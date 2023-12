Höhepunkte der Geschichte

Elmgreen & Dragset haben Spaß daran, uns zu verunsichern

Elmgreen & Dragset sind ein Künstlerduo, das für seine düster-komischen Kunstwerke bekannt ist, die sich über die Konventionen der Kunstwelt lustig machen

Die beiden arbeiten bereits seit 21 Jahren zusammen.

Zu ihren berühmten Werken gehört das Lieblingsstück der Modefans: Prada Marfa

Die beiden haben nichts dagegen, die Hand zu beißen, die sie füttert - "Beißen kann ziemlich sexy sein", haben sie gesagt -, was vielleicht erklärt, warum ihre beiden neuen Ausstellungen einige der am meisten strapazierten Konventionen der Kunstwelt auf die Schippe nehmen.

Das spitzbübische, interdisziplinäre skandinavische Duo ist international vor allem für Prada Marfa bekannt: eine leblose Nachbildung der Prada-Boutique tief in der texanischen Wüste, die zu einer Pilgerstätte für Modefans geworden ist - Beyonce eingeschlossen -, die Schlange stehen, um sich vor dem nie geöffneten Laden zu fotografieren.

Aber auch nackte Männer an unerwarteten Orten, eine Ausstellung imaginärer Kunstwerke, ein undurchsichtiges Teleskop, ein triumphales, goldenes Antikriegsdenkmal auf dem Londoner Trafalgar Square und ein toter Kunstsammler, der in einem Swimmingpool schwimmt, gehören zu ihrem chaotischen Backkatalog.

In diesem Monat haben die beiden zwei Ausstellungen in Aarhus, Dänemark (im Dokk 1 und im ARoS Aarhus Kunstmuseum) und freuen sich auf eine große Schau im Ullens Center for Contemporary Art in Peking, wo sie eine glanzvolle Kunstmesse veranstalten wollen, auf der nur ihre eigenen Werke gezeigt werden.

"Selbstporträts" von Elmgreen & Dragset

Wir trafen die beiden bei ihrer jüngsten Londoner Ausstellung "Self-Portraits" in der Victoria Miro Gallery Mayfair, wo sie ein "Selfie" der Ausstellung machten, das ausschließlich aus nachgebildeten Namensschildern von Kunstgalerien bestand, und erfuhren fünf überraschende Fakten über die Künstler, die hinter diesem Unfug stecken.

1. Sie arbeiten daran, wie ein Künstlerpaar ein Selfie machen kann

Wie können Kunstetiketten ein Selbstporträt sein?

Der 54-jährige Kopenhagener Elmgreen erklärt, dass sich das Duo die Frage stellt, wie sie sich als Duo mit einem gemeinsamen Prozess und einer gemeinsamen Produktion darstellen können.

"Es gibt diese seltsame Situation, dass man als Duo zusammenarbeitet, wie schreibt man eigentlich seine Biografie, wie erstellt man ein Selbstporträt von sich selbst?"

"In den letzten Jahren ist es sehr verbreitet geworden, besessen davon zu sein, Selfies zu machen, was eine seltsame Situation ist, weil die Leute die ganze Welt nur als Hintergrund für sich selbst benutzen."

Er sieht die Flut von Instagram-Bildern - Gesichter, die vor berühmte Wahrzeichen verpflanzt werden - als Teil eines größeren Trends: dass Menschen ihr "Social-Media-Image" durch Verweise auf kulturelle Prüfsteine, Modetrends und Vorbilder kreieren.

"Wir haben es in dieser Situation auf die Spitze getrieben und einfach Selbstporträts durch die Werke anderer Künstlererstellt... besonders durch die Titel", erklärt Elmgreen.

2. Namen sind wichtig für sie

Die Ausstellung spannt einen Bogen von den Jugendtagen der Künstler (Keith Haring und der Maler Ross Bleckner waren ihre Helden, bevor sie sich kennenlernten) bis zu ihren späteren Leidenschaften. Jeder ausgewählte Künstler hat irgendwann einen Platz in ihrem Herzen eingenommen.

Die beiden sagen, dass die Werke, zu denen "Clean Boy" (von David Hockney) und "Lonesome?" (von Martin Kippenberger), wurden ausgewählt, weil die Originalwerke dem Publikum nicht leicht ins Gedächtnis gerufen werden können. Stattdessen hoffen sie, dass die Betrachter über das Werk nachdenken, um das es geht: diese vergrößerten Etiketten. Hier werden die Namen, die in der Galerie oft als nebensächlich betrachtet werden, in den Mittelpunkt gerückt.

Es ist ein Spaziergang in die Vergangenheit, aber auch eine Übung in altmodischer, "hochkünstlerischer" technischer Fertigkeit, mit Etiketten, die mit Farbe auf Leinwand reproduziert und auf zwei Stücke perfekt weißen, makellosen, extrem teuren Marmors graviert wurden, den die beiden nach eigenen Angaben aus Italien schmuggeln mussten.

Es ist verständlich, dass die Kunstwelt Elmgreen und Dragset trotz des Spottes über die beiden für weit mehr als nur Spaßvögel hält - mit internationalen Auszeichnungen in ihrem Kabinett und großen Ausstellungen im Astrup Fearnley Museum in Oslo und in der dänischen Nationalgalerie. In Person sind vor allem die grabsteinähnlichen Marmorrekonstruktionen betörend, und das bescheidene Etikett wird zu etwas Größerem erhoben.

3. Sie wollen, dass Sie sich winden

Das plüschige Mayfair-Ambiente der Victoria Miro Galerie ist der ideale Rahmen für ihre ungewöhnliche Ausstellung, erklärt Elmgreen: "Wir versuchen, Situationen zu schaffen, in denen sich die Leute normalerweise etwas unwohl fühlen... wo sie ein wenig angespannt sind, wie in noblen Galerien in Mayfair - und dann eine Situation zu schaffen, in der sie ein wenig lachen können."

Beide sind sich einig, dass ein besonderer gemeinsamer Sinn für Humor ein Grundstein für ihre fruchtbare Arbeitsbeziehung ist. Der Kern des Witzes, erklärt der gebürtige Norweger Dragset, besteht darin, dem Publikum ein wenig Unbehagen zu bereiten: etwas zu schaffen, das "ein bisschen zu privat für den Kontext ist".

Oft ist dies mit einer dunklen Seite verbunden: Sie geben voyeuristische Einblicke in traurige, tragische Leben, wie den Kunstsammler, den sie für "The Collectors" im dänischen und nordischen Pavillon auf der Biennale von Venedig 2009 nach der Party in seinem eigenen Pool ertränkten.

Das Ziel ist es, zu verunsichern. "Das Extrem", so Dragset, ist der scheinbar selbstvergessene und entspannte "Typ, der nackt im Sessel sitzt, ein Buch liest und Musik über seine Kopfhörer hört."

4. Alles für den Nervenkitzel

Im Victoria Miro zeigt Elmgreen auf einen "schäbigen alten Metzgertisch" vor einem unbequemen Holzstuhl und einer Flasche "sehr billigen" Whiskeys. Er sagt, es sei ein Vergnügen für Londons behütete, wohlhabende Kunstliebhaber, "denn viele der Leute, die in diese Galerie kommen, haben noch nie billigen Whiskey getrunken, das ist also eine völlig neue Erfahrung für sie".

Sie haben schon früher gesagt, dass sie den Betrachtern einen kleinen "Nervenkitzel" bieten wollen - scheinbar unabhängig davon, ob er angenehm ist oder nicht.

In der Vergangenheit bedeutete dies, dass sie ein Bett in einem Louis Vuitton-Geschäft aufstellten und die Angestellten aufforderten, hineinzuspringen und vor den Augen der verwirrten Kunden ein Nickerchen zu machen.

Oder ein potenzielles zukünftiges Werk, das auf halbem Weg zum Interview ausgebrütet wurde, als sie sahen, wie ein Freund sich abmühte, durch die futuristische Schiebetür der Galerie zu kommen:

"Nächstes Jahr wird nur eine Hand aus der Tür ragen - nur die Hände eines Kindes, die in der Tür stecken", kichert Elmgreen.

5. Es ist alles noch im Wandel

Elmgreen und Dragset verbrachten ihr erstes Jahrzehnt als Paar, bevor sie sich romantisch trennten, aber kreativ vereint blieben.

Ein Jahrzehnt später entwickeln sich Elmgreen & Dragset, der Doppel-Act, immer noch weiter, sagt Dragset - und steht mit 21 Jahren möglicherweise gerade in der Blüte seines kreativen Lebens.

Elmgreen ist zuversichtlich, am Ball zu bleiben:

"Es ist immer auch eine Art Katz-und-Maus-Spiel, bei dem man versucht, sich nicht in die Ecke drängen zu lassen... sobald man festgenagelt oder eingekesselt ist, ist es vorbei.

"Man versucht also, sich selbst und hoffentlich auch sein Publikum jedes Mal auf neue Weise zu unterhalten. Auch nach 20 Jahren."

