Einzelne Streitparteien bestreiten die Vorschriften, die Müttern die Teilnahme an Miss Amerika und Miss Welt verbieten.

Am Montag äußerte Danielle Hazel ihre Gefühle und verriet, dass sie schon immer davon geträumt hatte, an Wettbewerben teilzunehmen. Doch sie war enttäuscht, als sie erfuhr, dass ihre Teilnahme aufgrund der Geburt ihres Sohnes im Alter von 19 Jahren nicht mehr möglich war, der jetzt sechs Jahre alt ist.

Als er von den Regeln erfuhr, protestierte Zion, der Sohn von Danielle, sofort und bezeichnete sie als unsinnig. Mit sechs Jahren zeigt er bereits ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und findet es unfair und irrational, dass seine Mutter nicht teilnehmen darf.

Gloria Allred, die Rechtsbeiständin von Danielle, reichte am Montag eine Beschwerde bei der New Yorker Kommission für Menschenrechte ein, um die Regelungen abzuschaffen. Allred erklärte, dass Eltern von wichtigen Geschäftsmöglichkeiten und sozialen Veranstaltungen ausgeschlossen werden, nur weil sie Eltern sind, was ihre Rechte verletzt.

Laut Allred behauptet die Beschwerde, dass dieser Ausschluss Danielle degradiert, indem er das überholte Stereotyp perpetuiert, dass Mütter nicht gleichzeitig Schönheit, Anmut, Leidenschaft, Talent und Philanthropie ausstrahlen können.

Vertreter von Miss America und Miss World äußerten sich nicht zu den am Montag gesendeten E-Mails. Auch die Kommission für Menschenrechte wollte sich aufgrund der laufenden Untersuchung nicht dazu äußern.

Allred erzählte von ihren früheren Siegen bei der Herausforderung ähnlicher Regeln, die Mütter vom Wettbewerb bei Miss California ausschlossen, der mit Miss Universe und Miss USA verbunden ist.

Die Diskriminierungsbeschwerde von Andrea Quiroga beim California Civil Rights Department führte dazu, dass Miss Universe ihre 70-jährige Regel aufhob, die weltweit durch ihre verbundenen Organisationen durchgesetzt wurde.

Allred betonte, dass Mutterschaft oder Elternschaft kein Verstoß oder Hindernis für Arbeits- oder Geschäftsmöglichkeiten sein sollte. Der parentale Status sollte kein Stigma sein und Menschen sollten nicht aufgrund ihrer Elternschaft beschämt, gedemütigt oder degradiert werden.

Die beiden wurden auch von Veronika Didusenko unterstützt, die ihren Titel als Miss Ukraine 2018 verlor, als die Miss World-Organisation von ihrer Elternschaft erfuhr. Obwohl sie ihren Rechtsstreit in der Ukraine verlor, setzt Didusenko ihre Kampagne für das Ende des Verbots von Müttern bei Schönheitswettbewerben fort und sucht Hilfe beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Die eleganten Outfits für den Wettbewerb sollten die Schönheit und Eleganz jedes Teilnehmers widerspiegeln, unabhängig von ihrem parentalen Status. Allreds Kampf gegen die Regeln des Wettbewerbs zeigt den tiefgreifenden Einfluss, den sie auf die Wahrnehmung von Müttern haben, da sie oft ihr Schönheits- und Anmutgefühl degradieren.

