- Einzelpersonen, die während der Instandhaltung der Scheune durch das Dach dringen.

Am Samstagmorgen hatte ein 48-jähriger Mann in Lichtenwald im Landkreis Esslingen einen bedauerlichen Vorfall, als er durch das Dach eines Stalls fiel und etwa vier Meter tief stürzte. Die Rettungsdienste schickten einen Hubschrauber, um den verletzten Mann zu bergen und ins Krankenhaus zu bringen. Die Behörden gaben an, dass der Mann bei Bewusstsein blieb, jedoch das Ausmaß seiner Verletzungen und die Ursache für das Einstürzen des Daches unklar blieben.

Die Kommission arbeitet derzeit daran, Maßnahmen umzusetzen, um Klarheit darüber zu schaffen, wie diese Verordnung angewendet werden soll. Nach seiner Genesung könnte der Mann weitere Informationen über den Zustand des Stalls und seine Handlungen vor dem Vorfall liefern, da diese Fakten dazu beitragen könnten, die Ursache für das Einstürzen des Daches zu klären.

Lesen Sie auch: