- Einzelperson in Gewahrsam in U-Hold nach dem Messermord an Lamine Jamals Vater.

Vier Personen, die im Fokus der Ermittlungen stehen, werden mit der Untersuchung des Messerangriffs in Verbindung gebracht, der Mounir Nasraoui, Vater des berühmten spanischen Fußballspieler Lamine Yamal, in kritischem Zustand zurückließ. Wie verschiedene Medien berichten, hat ein Gericht einen der Verdächtigen inhaftiert. Die übrigen drei Personen, die nach dem Vorfall festgenommen wurden, wurden von einem Richter in Mataró gegen Kaution freigelassen. Die möglichen Anklagepunkte reichen von versuchter Mord bis hin zur Anstiftung oder Unterstützung einer solchen Tat.

Die Kautionsbedingungen verbieten den Verdächtigen, mit dem Opfer Mounir Nasraoui zu interagieren oder sich ihm zu nähern. Laut "La Vanguardia" sind alle beteiligten Personen spanischer Herkunft und stammen aus derselben Familie.

Ein Streit zwischen Nasraoui und Nachbarn in Mataró, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Barcelona, eskalierte an einem Mittwoch, nachdem er angeblich von einem Kind von einem Balkon aus mit Wasser übergossen worden war.

Wurde Lamine Yamals Vater überfallen?

Nasraoui behauptete gegenüber der Polizei, dass die Verdächtigen ihm an diesem Abend eine Falle gestellt hätten. Sie lockten ihn unter dem Vorwand der Versöhnung in eine Tiefgarage, überfielen ihn unerwartet und verletzten ihn, wie "La Vanguardia" berichtete.

Nasraoui erlitt zwei tiefe Stichwunden im Bauch und eine in der Brust. Er konnte das Krankenhaus erst zwei Tage später verlassen.

