Emma Raducanu schwört nach dem Ende ihres Traumlaufs in Wimbledon, "stärker zurückzukommen".

Die 18-jährige Britin, die ihr erstes Grand-Slam-Turnier überhaupt bestritt, verlor den ersten Satz und lag im zweiten Satz gegen Ajla Tomljanovic 0:3 zurück, als sie einen Trainer hinzuzog.

Während des zweiten Satzes beugte sie sich häufig mit der Hand vor den Bauch und zeigte Anzeichen von Unwohlsein. Einem ersten Trainer folgte kurz darauf ein zweiter, der anscheinend ihre Atmung abhörte, während sie auf Court One saß.

Nachdem sie den Platz zur weiteren Behandlung verlassen hatte, wurde Minuten später bekannt gegeben, dass Raducanu nicht mehr antreten würde. Wimbledon bestätigte später, dass sie ihr Spiel zurückgezogen hatte.

Raducanus Popularität ist in dieser Woche sprunghaft angestiegen, und in den sozialen Medien versicherte sie ihren neuen Fans, dass alles in Ordnung sei.

"Ich wollte alle wissen lassen, dass es mir heute Morgen viel besser geht", schrieb sie am Dienstag auf Twitter.

"Als erstes möchte ich Ajla zu ihrer unglaublichen Leistung gratulieren und es tut mir leid, dass unser Match so endete, wie es endete. Ich habe diese Woche vor einem unglaublichen Publikum das beste Tennis meines Lebens gespielt, und ich glaube, die ganze Erfahrung hat mich eingeholt.

Sie sagte, dass sie nach einigen "super intensiven Ballwechseln" anfing, "schwer zu atmen und sich schwindelig fühlte", bevor das medizinische Team ihr riet, das Spiel abzubrechen.

"Obwohl es sich wie die härteste Sache der Welt anfühlte, mein Wimbledon nicht auf dem Platz beenden zu können, war ich nicht gesund genug, um weiterzumachen. Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die mich in jedem einzelnen Match angefeuert haben, ich wollte unbedingt für euch gewinnen!

"Ich möchte auch dem All England Club, meinem Team, der LTA, meinen Eltern und Freunden danken. Der gestrige Abend wird mir helfen zu lernen, was es braucht, um an der Spitze mitzuspielen.

"Ich werde alles, was wir in dieser Woche gemeinsam erreicht haben, in Ehren halten und gestärkt zurückkommen! Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was als nächstes auf meiner Reise kommt."

Nach dem Einzug in ihr erstes Grand-Slam-Viertelfinale ihrer Karriere, wo sie auf ihre Landsfrau Ashleigh Barty trifft, gab Tomljanovic zu, dass ihr Raducanu "leid tut".

"Ich bin wirklich schockiert", sagte die 28-jährige Tomljanovic. "Es ist natürlich bitter-süß.

"Emma muss wirklich verletzt sein, wenn sie die Entscheidung getroffen hat, sich zurückzuziehen. Als Britin zu Hause zu spielen, ist unglaublich, also tut es mir wirklich leid für sie. Ich wünschte, wir hätten es zu Ende bringen können. Das ist Sport, das passiert. Ich wünsche ihr wirklich alles Gute."

Wimbledon würdigte Raducanus Debütlauf in einer Erklärung am Dienstag.

"Wir waren sehr traurig darüber, dass Emma gestern Abend ihr Spiel aufgeben musste und wünschen ihr alles Gute für ihre Genesung. Wir sollten sie für ihre Gelassenheit und Reife loben, die sie während der Wimbledon-Fortnight gezeigt hat, und wir freuen uns sehr darauf, sie nächstes Jahr und in den kommenden Jahren wieder in Wimbledon begrüßen zu dürfen."

Das Ende des Weges

Es war ein enttäuschendes Ende eines bemerkenswerten Durchbruchsturniers für die junge Britin, die vor Beginn des Turniers auf Platz 338 stand.

Raducanu schlug auf ihrem Weg ins Achtelfinale zwei Top-50-Gegnerinnen, Marketa Vondrousova und Sorana Cirstea, und wurde zu einem echten Fan-Liebling, nicht nur durch ihre Tennisfähigkeiten, sondern auch durch ihr bescheidenes Auftreten, als sie nach ihrem Sieg in der zweiten Runde dabei gesehen wurde, wie sie ihren eigenen Müll wegräumte.

Raducanu und Tomljanovic mussten bis in den späten Abend warten, um ihr Viertrundenmatch zu beginnen, da vor ihnen Alex Zverev und Felix Auger-Aliassime einen Fünf-Satz-Krimi lieferten.

Die 75 % der Zuschauer waren eindeutig auf der Seite von Raducanu und bejubelten jeden Punkt, den sie gewann, wie einen Matchwinner.

Nachdem sie jedoch einige frühe Breakbälle nicht verwandeln konnte, zeigte die Nummer 75 der Welt Tomljanovic ihre Erfahrung und gewann den ersten Satz unter dem Dach von Court One.

Sie hatte den zweiten Satz fest im Griff, als Raducanu aufgab, und die Möglichkeit, in der nächsten Runde auf ihren australischen Landsmann zu treffen, hat Tomljanovic aufgeregt.

"Aufgrund der Umstände habe ich noch nicht begriffen, dass ich im Viertelfinale stehe", sagte sie. "Aber gegen Ash zu spielen, zwei Australierinnen, von denen eine sicher ins Halbfinale kommt - das ist großartig. Ich glaube, jeder zu Hause ist wirklich glücklich. Ich freue mich sehr darauf, gegen Ash zu spielen. Das wird ein tolles Match.

Leichtes Durchkommen

Der achtmalige Wimbledonsieger Roger Federer zog am Montag zum 18. Mal ins Viertelfinale des Grand Slam ein und baute damit seinen eigenen Rekord bei diesem Turnier aus.

Der Schweizer setzte sich in der vierten Runde auf dem Centre Court gegen den an Nummer 23 gesetzten Lorenzo Sonego mit 7:5, 6:4 und 6:2 durch und baute damit seine Führung in der ewigen Rangliste der meisten Wimbledon-Viertelfinalteilnahmen vor Jimmy Connors aus.

"Ich bin sehr glücklich", sagte Federer. "Es waren wieder schwierige Bedingungen - innen und außen - gegen Lorenzo, der immer gefährlich ist, aber ich hatte das Gefühl, dass ich nach dem ersten Satz in der Lage war, die Dinge zu kontrollieren. Es war ein tolles Match und ich könnte nicht aufgeregter sein, im Viertelfinale zu stehen. Das ist ein großer Moment und ich bin sehr, sehr glücklich."

