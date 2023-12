Emma Raducanu: Bemerkenswerter Lauf der 18-jährigen Britin in Wimbledon nimmt Fahrt auf

Raducanu, die mit einer Wild Card in das Turnier gekommen war, musste bei ihrem Grand-Slam-Debüt noch keinen Satz abgeben, als sie Sorana Cirstea auf dem Court Nr. 1 von Wimbledon mit 6:3, 7:5 besiegte.

Als jüngste Britin, die in der Open-Ära die vierte Runde in Wimbledon erreicht hat, würdigte Raducanu die Unterstützung der Fans, die sie während ihres Spiels gegen Cirstea erhielt.

"Ich bin so dankbar für all die Unterstützung, die ich heute erfahren habe", sagte die in Kanada geborene Raducanu auf der Wimbledon-Website. "Ich weiß das wirklich zu schätzen. Dies ist bei weitem der größte Platz, auf dem ich je gespielt habe.

"Ich denke, dass ich ganz gut zurechtgekommen bin. Ich lag im ersten Satz 1:3 zurück, aber ich habe einfach versucht, die Nerven zu behalten. Du hast mich wirklich durchgebracht - im zweiten Satz und im ersten Satz, eigentlich das ganze Match."

READ: Wimbledon-Organisatoren "zufrieden" mit Platzbedingungen, während Serena Williams und Adrian Mannarino ausrutschen

"Mir geht es gut"

Die Nummer 338 der Weltrangliste, Raducanu, muss auch ihre Eltern überrascht haben, dass sie so lange in Wimbledon dabei ist.

"Es ist lustig, denn als ich packte, um in die Blase zu kommen, sagten meine Eltern: 'Packst du nicht zu viele Spielsachen ein?'", so Raducanu.

"Ich glaube, ich muss heute Abend noch Wäsche waschen, aber ich glaube, sie haben einen Wäscheservice im Hotel, also ist alles in Ordnung.

Obwohl Raducanu erst im Juni in Nottingham ihr Tour-Debüt gab, hat sie in ihrer Karriere bereits fast 40.000 Dollar an Preisgeldern verdient.

Sie räumt nicht nur in Wimbledon finanziell auf.

"Ich habe gerade das Ende von Emma Raducanus Match gesehen", twitterte der ehemalige US-Star James Blake, nachdem Raducanu am Donnerstag in der zweiten Runde Markéta Vondroušová geschlagen hatte.

"Enorme Leistung für eine [Wildcard] mit 18 Jahren, aber noch beeindruckender ist, dass sie am Ende des Matches ihren eigenen Müll aufgeräumt hat. Das sieht man nicht oft. Tolle Angewohnheit. Das bleibt auch so", sagte Blake über Raducanu, die nun am Montag auf die ungesetzte Australierin Ajla Tomljanovic treffen wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com