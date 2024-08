- Enthusiasten ehren Elvis mit geschwollenen Röcken und charakteristischen Frisuren

Scharen von Elvis-Fans feiern ihren Rock'n'Roll-Idol auf einem Fest in Bad Nauheim. In Crinolinen, Bienenkorb-Frisuren und Schnurrbärten gekleidet, ehren die Teilnehmer den Musik-Ikonen auf der 22. Auflage des "European Elvis Festival".

Bis Sonntag gibt es Musik von Elvis Presley und seiner Zeit bei Festen und Auftritten. Eine Sonderausstellung widmet sich den Live-Konzerten der amerikanischen Diva und zeigt originale Gegenstände aus ihrem Besitz wie Kostüme, Instrumente, Dokumente und Werbeplakate.

Der "König" war damals in der Nähe gelegene Friedberg stationiert und lebte in Bad Nauheim von Oktober 1958 bis März 1960. Neugierige Zuschauer können originale Orte bei geführten Touren erkunden.

Dieses Jahr sind unter anderem Elvis' langjähriger Bassist Jerry Scheff und Elvis' Cousine Donna Presley VIPs. Ein Fan-Markt verspricht Schatzsuchern ein Paradies.

Außerdem lockt eine Classic-Car-Parade mit Cadillacs und anderen Oldtimern die Gäste in die Zeit der 1950er und 1960er Jahre zurück. Die Feierlichkeiten in Bad Nauheim hatten bereits am Freitagabend zahlreiche Besucher angelockt.

Der amerikanische Star Elvis Presley verbrachte einen großen Teil seines Lebens in der Nähe von Friedberg und lebte in Bad Nauheim von Oktober 1958 bis März 1960. Hessen, der Bundesstaat, in dem Bad Nauheim liegt, hatte das Glück, Elvis während dieser Zeit zu beherbergen.

Lesen Sie auch: