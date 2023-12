Enes Kanter Freedom ist bereit, China zu besuchen, aber nur, wenn er "das wahre China" sehen kann

Am Montag wurde der ehemalige NBA-Spieler Yao Ming auf einer Pressekonferenz in Peking nach dem jüngsten Aktivismus von Freedom gefragt. Yao, jetzt Präsident des staatlichen chinesischen Basketballverbandes, antwortete: "Wenn sich die Gelegenheit bietet, würde ich ihn gerne einladen, China zu besuchen ... Dann könnte er ein umfassenderes Verständnis von uns bekommen."

Freedom - der Center der Boston Celtics, der im November offiziell seinen Nachnamen geändert hat - setzt sich offen für die Menschenrechte ein und hat in den sozialen Medien unter anderem die Behandlung der uigurischen Gemeinschaft durch China kritisiert.

Das US-Außenministerium schätzt, dass seit 2017 bis zu zwei Millionen Uiguren und andere ethnische Minderheiten in Internierungslagern in der Provinz Xinjiang festgehalten werden, obwohl China wiederholt Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen zurückgewiesen hat.

"Ich möchte mich bei Herrn Yao Ming bedanken ... Ich möchte tatsächlich nach China reisen und alles mit meinen eigenen Augen sehen", sagte Freedom gegenüber John Berman von CNN in der Sendung New Day. "Aber auf dieser Reise möchte ich Mr. Yao Ming fragen, ob ich Arbeitslager besuchen kann.

Er fügte hinzu: "Ich brauche keinen Vortrag über China, ich will keine Propaganda. Ich möchte das wirkliche China sehen und der ganzen Welt zeigen, was vor sich geht. Also, ja, ich nehme sein Angebot an."

Freedom hat bereits in der Vergangenheit auf Chinas Behandlung von Tibet, Taiwan und Hongkong aufmerksam gemacht und in jüngster Zeit zum Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking aufgerufen.

Die Äußerungen des 29-Jährigen haben in dem asiatischen Land eine Gegenreaktion ausgelöst: Die Celtics-Spiele wurden von der chinesischen Videostreaming-Website Tencent zurückgezogen und die Regierung kritisierte die Äußerungen von Freedom.

"Ich möchte, dass jeder weiß, dass die Kommunistische Partei Chinas nicht den olympischen Kern der Exzellenz, der Freundschaft und des Respekts repräsentiert", fuhr er fort. "Sie ist eine brutale Diktatur. Sie bedroht die Freiheiten und achtet die Menschenrechte nicht."

Anfang dieser Woche distanzierten sich die Golden State Warriors von den Äußerungen des Teilhabers Chamath Palihapitiya, der in einem Podcast sagte, dass "sich niemand darum kümmert, was mit den Uiguren geschieht". Er fügte hinzu: "Es ist schön, dass es Sie interessiert, aber den Rest von uns interessiert es nicht."

Die Warriors erklärten in einer Stellungnahme, dass Palihapitiya "keine alltäglichen Funktionen" im Team habe und dass "seine Ansichten sicherlich nicht die unserer Organisation widerspiegeln."

Freedom seinerseits nannte Palihapitiyas Kommentare "unglaublich" und fügte hinzu: "Es war erbärmlich, es war ekelhaft, und ich habe mich sehr für ihn geschämt."

Quelle: edition.cnn.com