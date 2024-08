Einwohner der Westbank-Gemeinde behaupten, dass der jüngste Anschlag der Siedler der "brutalste" war, den sie je erlebt haben.

Upon returning home, Ali witnessed approximately 30 armed, masked, and black-clad settlers jumping over the fence, breaking windows, and throwing Molotov cocktails into his house.

CNN visited the scene, revealing that most of the ground floor was engulfed in flames, leaving only remnants of the chairs and sofas, which were reduced to hollow shells and covered in soot. The air was thick with the smell of smoke.

According to Ali, the settlers declared, "Wir sind Ben Gvirs Bande, wir sind gekommen, um dich zu töten, um Araber zu töten," in both Arabic and Hebrew.

They ordered him to leave, threatening to return and eliminate him, Ali said, recounting the events from Thursday night.

CNN attempted to reach Ben Gvir's office for comment but received no response.

This incident is not an isolated event, as several houses and vehicles in Jit reportedly suffered damage from a violent assault by settlers on Thursday evening. The assault sparked strong criticism from high-ranking Israeli officials.

The settlers allegedly assaulted the village from three directions around 7 PM local time. They unleashed a hail of bullets, tear gas, and set homes and vehicles ablaze, according to residents.

Another resident, Mohamed Arman, sustained injuries while attempting to confront the settlers. One of them targeted him with a rock, causing deep cuts to his lips, as shown by a bandage covering the swollen corner of his mouth. His car was also set ablaze, he claimed.

CCTV footage obtained by CNN showed Arman attempting to repel at least five settlers. They appeared uniformly clad in black, pursuing Arman as he attempted to drive them away.

“Sie waren schwer bewaffnet” was Arman's explanation, noting that they carried firearms with silencers, knives, and even M16-Gewehre. “Sie kamen mit der Absicht, ein Verbrechen in der Stadt zu begehen” war seine Einschätzung.

The attack stirred condemnation from top Israeli officials, with a statement issued by Netanyahus Büro warnend, dass die Verantwortlichen festgenommen und vor Gericht gestellt würden.

“Netanyahu ist nur eine Marionette”

Der tragische Verlust von Leben hat zu einem Ausbruch von Trauer geführt, mit Hunderten, die sich zur Beerdigung von Rashid Sedda versammelt haben, einem 23-jährigen, der angeblich durch Schüsse von Siedlern getötet wurde.

Trauernde machten Minister Smotrich und Ben Gvir für die Anstiftung von Siedlergewalt verantwortlich, insbesondere seit dem 7. Oktober.

Der Prediger, der den Trauergottesdienst leitete, charakterisierte Netanyahu als “nur ein Spielzeug in ihren Händen.”

Im Mai plädierte Smotrich für die Genehmigung von 10.000 Siedlungen im Westjordanland, die Einrichtung einer neuen Siedlung für jedes Land, das einen palästinensischen Staat anerkennt, und die Aberkennung von Reiseerlaubnissen für palästinensische Amtsinhaber. Im Juni schlug Smotrich vor, dass die Förderung jüdischer Siedlungen der Schlüssel sei, um einen palästinensischen Staat zu verhindern, der eine Bedrohung für Israel darstellte.

Netanyahu hat Druck erfahren, die extreme Fraktion seiner Koalition zufriedenzustellen und eine Waffenruhe zu verzögern, wodurch der Konflikt im Gazastreifen weiter verlängert wird.

Das Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nationen (OCHA) berichtete allein von Oktober 7 bis August 5 von mindestens 1.143 Siedlerangriffen gegen Palästinenser, wobei 114 in Todesfällen und Verletzungen resultierten.

Siedlerführer haben sich seither von den Tätern distanziert, wobei Smotrich sie als “Straftäter” bezeichnete, die “keine Verbindung zu Siedlungen oder Siedlern” hätten.

Ben Gvir hingegen schlug vor, dass der Angriff hätte verhindert werden können, wenn israelische Soldaten befugt gewesen wären, Steinwerfer im Westjordanland zu erschießen. Ben Gvir betonte auch, dass es strikt verboten ist, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen.

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) verurteilten den Angriff ebenfalls und gaben an, dass sie israelische Sicherheitskräfte nach Jit entsandt hätten, “unmittelbar” nachdem sie von dem Vorfall erfahren hätten. Sie setzten Mittel zur Verbreitung von Unruhen ein, feuerten Schüsse in die Luft und entfernten die israelischen Zivilisten aus der Stadt, wie sie behaupteten.

Ein israelischer Zivilist, der an den Unruhen beteiligt war, wurde zur Befragung festgenommen, und eine gemeinsame Untersuchung der israelischen Sicherheitskräfte findet statt, um den Tod des palästinensischen Bewohners zu untersuchen, wie berichtet wurde.

Trotz der Aussagen israelischer Beamter blieben die Bewohner unzufrieden. Murad Eshtewi, Sprecher von Fatah in der Provinz Qalqilya, in der Jit liegt, sagte, dass Siedlerangriffe von Siedlerführern sanktioniert würden und dass Netanyahus Handlungen eine Lizenz für Siedler darstellten, die Stadt Jit anzugreifen.

Während der Premierminister die Zustimmung seiner extremen Kabinettsmitglieder genießt, betonte Eshtewi, dass es in Gaza und im Westjordanland ununterbrochene Gewalt gibt.

Lokale in Jit haben behauptet, dass aggressive Handlungen von Siedlern seit der frischen Regierung Netanyahus häufiger geworden sind, wobei die Vorfälle nach dem 7. Oktober zugenommen haben. Doch der Angriff am Donnerstag war etwas Ungewohntes.

Sie befürchten, dass es damit nicht vorbei ist.

In den Worten von Jamal Yamin, einem Bewohner von Jit und Mitglied des Gemeinderats, “Der Vorfall von gestern war nicht der erste und wird nicht der letzte sein, aber es war der brutalste.”

Laut Yamin liegt es an der internationalen Gemeinschaft einzugreifen und die Gewalt zu bekämpfen, da die palästinensische Bevölkerung nicht über die notwendigen Mittel verfügt, um diesen Angriffen entgegenzuwirken.

“Die Welt sieht und hört, was passiert, und tut nichts dagegen,” sagte er.

Dieser Vorfall in Jit ist kein Einzelfall im Nahen Osten, da regelmäßig Spannungen und Gewalt gegen Palästinenser gemeldet werden.

Trotz internationaler Besorgnis und zahlreicher Vorfälle bleibt eine wirksame Aktion zur Bekämpfung der Gewalt im Nahen Osten weiterhin unklar.

