Forschung - Elektrisch leitfähige Bakterien als „Mikrobe des Jahres 2024“ ausgezeichnet

Das leitfähige Kabelbakterium Electronema wurde zur Mikrobe des Jahres 2024 gekürt. Zehntausende winzige Mikroorganismen können bis zu fünf Zentimeter lange Ketten, auch Kabel genannt, bilden. „Sie sind durch leitfähige Proteinfasern in der Zellhülle verbunden“, sagt die Frankfurter Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM).

Die kettenartige Form der Gattung Bakterien ermöglicht eine besondere Arbeitsteilung. Die Tausenden von Zellen in jedem Kabel leben in den unteren Teilen der Sedimente der Wassersäule, wo sie Sulfide in Sulfate umwandeln. Dadurch entstehen negativ geladene Elektronen, die durch die leitfähigen Fasern zum anderen Ende des Kabels an der Sedimentoberfläche fließen und dort in Sauerstoff umgewandelt werden.

Erst vor zwölf Jahren entdeckt

Damit sind Kabelbakterien die einzigen Organismen, die in sauerstofffreien Zonen Sulfid verbrauchen können. Laut VAAM ist dies „ein großer Vorteil gegenüber konkurrierenden Mikroorganismen“. Erst vor zwölf Jahren wurden Kabelbakterien auf dem Meeresboden und in Seen entdeckt.

Obwohl Kabelbakterien in der Natur nachweisbar sind, konnten sie bisher nicht im Labor isoliert und vermehrt werden. Darüber hinaus können sie den Abbau von Schadstoffen im Wasser fördern und die Entstehung von Treibhausgasen reduzieren. „Reisfelder, die jedes Jahr überschwemmt werden, produzieren große Mengen klimaschädlichen Methans. Kabelbakterien leben in der Reiswurzelzone und können dort die Methanbildung reduzieren.“

VAAM schreibt, dass die bakteriellen Proteinfasern des Kabels Strom ähnlich wie Metallkabel leiten. Das macht sie für die auf Biomaterialien basierende Elektronik sehr interessant. Die elektrisch leitfähige Struktur des Kabelbakteriums ist patentiert, aber noch lange nicht kommerziell verfügbar.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de