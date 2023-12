Er ist kein Mensch": Erling Haaland erzielt Champions-League-Doppelpack und jagt dem gegnerischen Torwart beim 5:0-Sieg von City Angst ein

Der norwegische Stürmer hat sich bei Manchester City bestens eingelebt und erzielte beim 5:0-Sieg seiner Mannschaft in der Champions League gegen den FC Kopenhagen am Mittwoch zwei weitere Tore.

Beide Treffer fielen in einer fulminanten ersten Halbzeit, bevor Trainer Pep Guardiola den Stürmer in der Pause vom Platz nahm. In dieser Zeit konnte der 22-Jährige zeigen, wie treffsicher er ist und wie selbstverständlich ihm das Toreschießen ist.

"Es ist unglaublich, ehrlich, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen", sagte Teamkollege Jack Grealish nach dem Spiel gegenüber BT Sport.

"Ich glaube, beim ersten und zweiten Tor habe ich nur gelacht, weil ich dachte: 'Wie?

"Er ist einfach immer da und bringt es immer zu Ende. Es ist eine Freude, mit ihm zu spielen."

Haaland ist in dieser Saison sowohl in der EPL als auch in der Champions League der beste Torschütze und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er langsamer wird.

Keines seiner jüngsten Tore erforderte viel technisches Geschick, aber er zeigte eine beängstigende Fähigkeit, das Spiel zu lesen und eine Chance zu erahnen.

Diese Form ist so sensationell, dass sogar die Gegner zugeben, dass sie beeindruckt sind - Grealish verriet, dass der Torhüter des FC Kopenhagen, Kamil Grabara, dies nach einem der Tore sagte.

Grealish fügte hinzu: "Der Torwart sagte etwas zu mir: 'Er ist kein Mensch'. Und ich sagte: 'Das sagst du mir?'

"Ehrlich gesagt ist er unglaublich, es ist ein Vergnügen, mit ihm zu spielen. Er ist so bescheiden, er ist großartig im Umgang mit dem Platz.

"Hoffentlich kann er an diese Form anknüpfen und uns zu Ruhm und Ehre führen."

Guardiola räumt mit Gerüchten auf

Inmitten seiner rekordverdächtigen Torjagd tauchten in Spanien Berichte auf, dass Haaland eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, die es ihm ermöglichen würde, nach zwei Jahren bei City zu Real Madrid zu wechseln.

Madrid war in diesem Sommer einer der Anwärter auf seine Unterschrift gewesen, hatte aber schließlich gegen City den Kürzeren gezogen.

Als er nach dem Spiel auf die angebliche Klausel angesprochen wurde, wies Guardiola die Gerüchte zurück.

"Das ist nicht wahr. Er hat keine Ausstiegsklausel für Real Madrid oder ein anderes Team. Das ist nicht wahr", sagte er den Reportern.

"Wichtig ist, dass er sich sehr gut eingelebt hat und ich das Gefühl habe, dass er hier unglaublich glücklich ist, und wir werden mit ihm und allen, die hier bleiben wollen, versuchen, ihn glücklich zu machen.

"Was in der Zukunft passieren wird? Wer weiß das schon? Niemand weiß es. Wichtig ist, dass er glücklich ist und sich perfekt eingelebt hat und dass er unglaublich geliebt wird.

Haaland wird am 8. Oktober die Chance haben, seine Erfolgsbilanz weiter auszubauen, wenn City in der Liga gegen Southampton antritt.

Quelle: edition.cnn.com