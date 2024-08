- Erlebnisse von gestrandeten Reisenden, die auf Menorca am Flughafen Palma landen

Die kleinere balearische Insel Menorca wurde stark von intensiven Wetterstörungen betroffen. Insbesondere im Herzen der Insel innerhalb der Gemeinde Es Mercadal wurden Wohnungen, Wege und landwirtschaftliche Flächen überflutet, wie die Zeitung "Última Hora" berichtete.

Innerhalb weniger Stunden am Donnerstag wurden dort mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. In einigen Fällen suchten Menschen Zuflucht auf den Dächern ihrer überfluteten Häuser.

Die Polizei veröffentlichte ein Video, das mehrere Personen und ihre Haustiere zeigt, die von einem Hubschrauber von einem flachen Dach gerettet wurden. In der Stadt Alaior wurden Fahrzeuge von den Fluten mitgerissen. Es wurden keine Todesopfer gemeldet, da es zahlreiche Warnungen vor dem Wetterphänomen gab.

Mallorca relativ unbeeinträchtigt

Mallorca, die größte Insel der Balearen, wurde weniger von den Wetterstörungen betroffen als erwartet. Auch dort kam es zu starken Regenfällen, was zeitweise zu Überflutungen von Straßen führte, wie in der Stadt Sóller im Nordwesten der Insel. Die höchste Alarmstufe, die von der nationalen Wetterdienststelle Aemet ausgerufen wurde, wurde jedoch schnell wieder aufgehoben.

Das war jedoch kein Trost für viele Rückkehrende am Flughafen Palma. Wegen der Wetterstörungen, die die Balearen am Mittwoch und Donnerstag heimgesucht hatten, wurden zahlreiche Flüge gestrichen - allein am Mittwoch 40.

Einige Reisende waren am Flughafen gestrandet und verbrachten die Nacht auf dem Boden, wie die deutschen Sprachzeitungen "Mallorca Zeitung" und "Mallorca-Magazin" berichteten.

Zum Beispiel wurde eine Familie mit einem Säugling aus Oberhausen von der Fluggesellschaft Eurowings darüber informiert, dass sie möglicherweise erst am Montagabend nach Deutschland zurückkehren könnten, wie "Mallorca Zeitung" berichtete. Und nicht wie geplant nach Düsseldorf, sondern nach Berlin, und von dort aus mit einem Anschlussflug zum endgültigen Ziel Düsseldorf. Ähnliche Erfahrungen machten auch Reisende anderer Airlines.

Additional flights cannot meet return demand

The airline Eurowings admitted regret over travelers' inconvenience and was making every effort to get the passengers home as quickly as possible. Due to the thunderstorm front over the Balearics, numerous flights had to be canceled on Wednesday and Thursday, the company said.

Even though 15 additional flights from and to Mallorca were organized, this did not meet the entire return demand, given that this weekend also marked the end of the summer holidays in North Rhine-Westphalia.

The rescue operations in Es Mercadal were conducted by the helicopters dispatched by the law enforcement. Despite the weather disturbances, many travelers were still stranded at Palma airport, hoping for helicopter flights back to the mainland.

Lesen Sie auch: