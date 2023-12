Elena Rybakina gewinnt in Wimbledon den Titel im Dameneinzel, ihren ersten Grand-Slam-Titel und den ersten für Kasachstan

Rybakina schlug die Nummer 3 der Welt, Ons Jabeur, in drei Sätzen, nachdem sie einen Satzrückstand aufgeholt hatte, und gewann 3:6, 6:2, 6:2.

Die 23-Jährige, die zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Finale stand, begann langsam, fand aber nach und nach ihren Rhythmus und ihren starken Aufschlag, um Jabeur zu besiegen.

Rybakina, die in Russland geboren wurde, aber seit 2018 Kasachstan vertritt, war die jüngste Finalistin in Wimbledon seit 2015, als Garbine Muguruza 21 Jahre alt war.

Doch am Ende einer packenden Begegnung hob Rybakina die Venus-Rosenwasser-Schale in die Höhe, als sie zum ersten Mal Wimbledon-Champion wurde.

In ihrem anschließenden Interview auf dem Platz war Rybakina zunächst erleichtert.

"Ich war super nervös vor dem Match, während des Matches und ich bin froh, dass es vorbei ist", sagte sie zu Sue Barker auf dem Center Court.

"So etwas habe ich wirklich noch nie gefühlt. Ich möchte mich bei den Zuschauern für die Unterstützung bedanken, es war unglaublich in diesen zwei Wochen.

"Aber ich möchte auch Ons zu einem großartigen Match und allem, was du erreicht hast, gratulieren. Ich denke, du bist eine Inspiration für alle. Du hast ein erstaunliches Spiel. So jemanden haben wir auf der Tour nicht, und es ist eine Freude, gegen dich zu spielen. Ich bin so viel gelaufen, ich glaube, ich brauche keine Fitness mehr zu machen.

Rybakina fügte hinzu: "Es stimmt, ich habe nicht erwartet, dass ich in der zweiten Woche eines Grand Slam-Turniers in Wimbledon sein würde. Ein Sieger zu sein, ist einfach unglaublich. Mir fehlen die Worte, um zu sagen, wie glücklich ich bin."

"Aber ohne mein Team wäre ich natürlich nicht hier, also möchte ich mich ganz herzlich bei ihnen bedanken. Ich möchte mich bei meinem Trainer, meinen Sponsoren und allen anderen bedanken. Das Wichtigste sind natürlich meine Eltern, sie sind nicht hier, was mir sehr leid tut. Meine Schwester ist hier, und es ist erst das dritte Mal, dass sie als Zuschauerin auf die Tour kommt, also bin ich froh, dass sie hier ist. Ohne meine Eltern wäre ich ganz sicher nicht hier. Ich danke euch allen so sehr."

Erste Schritte

Es dauerte nur wenige Spiele des Finales, bis der erste Schock kam. Die stark aufschlagende Rybakina, die im gesamten Turnier bis zum Finale nur einen Satz abgegeben hatte, wurde von Jabeur im dritten Spiel gebreakt und ging früh in Führung.

In ihrem nächsten Aufschlagspiel musste Rybakina zahlreiche Breakbälle abwehren, da ihre Chancen auf den ersten Satz zu wackeln schienen, doch sie schaffte es, die energische Jabeur abzuwehren.

Wenige Spiele später, nachdem sie ihren Aufschlag gehalten hatte, eröffnete Jabeur durch ihr hartnäckiges Returnspiel und ihre meisterhafte Geschicklichkeit drei Satzbälle, die ihr die Möglichkeit gaben, den ersten Satz zu gewinnen; sie nahm sie gerne mit beiden Händen.

Obwohl Rybakina im ersten Satz etwas verunsichert wirkte, begann sie den zweiten Durchgang stark. Mit ihren präzisen Returns durchbrach sie die quirlige Jabeur in ihrem ersten Aufschlagspiel zum Entsetzen aller Zuschauer.

Nachdem sie früh in Führung gegangen war, hätte Rybakina ihren Vorsprung bald darauf beinahe wieder abgegeben, da sie mehrere Breakbälle abwehren musste, bevor sie den Satz schließlich mit zwei Spielen Vorsprung gewann.

Und unter dem blauen Londoner Himmel und der strahlenden Sonne verging in den nächsten Spielen nur wenig zwischen den beiden Stars.

Beide mussten Breakbälle ihres Gegners abwehren, um ihren Aufschlag zu halten, und zeigten die Fähigkeiten, mit denen sie ihre Gegnerinnen in den vorherigen Runden umgehauen hatten.

Aber Rybakina brach Jabeur, die im ersten Satz so solide ausgesehen hatte, im zweiten Satz erneut und ging mit 4:1 in Führung.

Und als der Satz auf der Kippe stand, entdeckte sie nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder ihre üblicherweise verheerenden Aufschlagfähigkeiten und holte sich den Satz mit Nachdruck, so dass es zu einem Entscheidungssatz kam.

Nach einer kurzen Trinkpause und um die Nerven zu beruhigen, ging das Tennis fieberhaft weiter.

Rybakina gelang es erneut, die Tunesierin zu brechen und das Tempo vorzugeben, und die beiden lieferten sich einen Schlagabtausch. In einem engen letzten Satz wurde die Kasachin immer stärker und sicherte sich schließlich mit einem weiteren starken Aufschlagspiel ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Sie ist nicht nur die erste Spielerin aus ihrem Land, die einen Grand-Slam-Titel gewinnt, sondern auch die jüngste Wimbledonsiegerin seit 2011.

Für Jabeur ging es auch darum, sich in die Geschichtsbücher einzutragen, da sie die erste arabische oder afrikanische Spielerin ist, die einen Grand-Slam-Titel errungen hat.

Als sie gefragt wurde, ob sie junge Spielerinnen in ihrer Heimat inspirieren wolle, scherzte sie: "Elena hat mir den Titel geklaut, aber das ist schon okay!"

"Ich liebe dieses Turnier so sehr und bin wirklich traurig, aber ich versuche, viele Generationen in meinem Land zu inspirieren. Ich hoffe, sie hören zu."

