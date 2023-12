Elon Musk wird voraussichtlich nicht in Johnny Depps Verleumdungsklage gegen Amber Heard aussagen

Musk wurde als potenzieller Zeuge für Heard in dem Prozess aufgeführt, der aus der Ferne erscheinen soll. Er war mit Heard zusammen, kurz nachdem sie und Depp ihre Ehe beendet hatten.

Eine Quelle wollte nicht bestätigen, warum Musk nicht mehr auf der Liste steht, um auszusagen. CNN hat sich mit einer Sprecherin von Heard in Verbindung gesetzt, um einen Kommentar zu erhalten.

Musk, der milliardenschwere CEO von Tesla und SpaceX, ist derzeit dabei, Twitter zu kaufen.

Depp verklagt Heard auf 50 Millionen Dollar wegen eines Meinungsartikels aus dem Jahr 2018, den sie für die Washington Post geschrieben hat und in dem sie sich als "öffentliche Figur, die häuslichen Missbrauch vertritt", bezeichnet. Obwohl Depp in dem Artikel nicht namentlich genannt wurde, behauptet er, der Artikel habe ihn lukrative Schauspielarbeit gekostet.

Sowohl Heard als auch Depp, die sich 2009 kennenlernten und von 2015 bis 2016 verheiratet waren, beschuldigen den jeweils anderen, während ihrer Beziehung körperliche Gewalt ausgeübt zu haben. Beide haben die Behauptungen des jeweils anderen bestritten.

Das ehemalige Paar hat seine Scheidung im August 2016 beigelegt und eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der es unter anderem heißt: "Unsere Beziehung war sehr leidenschaftlich und zeitweise unbeständig, aber immer von Liebe geprägt."

Terrance Dougherty, General Counsel der ACLU, sagte am Donnerstag aus, dass Musk im Namen von Heard 500.000 Dollar aus einem von einem Spender beratenen Vanguard-Fonds an die ACLU gezahlt hat, als Teil von 1,3 Millionen Dollar, die sie der Organisation geschenkt hat. Heard hatte sich verpflichtet, 3,5 Millionen Dollar von ihrer 7-Millionen-Dollar-Scheidungsvereinbarung mit Depp an die ACLU zu spenden, aber die Zahlungen wurden um 2019 herum eingestellt, sagte Dougherty.

"Wir haben uns ab 2019 an Frau Heard gewandt, um die nächste Rate ihrer Spende zu erhalten. Wir erfuhren, dass sie finanzielle Schwierigkeiten hatte", sagte Dougherty.

Dougherty sagte, er habe keine Hinweise darauf, dass Heard nicht beabsichtigt, den Rest ihrer zugesagten Spende zu zahlen. Sie gilt nach wie vor als Botschafterin für die Organisation.

Der Prozess, der am 11. April begann, soll sechs Wochen dauern. Depp hat seine Aussage am Montag beendet, und Heard hat noch nicht ausgesagt.

Marianne Garvey von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

