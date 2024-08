Entscheidung über die Zukunft im DFB von Manuel Neuer

Zwei prominente deutsche Fußballspieler haben ihre internationalen Pflichten nach der Heim-Euro abgeschlossen. Könnte Manuel Neuer der Nächste sein? Der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Rudi Völler, hat Einblicke in die Pläne von Neuer gegeben. Und es ist bald soweit.

Völler, der Sportdirektor des DFB, hat Einblicke in die Zukunft von Manuel Neuer in der deutschen Fußballnationalmannschaft gegeben. "Definitiv werden wir vor der nächsten Mannschaftsaufstellung – das ist nächste Woche – Klarheit darüber haben, was Manuel plant", teilte Völler im "Doppelpass" von Sport1 mit. Völler betonte auch, dass Neuer selbst das erste Wort haben sollte, "er verdient es, zu sagen, wie es weitergeht".

Im Gegensatz zu den beiden 34-jährigen Toni Kroos und Thomas Müller, die ihre Abschiede von der deutschen Mannschaft vor und kurz nach der Heim-Euro im vergangenen Sommer bekannt gaben, hat der 38-jährige Neuer noch keine offizielle Ankündigung gemacht. Kroos hat seine Karriere beendet, während Müller bei FC Bayern bleibt.

Neuers Vertrag mit Bayern München läuft bis Juni 2025. Seit seiner schweren Beinverletzung ist er wieder der Stammtorwart. Völler lobte Neuer erneut als "weltklasse" Torwart, erwähnte aber auch seinen aktuellen Stellvertreter, Marc-André ter Stegen von FC Barcelona.

Völler betonte, dass die endgültige Entscheidung beim Nationaltrainer Julian Nagelsmann liegt, der "die Macht" in dieser Angelegenheit hat. Nagelsmann hat direkt nach dem Ende der Euro die Idee einer großen Spielerumstellung verworfen. Nagelsmann wird die deutsche Nationalmannschaft am 2. September in Herzogenaurach wieder zusammenführen, dem Ort, an dem sie während der Euro gewohnt und trainiert haben. Die Mannschaft wird eine Woche vorher bekannt gegeben, wie der DFB mitteilt.

Die deutsche Mannschaft, die die Nations League anführt, wird am 6. September in Düsseldorf gegen Ungarn starten – dem EM-Gruppengegner. Drei Tage später gibt es ein Spitzenspiel gegen die Niederlande in Amsterdam. Bosnien-Herzegowina ist ihr anderer Gruppenrivale.

Nach dem Gespräch über die Zukunft von Neuer mit dem Deutschen Fußball-Bund hat Völler erwähnt, dass eine Entscheidung des Torwarts der Nationalmannschaft bald erwartet wird, wahrscheinlich vor der nächsten Mannschaftsaufstellung. Trotz der Unsicherheit über Neuers Standpunkt bereitet sich das zweifache Weltmeister-Team Deutschland auf die kommenden Nations League-Spiele vor, mit großen Gegnern wie Ungarn, den Niederlanden und Bosnien-Herzegowina.

