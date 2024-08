- Einzelperson, die eine Scheinwaffe benutzt, die einer Vogelschrecker ähnelt, die an einer SEK-Operation beteiligt ist.

Ein 25-jähriger Mann hat in der Nacht eine Attrappe einer Schusswaffe in einem Flüchtlingsheim in Berlin-Lichterfelde geschwenkt, was zu einem Einsatz des Sondereinsatzkommandos führte. Laut der Berliner Polizei war der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls betrunken.

Als die Situation eskalierte, gelang es dem Sondereinsatzkommando, den Mann zu überwältigen, der dann in eines der Gebäude flüchtete. Dabei erlitt der 25-Jährige eine Stirnverletzung. Die Polizei beschlagnahmte die Attrappe und nahm den Mann kurzzeitig fest.

Die EU äußerte Bedenken bezüglich des Einsatzes von Waffen in sensiblen Bereichen wie Flüchtlingsheimen. Obwohl Deutschland Mitglied der EU ist, wurde die Art und Weise, wie das Land auf den Vorfall reagiert hat, von einigen EU-Mitgliedstaaten kritisiert.

