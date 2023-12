Emma Raducanu besiegt Sloane Stephens bei ihrem Debüt bei den Australian Open

Die 19-jährige Raducanu, die ihr erstes Grand-Slam-Match seit dem Gewinn der US Open im vergangenen Jahr bestritt, stürmte gegen Stephens, die 2017 selbst US-Open-Siegerin war, in nur 17 Minuten durch den ersten Satz.

Doch im zweiten Satz wendete sich das Blatt zu Stephens' Gunsten, als die Amerikanerin Raducanu dreimal breaken konnte und das Match am Dienstag ausglich.

Im letzten Satz kämpfte sich Raducanu durch einige lange Ballwechsel, ging mit 5:0 in Führung und beendete das Match kurz vor Mitternacht (8 Uhr ET) in Melbourne.

"Sowohl ich als auch Sloane haben wirklich alles gegeben", sagte die Britin Raducanu bei ihrem Interview auf dem Platz.

"Ich denke, es war ein wirklich hochklassiges Match mit einigen sehr langen Ballwechseln. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich gegen eine so große Meisterin wie sie durchsetzen konnte."

Nach ihrem sensationellen Triumph bei den US Open im vergangenen Jahr hatte Raducanu im Oktober und November eine Reihe schwieriger Ergebnisse zu verkraften und sagte, sie sei immer noch dabei, "sich an das schnelle Leben auf der Tour anzupassen. "

Im Dezember wurde sie vor einem Turnier in Abu Dhabi positiv auf Covid-19 getestet und kehrte Anfang dieses Monats in Sydney zurück.

Ihr nächstes Match bei den Australian Open wird gegen die Montenegrinerin Danka Kovinic sein, während die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep eine mögliche Gegnerin in der dritten Runde sein wird.

Ein weiterer britischer Spieler, Andy Murray, startete ebenfalls mit einem Sieg am Dienstag, als er den Georgier Nikoloz Basilashvili mit 6:1, 3:6, 6:4, 6:7, 6:4 besiegte.

Bei seinem ersten Auftritt bei den Australian Open seit 2019 schlug Murray Basilashvili zum zweiten Mal innerhalb einer Woche, nachdem er zuvor auch in Sydney triumphiert hatte.

Dieses Mal zeigte der dreimalige Grand-Slam-Champion denselben Kampfgeist und dieselbe Entschlossenheit, die Murrays Spielerkarriere auszeichnen.

"Es waren harte, harte drei, vier Jahre. Ich habe eine Menge Arbeit investiert, um hierher zurückzukommen", sagte Murray, der nach den Australian Open vor drei Jahren einen Rücktritt in Erwägung zog, bevor er sich einer karriererettenden Hüftoperation unterzog.

"Ich dachte, dass ich vielleicht mein letztes Match gespielt habe, aber es ist unglaublich, dass ich wieder da bin und eine solche Fünf-Satz-Schlacht gewinne. Mehr kann man sich nicht wünschen."

Bei den Herren besiegte der an Nummer zwei gesetzte Daniil Medvedev, Finalist des letztjährigen Turniers und nach dem Rückzug von Novak Djokovic wohl der Favorit in diesem Jahr, Henri Laaksonen mit 6:1, 6:4 und 7:6.

Auch der Favorit Nick Kyrgios gewann gegen den Briten Liam Broady in zwei Sätzen und trifft damit in der zweiten Runde auf Medvedev.

