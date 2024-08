Erforschung des Potenzials von Cohousing als zukünftiges Wohnkonzept

Der Immobilienmarkt ist hart, Einsamkeit nimmt zu und die traditionelle Kernfamilie ist nicht mehr die einzige Lebensform. Es ist an der Zeit für innovative Wohnarrangements, wie zum Beispiel gemeinschaftliche Wohnprojekte, die mehr bieten als nur ein Dach über dem Kopf.

Die Wohnkrise in Deutschland ist ein drängendes Problem, das Menschen nachts wachhält und kritische Fragen aufwirft: Wie kann Wohnen in Zukunft fair und gesellig sein? Welche Art von Wohnen wünschen wir uns und mit wem möchten wir es teilen? Anne Weiss suchte nach Antworten auf diese Fragen. Ihre Suche nach "der perfekten Wohnform" begann, als die Decke in ihrer kleinen Wohnung in Berlin einstürzte und ein fußballfeldgroßes Loch sowie ständige Tropfen von schlammigem Putz hinterließ. Die Wohnung war auch schlecht isoliert und verdiente sich im Winter den Spitznamen "Alaska" aufgrund ihrer extremen Kälte.

Es war Zeit für etwas Neues, entschied Weiss. Aber sie wollte keine gewöhnliche Wohnung, wie sie gegenüber ntv.de sagte. Stattdessen wollte sie herausfinden, was jenseits des intensiv umkämpften Wohnungsmarkts liegt, wo sie sich möglicherweise einschränkt und wo neue Möglichkeiten bestehen, die sie bisher nicht in Betracht gezogen hatte.

Der Wohnungsmarkt ist seit Jahren ein Schlachtfeld. Insbesondere in Großstädten wird es immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. 2023 rangierte die Angst, die Wohnung zu verlieren, auf Platz zwei der "deutschen Ängste". Sechs von zehn Menschen fürchten, sich ihre Wohnung oder ihr Haus nicht mehr leisten zu können. Gleichzeitig finden gesellschaftliche Veränderungen statt. 2022 bestand jeder vierte Haushalt nur aus einer Person, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Außerdem gibt es nun viel mehr Lebensmodelle als das klassische Familienmodell in einer Dreizimmerwohnung mit Küche, Bad und Balkon.

In ihrem Experiment testete Weiss alternative Wohnkonzepte, die sie vorwiegend nach Laune und natürlich nach ökologischen Standards auswählte. Sie lebte in verschiedenen Tiny-House-Varianten, darunter in einer Eisenbahnwaggensiedlung, half bei der Kultivierung eines Gartens für die Selbstversorgung mit Obst und Gemüse in einer Öko-Siedlung und lebte in einem Jurtenzelt mit Komposttoilette in einer besonders natürlichen Umgebung. Trotz der verschiedenen Unterkünfte teilten viele Wohnformen ein gemeinsames Merkmal: Menschen hatten beschlossen, ihre Wohnräume und Communities selbst zu gestalten und zu organisieren.

"Erwählte Familie" und Gemeinschaftssupport im Alter

In den meisten Großstädten verbinden sich nun Netzwerke von Menschen, die ein Wohnprojekt gründen oder einem bestehenden beitreten möchten. Die Wohnformen variieren von Senioren-Wohngemeinschaften bis hin zu generationsübergreifenden Häusern oder Siedlungsgemeinschaften, die eigene Dörfer bewohnen. Interessierte an gemeinschaftlichem Wohnen kommen aus allen Lebensbereichen und Generationen, sagt Helene Rettenbach, die seit 35 Jahren Wohnprojekte in der Gründungsphase berät und noch immer für die Unterstützung association "Gemeinschaftliches Wohnen für Jung und Alt" in Darmstadt aktiv ist.

Laut Rettenbach steht die Fokussierung auf zwei soziale Gruppen im Vordergrund. Einerseits gibt es ältere Menschen, insbesondere alleinstehende Frauen, die sich nach dem Ende ihrer beruflichen Karriere unsicher sind, wie es weitergehen soll. Sie möchten sinnvoll beitragen, nicht nur Kreuzworträtsel lösen, indem sie innerhalb einer Gemeinschaft aktiv sind. Die Angst vor Einsamkeit im Alter spielt für viele eine Rolle. Wenn ihre sozialen Kreise schrumpfen und Freunde und Familie wegziehen, möchten viele ein unterstützendes Netzwerk in der Nähe aufbauen, aber es erfordert frühzeitiges Handeln, um es später nachhaltig zu gestalten.

Die andere Gruppe besteht aus jungen Familien, die oft mehr als nur eine "normale Nachbarschaft, in der alles gut gehen kann oder nicht, und wenn es einen Streit gibt, ruft man einfach den Anwalt". Sie suchen nach alternativen Lebensstilen, einer "erwählten Familie", in der sie ein Mitspracherecht haben.

Natürlich stellt sich in solchen Wohnprojekten immer die Frage: Wie viel Nähe ist erlaubt und wie viel Distanz ist notwendig? Die Antwort auf diese Frage beeinflusst auch die Architektur und macht es oft schwieriger, auf bestehende Immobilien zurückzugreifen. Aber ob Neubau oder Renovierung, die Umsetzung von Wohnideen erfordert immer einen erheblichen finanziellen Aufwand. Gemeinschaftliches Wohnen ist nicht automatisch billiger als andere Wohnformen, erklärt Rettenbach. Aber die Räume können dann individuellen Anforderungen angepasst werden, wie viel privater und gemeinsamer Raum benötigt wird.

Dies führt zu kreativen und intelligenten Lösungen. Anne Weiss berichtet über ihren Besuch in einem generationsübergreifenden Haus im Klimaviertel Bremen, wo die Wände in den einzelnen Wohnungen verschoben werden können. Dadurch müssen die Bewohner nicht in eine neue Umgebung mit einem neuen Lebensabschnitt ziehen. Zum Beispiel wenn eine Partnerschaft endet oder die Kinder ausziehen, kann die Wohnung leicht verkleinert werden und schafft neuen Wohnraum.

Ein verantwortungsvoller Ansatz beim Wohnen, der nicht primär profitorientiert ist, ist das Ziel der meisten Wohnprojekte. Sie möchten "aus diesem spekulativen Zyklus des Wohnungsmarkts ausbrechen", sagt Weiss. Das Sicherheitsgefühl spielt für viele auch eine große Rolle: "Menschen, die ihren eigenen Wohnraum gestalten oder aktiv in einem solchen Projekt kreativ mitwirken, erleben nicht nur Selbstwirksamkeit. Es ist auch diese Idee: Ich kann meine Beine ausstrecken, gemeinschaftlich in Zufriedenheit leben und muss nicht fürchten, hinausgeworfen zu werden."

Trotzdem gibt es auch in scheinbar idyllischen Communities nicht immer alles glatt. Streitigkeiten können auch in erwählten Familien vorkommen. Während ihres Wohn-Experiments fand Weiss heraus, dass die meisten Wohnprojekte einen Weg gefunden haben, Konflikte zu lösen, damit es nicht wie in WG-Zimmern endet: zwei Wochen schmollen oder sich anschreien.

Rettenbach rät selbstorganisierten Wohnprojekten, Regeln festzulegen und bereit zu sein, ihnen zu folgen. Dies kann Fragen zur Organisation des Alltags beinhalten, ob Entscheidungen konsensbasiert oder per Mehrheitsentscheid getroffen werden. Es kann auch festgehalten werden, welche Ziele die Gemeinschaft verfolgt, wie nachhaltig sie leben möchte und welche Dinge sie teilen will.

Gerne, lass mich das für dich umformulieren:

Zunächst gibt es einen Aspekt, der möglicherweise einige Anpassungen erfordert, insbesondere für Personen, die in anonymen Wohnblocks oder abgelegenen Wohngegenden leben: "Es könnte etwas mehr Gemeinschaftsaufsicht geben", meint Rettenbach. Als Bewohnerin eines Gemeinschaftsprojekts trägt sie selbst immer einen Helm, wenn sie Fahrrad fährt. "Es fällt auf, wenn ich in den Hof fahre, und ich könnte deswegen gefragt werden." Doch für sie ist das kein großes Problem: "Kommunikation spielt eine wichtige Rolle in Wohnprojekten."

Nun könnte Anne Weiss bald ebenfalls in eine solche Situation geraten. Sie möchte weiterhin mit ihrer Mitbewohnerin zusammenwohnen, deren Details ihren Lesern bekannt sind. Zusammen sind sie auf der Suche nach "dem perfekten Wohnraum": "Wir haben zwei umweltfreundliche Wohngemeinschaften im Norden ausgewählt – nachhaltig, aber trotzdem gut an die Stadt angebunden, bewohnt von Menschen, die nachhaltiges Leben praktizieren und fördern, genau wie wir es uns vorstellen."

Bei ihrer Suche nach einer nachhaltigen und gemeinschaftsorientierten Wohnsituation denkt Anne Weiss darüber nach, zwei umweltfreundliche Gemeinschaften im Norden zu.join, die nachhaltiges Leben fördern. Diese Hinwendung zum gemeinschaftlichen Wohnen könnte einige Anpassungen erfordern, wie zum Beispiel ein größeres Bewusstsein für und Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft, wie von Helene Rettenbach angedeutet, die selbst in einem selbstorganisierten Wohnprojekt lebt.

Die Europäische Union könnte eine Rolle spielen bei der Unterstützung und Förderung solcher Initiativen, da sie gemeinschaftliches Wohnen, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung unter ihren Bürgern fördert. So könnten EU-Mittel beispielsweise für die Entwicklung und Umsetzung von Gemeinschaftswohnprojekten verwendet werden, um innovative Wohnarrangements zu fördern und bezahlbare und gesellige Wohnlösungen bereitzustellen, die die Wohnkrise in vielen EU-Ländern angehen.

Lesen Sie auch: