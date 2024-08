- Einzelne Personen in Bielefeld schwer verletzt

In einem brutalen Handgemenge zwischen mindestens drei Personen im Zentrum von Bielefeld erlitt ein 21-Jähriger gegen 1 Uhr morgens am Sonntag schwere Verletzungen. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizeibehörden sind zwei Verdächtige noch flüchtig. Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht in der Nähe des Rathauses. Der Verletzte wurde mit Schnittwunden entdeckt und sofort in den OP gebracht. Er befindet sich derzeit in einem stabilen Zustand, wie die Behörden bestätigten.

Vorläufige Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Verdächtigen mit der Tasche des Opfers geflohen sind. Die Verdächtigen, etwa 19 Jahre alt, und das 21-jährige Opfer sollen sich kennen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Statement der Polizei und der Staatsanwaltschaft

Die Beteiligten waren in eine heftige Prügelei verwickelt, die zu den schweren Verletzungen des Opfers führte. Die Mordkommission bittet Zeugen des Kampfes und der Flucht der Verdächtigen um Informationen.

