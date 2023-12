Er kaufte das Haus eines Filmstars in Frankreich und zahlte 300.000 Dollar für die Reparatur des Pools

Der aus Wales stammende zweifache Familienvater hatte mehrere Jahre in Paris gelebt, aber nach einer Trennung war er von der Idee besessen, aufs französische Land zu ziehen.

Als er ein Haus in Courgent besichtigen konnte, einer Stadt in der Region Île-de-France, die etwa 45 Autominuten von der französischen Hauptstadt entfernt liegt, wurde ihm klar, dass er auf eine Goldader gestoßen war.

Doch es war nicht nur das Haus, das ihn in helle Aufregung versetzte. Es war der herrliche, aber stark vernachlässigte Swimmingpool, der dazu gehörte.

Ein Pool mit Potenzial

Der Pool war zwar baufällig, aber es war klar, dass er einmal ein beeindruckendes Bauwerk gewesen war und es wieder sein könnte - mit viel Arbeit.

"Ich war absolut erstaunt", sagt Jeremy, der darum gebeten hat, dass sein voller Name nicht genannt wird, gegenüber CNN Travel. "Denn das Potenzial, den Swimmingpool neu zu gestalten und ein außergewöhnliches Projekt zu schaffen, war alles, was ich mir vorstellen konnte. Ich dachte nur 'das ist der richtige Ort'."

Jeremy, der seit vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig ist, fand bald heraus, dass das Haus in den 1950er Jahren einmal der französischen Schauspielerin Danielle Darrieux gehört hatte, die in ihrer acht Jahrzehnte währenden Karriere in über 100 Filmen mitwirkte.

Nachdem er mit Einheimischen gesprochen hatte, erfuhr er, dass der Swimmingpool, der 1938 gebaut worden sein soll, einst ein beliebter Treffpunkt gewesen war, und viele erinnerten sich daran, dass sie dort schwimmen gelernt hatten.

Einige schickten ihm sogar Fotos, auf denen Darrieux, die 2017 im Alter von 100 Jahren starb, während ihrer Zeit im Haus im Pool schwamm.

Man geht davon aus, dass Darrieux, der 1938 an der Seite von Douglas Fairbanks Jr. in dem Hollywood-Film "Die Wut von Paris" auftrat, weit über ein Jahrzehnt dort gelebt hat.

"Das hat mich noch mehr motiviert, das Projekt zu machen", gibt er zu. "Dieser Ort hat eine Geschichte. Es hat eine Geschichte."

Berühmter ehemaliger Besitzer

Nachdem er alles abgewogen hatte, unterbreitete Jeremy vorsichtig ein Angebot, das "etwa 30 oder 40 % unter dem Angebotspreis" lag, und wartete auf die seiner Meinung nach unvermeidliche Ablehnung.

"Ich habe nicht geglaubt, dass er [der Eigentümer] das Angebot annehmen würde", gibt er zu. "Aber zu meiner Überraschung tat er es."

Jeremy hat zwar schon an mehreren Hotelrenovierungen mitgearbeitet, aber dies war sein erster Swimmingpool. Außerdem kostete das Projekt etwa das Fünffache seines ursprünglichen Budgets.

"Er war seit über 35 Jahren nicht mehr benutzt worden, also war er ein Wrack", erklärt er. "Wir mussten alles von Grund auf neu aufbauen.

Als klar wurde, dass die Kosten für die Wiederherstellung des Pools nicht unbedingt den Wert des Hauses steigern würden, begann Jeremy nach anderen Möglichkeiten zu suchen, einen Teil der Renovierungskosten wieder hereinzuholen.

Da es in der Gegend keinen Pool dieser Art gab, beschloss er, ihn für ein paar Tage in der Woche zu vermieten, während er ihn die restliche Zeit für sich selbst nutzen würde.

Jeremy war entschlossen, so schnell wie möglich loszulegen, und tat sein Bestes, um den Eigentümer davon zu überzeugen, dass er mit den Arbeiten am Pool beginnen durfte, bevor der Verkauf über die Bühne gegangen war.

Er verhandelte dann mit verschiedenen Unternehmen über den Beginn der Umstrukturierungsarbeiten, darunter auch mit einer auf Schwimmbäder spezialisierten Firma, um den Pool in die "schönste beheizte Lagune Frankreichs" zu verwandeln.

Jeremy unterzeichnete die Verträge im September 2020, auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie. Als er im Februar 2021 offiziell Eigentümer wurde, waren die Arbeiten an dem Pool bereits seit fast vier Monaten abgeschlossen, sagt er.

Bei der Gestaltung entschied sich Jeremy dafür, es so übertrieben wie möglich zu machen.

Unglaubliche Verwandlung

"Ich wollte hohe Felsen, LED-Beleuchtung, das volle Programm", sagt er.

Das Projekt umfasste die Einrichtung neuer Infrastrukturen für Strom, Gas und Wasser - das Wasser kam zuvor direkt aus einem nahe gelegenen Fluss - sowie die Installation neuer Elektrik, die Gestaltung von Steinfelsen und die Verlegung von Rohren, Entleerungen und Zuleitungen unter dem Pool.

Jeremy sagt, dass der gesamte Renovierungsprozess etwa 12 Monate dauerte und 500.000 Euro (etwa 500.000 Dollar) kostete, wobei etwa 330.000 Euro für den Pool und der Rest für die Außenarbeiten, einschließlich der Infrastruktur, Pflanzen und Terrassen, ausgegeben wurden. Er sagt, er sei vom Endergebnis begeistert.

"Man hat wirklich das Gefühl, in einer natürlichen Lagune zu sein, nur dass man nur eine Stunde von der größten Stadt Frankreichs entfernt ist", fügt er hinzu. "Es gibt Wasserfälle und man kann von den Felsen aus zwei Metern Höhe springen. Man hat nicht den Eindruck, dass man sich in einem Schwimmbad befindet."

Jeremy war verblüfft, als er bei der Renovierung einen alten, gefliesten Weg entdeckte, der von der Lagune zum nahe gelegenen Fluss führte und in dessen Mitte ein Brunnen stand.

"Das war eine absolute Entdeckung. Ich kann wohl sagen, dass ich die einzige Person in Paris bin, die eine Privatinsel besitzt", scherzt er und fügt hinzu, dass er plant, den Weg innerhalb des nächsten Jahres zu renovieren.

Während der 24 Meter lange und neun Meter breite Pool mit einer Tiefe von über zwei Metern zweifellos die Hauptattraktion ist, ist Jeremy von seinem neuen Zuhause begeistert, das zum Glück nur sehr wenig Arbeit benötigte, bevor er einzog.

Das Stadtleben

Seit seinem Umzug nach Courgent mit seinen rund 400 Einwohnern hat sich Jeremy relativ schnell eingelebt und erhält von den Einwohnern viel Lob für seinen Pool.

Einige der Dorfbewohner, die dort schon geschwommen sind, als das Schwimmbad noch Darrieux gehörte, sind sogar vorbeigekommen, um zu fragen, ob sie einen Blick auf die Umgestaltung werfen können.

Darrieux war lange mit dem Ort verbunden und kehrte offenbar später in die Gegend zurück, wo sie nur wenige Kilometer von ihrem früheren Zuhause entfernt lebt.

Jeremy sagt, dass er seit seinem Umzug nach Courgent viel Unterstützung von der Stadtverwaltung erhalten hat, aber er hat sich bemüht, niemandem auf die Füße zu treten".

"Man muss vorsichtig sein", erklärt er. "Man will nicht zu viel Lärm machen oder zu viele Bauarbeiten haben. Aber es hat ganz gut geklappt.

Der letzte Schliff

"Eine Nachbarin kam etwas besorgt zu mir, weil sie gehört hatte, dass ich Partys veranstalten wollte und jemand gesagt hatte, wir würden einen DJ in die Bäume stellen.

"Ich sagte ihr: 'Nicht diese Woche, aber fragen Sie mich nächste Woche.'"

Um sein 1,5 Hektar großes Grundstück so gut wie möglich zu nutzen, beschloss Jeremy, einen amerikanischen Airstream-Wohnwagen von 1974 zu importieren und zu renovieren, der die Lagune überblickt und auch gemietet werden kann.

Wenn er nicht gerade selbst den Pool genießt, die Freunde seiner Töchter empfängt oder die örtliche Schule zu Besuch hat, vermietet er ihn für etwa 250 Euro für zwei Stunden oder bis zu 3.000 Euro pro Tag.

Obwohl er von den Kunden und auch von Schaulustigen, die manchmal vorbeikommen und fragen, ob sie einen Blick darauf werfen dürfen, sehr gelobt wird, möchte Jeremy noch einige Besonderheiten einbauen.

Er plant, eine Stromleitung zu verlegen, um einige der Bäume zu beleuchten, einen Rosentunnel über die Brücke zu bauen und eine Außenküche einzurichten.

"Ich bin erst zufrieden, wenn alle Details fertig sind", gibt Jeremy zu und erklärt, dass es wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre dauern wird, bis der Pool vollständig fertiggestellt ist.

In der Zwischenzeit macht er das Beste daraus, einen schönen Pool oder eine Lagune mit so viel Geschichte zur Verfügung zu haben.

"Selbst jetzt bin ich noch überwältigt, wenn ich nachts schwimme", sagt er. "Wenn es völlig dunkel ist, kann man den Mond und die Sterne sehen, und es gibt nur dich, die Natur und das Wasser.

"Ich sage immer, das ist das Äquivalent zu einem Aufenthalt in Costa Rica, nur ohne die Flugkosten."

Folgen Sie @lesbainsroches für aktuelle Informationen über den Swimmingpool

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com