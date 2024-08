Er hat seine eigene US-Austauschinitiative durch Reus eingeführt.

In Dortmund sah Marco Reus keine Zukunft mehr und musste daher den Verein wechseln, um seine Fußballkarriere fortzusetzen. Dies führte ihn und seine Familie in die USA. Er ist nun Teil des Los Angeles Galaxy, wie der General Manager des Teams, Will Kuntz, berichtete.

Der Wechsel von Marco Reus zum Los Angeles Galaxy wurde vom Spieler selbst eingeleitet. Wie General Manager Will Kuntz bei Reus' Vorstellung in Los Angeles berichtete, erhielt er einen Anruf von Reus' Team, während er zufällig auf einer Dachterrasse in Köln war und gefragt wurde, ob er interessiert sei, Marco für das Galaxy zu verpflichten. Reus und Borussia Dortmund verlängerten ihren Vertrag nicht, der zum Ende der letzten Saison auslaufen sollte, nachdem er zwölf Jahre beim Verein verbracht hatte. Der zweifache deutsche Fußballer des Jahres unterschrieb einen Vertrag über zweieinhalb Jahre beim Los Angeles Galaxy.

"Ich entschied mich, meine Zeit bei Dortmund nicht zu verlängern und überlegte meine nächsten Schritte. Es war klar, dass ich weiter Fußball spielen wollte", sagte Reus. "Meine Entscheidung fiel nicht auf Deutschland oder Europa. Ich hatte meinen ersten Kontakt mit dem Galaxy im Mai", sagte der 35-jährige Fußballprofi. "Ich hatte andere Optionen, aber ich blieb loyal. Das war meine letzte Chance, mich in einer neuen Kultur und Umgebung zu verwirklichen."

Allerdings war der Transfer zur Major League Soccer nicht ohne Hindernisse. Charlotte FC hatte das Recht auf eine mögliche Verpflichtung in die USA und musste finanziell entschädigt werden. "Sie sagten uns, 'Gebt uns, was wir wollen, oder Marco kommt nicht in die MLS.' Es gibt Regeln dafür, aber es ist ärgerlich in so einer Situation", sagte Kuntz. "Aber normalerweise muss man einen Spieler überzeugen, und wir sind froh, dass er es wollte und sich bei uns gemeldet hat."

Die Rolle von Marco Reus beim aktuellen Leader der Western Conference, dem Los Angeles Galaxy, ist noch unklar. Dies wird in Gesprächen mit Trainer Greg Vanney geklärt, bevor er potenziell am 24. August gegen Atlanta United debütiert. "Er ist unglaublich vielseitig, und wir wollen ihn in verschiedenen Bereichen einsetzen. Das kann in der Mitte oder weiter vorne sein. Sein Talent spricht für sich, und er wird unserem Team einen Boost geben", sagte Vanney. Für das Los Angeles Galaxy wird Reus die Nummer 18 auf dem Rücken tragen - die Nummer, die den Beginn seiner professionellen Karriere bei Rot Weiss Ahlen markierte.

Obwohl er seine langjährige Beziehung zu Borussia Dortmund beendet hat, blieb Marco Reus seinen Wurzeln treu und berücksichtigte andere Optionen, bevor er sich für das Los Angeles Galaxy entschied. Beim Beitritt zum Galaxy trennten sich Borussia Dortmund und Reus nach einer zehnjährigen Zusammenarbeit.

