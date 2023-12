Erling Haaland das letzte Puzzlestück" für Manchester City auf dem Weg zum Champions-League-Sieg?

In der Königsklasse des europäischen Fußballs zu spielen, soll schwer sein. Für Haaland sah es ganz anders aus.

Im September 2019 erzielte der damals 19-jährige Norweger bei seinem Debüt in der Champions League einen Hattrick für Salzburg. Doch dies war kein gewöhnlicher Hattrick.

Haalands erstes Tor fiel bereits nach zwei Minuten, und er machte das Triple perfekt, noch bevor der Schiedsrichter zur Halbzeit pfiff.

Nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Januar 2020 war Haaland nicht mehr zu bremsen und begann, zahlreiche Champions-League-Rekorde zu brechen.

Kein Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs hat in weniger Spielen 10 Tore erzielt als Haaland; er war der erste Spieler, der in vier aufeinanderfolgenden Spielen mehrere Tore erzielte; und der Norweger ist der jüngste Spieler, der 20 Tore erzielte.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Raul und Zlatin Ibrahimovic sind nur einige der größten Stürmer aller Zeiten, die in der Champions League aufliefen. Doch Haaland hat sie alle in ihren frühen Tagen in den Schatten gestellt.

Und seit seinem Debüt in der Champions League haben nur Benzema und Robert Lewandowski mehr Tore als Haaland erzielt.

Nicht nur in der Champions League hat Haaland Rekorde gebrochen. Bei seinem Debüt für Dortmund in der Bundesliga erzielte er einen Hattrick und wurde der jüngste Spieler, der 50 Tore in der höchsten deutschen Spielklasse erzielte.

Der ehemalige Torhüter von Tottenham Hotspur, Erik Thorstvedt, der als erster Norweger in der Premier League spielte, meint, dass diese bemerkenswerten Torerfolge keine Überraschung sind.

"Er ist ein physisches Monster", so Thorstvedt gegenüber Don Riddell von CNN. "Er kann so schnell rennen, er ist körperlich brutal, er kann Leute abwehren, aber er muss die Muster kennen lernen, nach denen Man City arbeitet.

"Er ist sehr ehrgeizig, sehr ehrgeizig. Er hat seine eigenen Trainer, die an seinem Körperbau arbeiten ... Ich glaube, diese Stürmer sind eine besondere Art von Menschen, sie wollen einfach nur Tore schießen, und ich glaube, er will den Goldenen Schuh gewinnen und ich glaube, er will eines Tages den Ballon d'Or gewinnen."

Nun, da Haalands Wechsel zu Manchester City bestätigt ist und damit eine der am heftigsten umstrittenen Transfersagas der jüngeren Vergangenheit beendet ist, kann man sich leicht vorstellen, dass gegnerische Manager und Verteidiger bei der Aussicht, ihm gegenüberzustehen, den Schlaf verlieren.

Schließlich ist City ein Team, das in dieser Saison zusammen mit Liverpool die meisten Tore in der Premier League geschossen hat (89), ohne einen echten Stürmer einzusetzen.

Manchmal - vor allem beim entscheidenden 2:2-Unentschieden gegen Liverpool im Etihad-Stadion - beklagten die Zuschauer, dass City keine echte "Nummer 9" hat, die die zahlreichen Chancen, die das Team von Pep Guardiola kreiert, verwerten kann.

Auch wenn dies vielleicht eine zu starke Vereinfachung der Probleme von City in der Offensive ist, so gibt es doch sicherlich einige Situationen, in denen ein Spieler mit Haalands Fähigkeiten vor dem Tor von Vorteil gewesen wäre.

Aber für Guardiola zu spielen, kann bekanntermaßen kompliziert sein. Der Spanier ist dafür bekannt, einer der größten Taktiker der Geschichte zu sein, und einige Spieler - wie Jack Grealish in dieser Saison - tun sich schwer damit, Guardiolas Philosophie und seinen Stil zu verinnerlichen.

Während Haaland zweifelsohne die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, um in der Premier League erfolgreich zu sein, meint Thorstvedt, dass die Anpassung an Guardiolas Stil schwieriger sein könnte.

"Er wird natürlich viele Tore schießen, aber er muss sich auch in Peps Denkweise und in die Spielweise von Man City einfinden", sagt er. "Es gibt andere in der Mannschaft, die besser sind in Sachen Geschicklichkeit, Kontrolle und Rotation, wenn sich die Spieler auf dem Spielfeld bewegen.

"Er [Haaland] kann das auch, aber nicht so gut wie die anderen. "Es ist auch eine berechtigte Frage: Wie viel besser kann Man City wirklich werden? Ich meine, können sie wirklich so viele Punkte mehr in der Premier League holen? Können sie wirklich so viele Tore mehr schießen?

"Aber ich denke, es gibt immer noch Spielräume, und das Wichtigste ist natürlich die Champions League. Wenn sie die in der nächsten Saison mit Erling im Team gewinnen, wird jeder auf ihn als das letzte Teil des Puzzles verweisen. Schließlich haben sie ihn und sie haben den Pokal gewonnen.

Während Thorstvedt sagt, dass Haaland sich "sehr darauf freut", unter dem "Fußballgenie" Guardiola zu arbeiten, hat sein Dortmunder Teamkollege Marco Reus seit mehr als zwei Jahren aus erster Hand gesehen, welches unglaubliche Potenzial der 21-Jährige bei Manchester City einbringen wird.

In der Champions League scheiterte Guardiolas Mannschaft in dieser Saison erneut spektakulär mit zwei Toren innerhalb von zwei Minuten am Ende der 90 Minuten - und dann noch einmal zu Beginn der Verlängerung - an Real Madrid.

Im Rückspiel des Halbfinales gab es Chancen für City, die man sich kaum vorstellen kann, und Reus beschreibt die Fähigkeiten des Stürmers als genau das, was Guardiolas Mannschaft in dem Moment brauchte, als die Dinge zu kippen begannen.

"Energie. Eine Menge Energie", sagte Reus gegenüber Darren Lewis von CNN über Haalands Eigenschaften. "Viele positive Dinge, Selbstvertrauen. Als junger Spieler ist man einfach sorglos, man macht sich nicht so viele Sorgen. Als er ankam, haben wir seine Energie gesehen, die ... sogar noch zugenommen hat.

"Natürlich ist er mit der Zeit auch ein bisschen erfahrener geworden, weil er viele Spiele bestritten hat. Er hat definitiv das Potenzial, einer der besten Stürmer der Welt zu werden. Er ist noch unglaublich jung. Er hat noch unglaublich viel vor sich."

