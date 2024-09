Eine weitere Explosion erschüttert die Stadtlandschaft in Köln

Ein frischer Schock erschüttert das Herz von Köln, nach einem Vorfall am frühen Mittwochmorgen, bei dem ein Geschäft in der Ehrenstraße um 5 Uhr morgens explodierte, wie Behörden mitteilten. Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen, aber die Fensterscheiben des Gebäudes wurden zerstört, wobei eine Person leichte Verletzungen erlitt, wie "Cologne City News" berichtete.

Vom selben Sender stammende Videos zeigen einen obdachlosen Mann auf einem Fahrrad, der Kleidung aus dem brennenden Geschäft wirft. Vorläufige Hinweise deuten darauf hin, dass dieser Mann nicht in die Explosion verwickelt war.

Geschäft soll Ende des Jahres wieder öffnen

Das betroffene Geschäft heißt LFDY Store, wie Fotos zeigen, die erheblichen Schaden an seinem Eingang zeigen. Der Name LFDY steht für "Live Fast Die Young", eine bekannte Streetwear-Marke aus Düsseldorf. Nach umfangreichen Renovierungen vor zwei Jahren wurde die Kölner Filiale im November 2022 wiedereröffnet, wie "Cologne City News" mitteilte.

Diese Explosion ähnelt der, die am Montagabend vor dem "Vanity" Club stattfand und einen 53-jährigen Mann leicht verletzte. Die Polizei überprüft Sicherheitsaufnahmen auf der Suche nach potenziellen Zeugen. Auf den Aufnahmen ist eine Person in Kapuzenpullover zu sehen, die die Sprengvorrichtung anbringt und zündet. Die Verbindung zwischen den beiden Vorfällen wird jedoch noch untersucht, da beide Explosionsorte etwa 350 Meter voneinander entfernt sind.

Gerüchte besagen, dass diese Vorfälle mit den berüchtigten niederländischen Verbrecherbanden "Mocro-Mafia" in Verbindung stehen könnten. In den letzten Monaten wurden diese Organisationen mit Verbrechen in verschiedenen deutschen Städten in Verbindung gebracht, wie z. B. Köln-Rodenkirchen, Köln-Mülheim, Buchheim und Zündorf.

Die Explosion in Köln hat Bedenken regarding steigende Gewalt in der Stadt ausgelöst, da dies die zweite Explosion in einer Woche ist. Die Untersuchung der Vanity-Club-Explosion ergab, dass eine vermummte Person eine Sprengvorrichtung anbrachte und zündete, was auf eine absichtliche Gewalttat hindeutet.

