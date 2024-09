Eltern gewinnen mehr Autorität über die Instagram-Aktivitäten ihrer Kinder.

Eltern übernehmen allmählich die Kontrolle über die Instagram-Aktivitäten ihrer Teenager, was zu einer Zukunft führt, in der Minderjährige automatisch "Kinderkonten" zugewiesen bekommen. Diese Kontotypen beschränken, wer mit ihnen interagieren kann und auf welchen Inhalt sie zugreifen können.

Kinder unter 16 Jahren benötigen die Zustimmung ihrer Eltern, um diese Schutzmaßnahmen zu lockern. Darüber hinaus plant Meta, Instagram-Mutterkonzern, künstliche Intelligenz zu nutzen, um seine Fähigkeit zu verbessern, zu erkennen, wenn etwas ältere Nutzer ihr Alter vortäuschen.

Nick Clegg, Chef der globalen Angelegenheiten bei Meta, glaubt, dass zwischen Teenagerrechten, elterlicher Autorität und der Rolle von Social-Media-Unternehmen ein Gleichgewicht hergestellt wurde. Er räumte ein, dass dieses neue Set an Einschränkungen dazu führen könnte, dass weniger Teenager Instagram nutzen, hofft aber, dass Eltern Vertrauen in die Systeme entwickeln, die ihre Kinder sicher schützen.

Die Einführung von "Kinderkonten" auf Instagram beinhaltet die automatische Zuweisung solcher Konten an Minderjährige, was einer der Änderungen ist, die dazu beitragen sollen, Kinder zu schützen. Mit dem neuen System benötigen Kinder unter 16 Jahren die Zustimmung ihrer Eltern, um Änderungen an diesen Schutzmaßnahmen vorzunehmen.

