König Karl III. (75) war berühmt für seinen Humor. Die Royale kann auch gut über sich selbst lachen, wie eine neue BBC-Dokumentation beweist. Zu sehen ist unter anderem: Charles macht sich bei den Krönungsproben mit seinem Sohn und Thronfolger Prinz William (41) über seine legendären Wurstfinger lustig. Die Produktion erhielt grünes Licht, um die Geschichte der königlichen Familie hinter den Kulissen zu erzählen, während sie sich auf die aufwendige Zeremonie im Mai vorbereitet.

In einer der Privatszenen muss William unbedingt ein Kleid anziehen. Das amüsierte Charles, und die Selbstironie entging ihm nicht. Sein Sohn braucht sich keine Sorgen zu machen, schließlich hat er die „Wurstfinger“ seines Vaters nicht geerbt.

Der Dokumentarfilm fängt auch andere intime und lustige Momente mit der Kamera ein. Als beispielsweise der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (67), während der Probe seinen Text vergaß und im Gebet erstarrte, brach der König in Kichern aus.

Charles III: The Coronation Year wird am 26. Dezember auf BBC One ausgestrahlt

Der 90-minütige Film Charles III: The Year of the Coronation wird am Boxing Day (26. Dezember) auf BBC One ausgestrahlt. Es zeigt den König und seine engsten Vertrauten im ersten Jahr nach dem Tod von Königin Elisabeth II. (1926–2022) und die aufwändigen Vorbereitungen zur Krönung, wobei sogar Teile der Westminster Abbey im Buckingham Palace nachgebaut werden.

Zusätzlich zu den gezeigten urkomischen Szenen konnten die Fernsehzuschauer mit dem König trauern. Das Video zeigt, wie Charles bei der Beerdigung seiner Mutter emotional wird. Seine Schwester Prinzessin Anne (73) meldete sich in einem Interview in der Dokumentation sogar zu Wort und schilderte die letzten Tage im Leben der Queen, die letztlich nie von ihrer Seite wichen. Als die Krone aus dem Sarg genommen wurde, verspürte sie ein „seltsames Gefühl der Erleichterung“, als ob dieser Moment das Ende ihres langjährigen Engagements und ihrer Verantwortung wäre.

Wichtige Punkte wurden nicht gelöst

Britischen Medienberichten zufolge zeichnet der Film das Bild eines warmherzigen und mitfühlenden Regenten. Auch die Ehe mit Königin Camilla (76) wurde als rundum harmonisch dargestellt. Charles und Camilla werden als Ehepaar dargestellt, das sich in einem Alter, in dem andere längst im Ruhestand sind, gegenseitig hilft und unterstützt. Allerdings sind Themen wie „May Brexit“, Rassismusvorwürfe gegen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sowie der Skandal um Prinz Andrew (63) und seine Beziehung zum Sexualstraftäter Geoffrey Love Kernpunkte wie die Beziehung mit Purstein (1953–2019) verdienen Aufmerksamkeit. Völlig ausgeschlossen.

