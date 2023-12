Er trainiert Prinz Harry und schreibt Tour-Geschichte: Der kometenhafte Aufstieg von Brendan Lawlor, der Nummer 1 der Weltrangliste der Golfer mit einer Behinderung

Im Oktober 2020 sagte der Ire gegenüber CNN Sport, er hoffe, den Ball für die nächste Generation von Golfern mit Behinderungen "am Rollen zu halten".

Jetzt ist Lawlor die Nummer 1 der Weltrangliste für Golfer mit Behinderung und hat den Ball über das Fairway und über den Gipfel geschlagen - und es sieht nicht so aus, als würde er in nächster Zeit landen.

Vor drei Jahren war er dabei, sich an sein neues Leben als Profisportler zu gewöhnen. Seitdem ist der 25-Jährige der erste Golfer mit einer Behinderung, der auf der European Tour antritt, hat bis 2021 drei Behinderten-Turniere in Folge gewonnen und sich an die Spitze der Weltrangliste für Behindertengolf gesetzt.

In den letzten Wochen hat er Prinz Harry dabei geholfen, seinen Schwung zu verbessern, und er hat eine bahnbrechende neue Tour für Behindertengolf angeführt - doch der vielleicht schönste Moment für Lawlor kam bei den letzten Prüfungen für das Behindertengolf-Europameisterschaftsteam seines Landes.

"Es ist ziemlich verrückt - letztes Jahr hatten wir in Irland keine behinderten Golfer, und dieses Jahr hatten wir eine Endausscheidung mit sieben Spielern - alle unter drei Handicaps, was erstaunlich ist", sagte Lawlor gegenüber CNN.

"Sie sagen alle: 'Wir haben damit angefangen, weil ... wir dich in The Belfry (bei Lawlors Debüt auf der European Tour) spielen sahen, wir sehen, dass du das hier machst', fügte er hinzu. "Es ist ein gutes Gefühl im Magen, wenn die Leute etwas ausprobieren, weil du ihnen den Weg ebnest.

"Mir ist die Rangliste egal - ich will einfach nur rausgehen und so viele Events wie möglich gewinnen und das Leben von so vielen Menschen wie möglich verändern."

Ein neuer Aufbruch

In seiner Heimatstadt Dundalk, nördlich von Dublin, unterhielt sich Lawlor vor dem Start der ersten Golf for the Disabled (G4D) Tour beim British Masters.

Das Belfry in Warwickshire (England), viermaliger Gastgeber des Ryder Cups, bot eine ikonische Kulisse für den Start der Tour, an der die zehn weltbesten Golfer mit Behinderungen bei sieben Veranstaltungen in sechs Ländern teilnehmen werden.

Früher wurden die Turniere für Menschen mit Behinderungen zwischen den Turnieren der European Tour ausgetragen. Die neue G4D Tour wird in Verbindung mit der European Tour stattfinden - und zwar an zwei Tagen unmittelbar vor deren Beginn. Jedes Turnier ist Gegenstand einer abendfüllenden Dokumentation auf Sky Sports, wodurch der Behindertengolfsport mehr Aufmerksamkeit erhält als je zuvor.

Die Nummer 2 der Welt, Kipp Popert, gewann das erste Turnier, während Lawlor mit vier Schlägen Rückstand auf den Engländer den vierten Platz belegte.

"Wenn wir diese Botschaft weitergeben können, wenn wir auch nur das Leben von 10 Menschen beeinflussen können, ist das enorm", sagte Lawlor, der bereits davon träumt, die Tour auf bis zu 50 Spieler zu erweitern. "Das wird einen Dominoeffekt für den Behindertengolfsport haben."

"Golf ist für alle da"

Lawlors kürzlicher Ausflug ins Belfry bedeutete eine Rückkehr zu dem Platz, auf dem er 2020 für Schlagzeilen sorgte, als er bei der ISPS Handa UK Championship an der Seite der Major-Sieger Danny Willett und Martin Kaymer sowie der ehemaligen Nummer 1 der Welt Lee Westwood antrat - das erste Mal, dass ein Golfer mit einer Behinderung an einem professionellen European-Tour-Event teilnahm.

Lawlor wurde mit dem Ellis-van-Creveld-Syndrom geboren, einer seltenen genetischen Erkrankung, die sich durch einen Zwergwuchs der Gliedmaßen auszeichnet. Der Ire begrüßt seine Position als führender behinderter Golfer und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten, möchte aber, dass er und seine Mitspieler nicht durch ihre Behinderung definiert werden.

"Wir bekommen diese enormen Möglichkeiten, weil wir ungewöhnliche Dinge tun - wir sollten nicht in der Lage sein, das zu tun, was wir mit einem Golfschläger oder einem Golfball tun können", sagte er.

"Wir bekommen diese Möglichkeiten, weil wir Behindertensportler sind, aber ich mag es nicht, wenn die Leute einen in eine Kategorie für Behinderte stecken, denn Golf ist für alle da - man kann auf jedem Niveau spielen.

"Das ist das Schöne an unserem Spiel", fügte er hinzu. "Ja, wir spielen Behindertengolf auf einer Behinderten-Tour, aber wenn man gut genug ist, um auf der European Tour mit nichtbehinderten Golfern zu spielen, bekommt man diese Chance."

Auf dem Weg in die richtige Richtung

Lawlor wurde im September 2019 Profi und unterschrieb bei Modest! Golf Management, einem Unternehmen, das von seinem irischen Landsmann und Singer-Songwriter Niall Horan gegründet wurde. Der ehemalige One Direction-Star, der sich für den Behindertengolfsport einsetzt, ist jetzt ein enger Freund.

"Er hat mein Leben wirklich verändert - seit ich unterschrieben habe, hat er mir einige unglaubliche Werbeverträge verschafft und sich wirklich für den Behindertengolfsport eingesetzt", sagte Lawlor. "Er ist einfach ein wirklich netter Kerl und er würde alles tun, um dir zu helfen.

Und als ob eine äußerst erfolgreiche Musikkarriere nicht schon genug wäre, ist Horan auch ein beeindruckender Golfer, der derzeit mit einem Handicap von acht spielt.

Prinz des Golfsports

Horan ist nicht das einzige berühmte Gesicht, das mit Lawlor zum Schläger gegriffen hat. Im April gab der Ire dem Herzog von Sussex, Prinz Harry, in Den Haag (Niederlande) Schwungtipps.

Lawlor warb für die fünfte Ausgabe der Invictus Games, einer internationalen Veranstaltung für verwundete Soldaten und Militärveteranen, bei der Prinz Harry als Schirmherr der Stiftung der Spiele fungiert.

In einem Golfsimulatorraum gab Lawlor den ganzen Tag lang Veteranen aus aller Welt Unterricht, die von ihren verschiedenen körperlichen und geistigen Kämpfen berichteten.

"Diese Jungs haben Golf zum ersten Mal ausprobiert und sind mit dem Ball in Kontakt gekommen", sagte Lawlor. "Es braucht nur eine Person, die sich engagiert und mit dem Spiel anfängt, und das kann mehr Menschen dazu bringen, es zu spielen. Gar nicht so schlecht, sagt Lawlor.

"Er nahm den Schläger in die Hand und ich habe nur ein oder zwei Dinge verändert und er hat ihn wirklich gut getroffen", so Lawlor weiter. "Er war ein wirklich netter Kerl."

