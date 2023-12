Eine vielversprechende Sportlerin, ein freiwilliger Feuerwehrmann, ein renommierter Wissenschaftler. Tschechen trauern um die 14 Todesopfer des Massenmordes an der Universität

Unter den Opfern waren mehrere junge Studenten, ein beliebter Dozent und ein angesehener Abteilungsleiter.

Die Regierung ordnete an, die Flaggen auf Halbmast zu setzen, und erklärte, dass um 12 Uhr landesweit eine Schweigeminute abgehalten wird.

Laut dem tschechischen Premierminister Petr Fiala werden im ganzen Land die Glocken für die Opfer des Anschlags läuten.

Das 10-Millionen-Einwohner-Land in Mitteleuropa stand unter Schock und Entsetzen, als ein Schütze am Donnerstag, dem vorletzten Vorlesungstag vor den Weihnachtsferien, in der Kunsthochschule der Universität das Feuer eröffnete.

Insgesamt wurden 14 Opfer getötet: 13 wurden am Tatort tot aufgefunden, der von mehreren langjährigen Polizeibeamten als der schrecklichste Ort beschrieben wurde, den sie je gesehen haben. Ein weiteres Opfer starb, nachdem es ins Krankenhaus gebracht worden war. Der Schütze tötete sich selbst.

Während die Tschechen weiterhin mit dem Ausmaß der Tragödie zu kämpfen haben - Massenerschießungen sind in diesem Land zwar selten, aber nicht unbekannt -, kommen die Geschichten der bei dem Anschlag Ermordeten ans Licht.

Die musikwissenschaftliche Abteilung der Schule gab am Freitag bekannt, dass ihre Leiterin Lenka Hlávková eines der Opfer der Schießerei war.

Hlávková war eine renommierte Expertin für die Musikkultur des mittelalterlichen Mitteleuropas, und der Fachbereich erklärte in einer Erklärung, ihr Tod sei eine "extrem grausame" Nachricht.

In einem Beitrag auf der offiziellen Facebook-Seite des Lehrstuhls für Germanistik der Universität hieß es, dass einer der Dozenten, Jan Dlask, ebenfalls bei dem Anschlag getötet wurde.

In der Erklärung wird Dlask als "Freund, Klassenkamerad und ein wunderbarer und freundlicher Mensch, ein Experte für finnische und fennoschwedische Literatur" beschrieben.

Die überregionale tschechische Tageszeitung Lidové Noviny teilte in einer Erklärung mit, dass eine ihrer Mitarbeiterinnen, die Lektorin und Studentin der tschechischen Sprache und der Gehörlosenkunde im ersten Jahr, Lucie Špindlerová, bei dem Anschlag getötet wurde.

Ein von der Zeitung veröffentlichtes Foto von Špindlerová zeigt eine junge, lächelnde Frau, die mit einem großen Hut posiert und an blühenden Blumen riecht.

Die Zeitung erklärte, Špindlerová sei "eine Kollegin und vor allem eine Freundin" gewesen und ihr Tod sei "eine äußerst schmerzliche Nachricht".

Magdaléna Křístková, eine weitere Studentin der Sprachen und Gehörlosenkunde, wurde ebenfalls getötet, wie die Behörden in ihrer Heimatstadt Roztoky mitteilten.

In der Erklärung heißt es, sie sei ein aktives Mitglied der Gemeinde gewesen und habe an einer städtischen Veranstaltung und einem Campingclub für Kinder teilgenommen.

"Die fröhliche, freundliche, unglaublich talentierte und kreative Majda ist nicht mehr unter uns, und wir werden sie sehr vermissen", heißt es in der Erklärung, in der Křístková mit ihrem Kosenamen angesprochen wird.

Der tschechische Leichtathletikverband gab bekannt, dass auch die 20-jährige Kugelstoßerin Klára Holcová unter den Opfern des Anschlags ist.

Der Verband bezeichnete Holcová als eine "vielversprechende" junge Athletin, die neun Medaillen bei verschiedenen tschechischen Meisterschaften gewonnen und die Tschechische Republik bei internationalen Leichtathletik-Meetings vertreten hat.

Holcová habe an der Universität Tschechisch und Archivwissenschaften studiert, so der Verband, der hinzufügte, die Nachricht von ihrem Tod sei "erschütternd". Ein der Erklärung beigefügtes Foto zeigte Holcová im tschechischen Nationaltrikot bei einem Wettkampf.

Die Freiwillige Feuerwehr in Velichovky, einem Dorf in Nordböhmen, teilte mit, dass eines ihrer Mitglieder, Aneta Richterová, ebenfalls bei dem Angriff getötet wurde.

In einer Erklärung auf der Facebook-Seite der Feuerwehr wurde Richterová als "geliebte Tochter und Schwester, lächelnde und immer aufrichtige Freundin" bezeichnet.

Als die tschechische Polizei mit der Untersuchung des Anschlags begann, stellte sich heraus, dass der Schütze höchstwahrscheinlich für drei weitere Morde verantwortlich war, bevor er zu seinem tödlichen Amoklauf in Prag ansetzte.

Die Leiche eines Mannes, der später als der Vater des Schützen identifiziert wurde, wurde im Haus der Familie in Hostouň gefunden, kurz nachdem die Polizei die ersten Hinweise auf den Schützen erhalten hatte.

Später am Donnerstag brachte die Polizei den Mörder auch mit einem Doppelmord an einem Mann und seinem zwei Monate alten Baby in einem Prager Vorort in der vergangenen Woche in Verbindung. Am Freitag teilte die Polizei mit, dass die bei diesem Anschlag verwendete Waffe in der Wohnung des Schützen gefunden wurde.

Quelle: edition.cnn.com