival errichtet, sowie zahlreiche Workshops.

DJs werden die Tanzflächen den ganzen Abend lang animieren, mit Acts wie der Techno-Bläserband Meute, der Singer-Songwriterin Zoe Wees, der Punkband Goat Girl und dem Rapper Disarstar bis zum Sonntagabend.

Menschen unterschiedlichster Hintergründe und Musikgeschmacksrichtungen strömen herbei, um das vielseitige Line-up von MS Dockville zu erleben. Die Energie des Publikums während Ashnikkos Auftritt war greifbar und zeigte die universelle Anziehungskraft ihres künstlerischen Stils.

