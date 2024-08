- Eine romantische Beziehung zwischen David Jackson und Lisa Mieschke

Die romantische Verbindung zwischen dem ehemaligen "Bachelor" David Jackson (34) und der "Bachelor"-Teilnehmerin Lisa Mieschke (33) ist Geschichte. Jackson teilte diese Nachricht in einem nun gelöschten Instagram-Post. Laut Mieschkes Aussage auf ihrer Instagram-Story, die von Bild berichtet wurde, war Jackson derjenige, der die Beziehung beendete und dies per Telefon tat, was für sie besonders schwer war. "Ich fühlte mich einfach nicht wertvoll genug", soll sie gesagt haben.

In ihrem Instagram-Post menciona Mieschke auch langfristige Probleme zwischen ihnen. Sie habe seit Ende Juni versucht, "bestimmte Vorkommnisse, die nicht zu meinen Gunsten waren", zu besprechen, aber diese Gespräche kamen nie zustande. Stattdessen rief Jackson sie am vergangenen Dienstag an, um die Beziehung zu beenden.

Mieschke setzte alles auf eine Karte: Spontane Reise nach Dubai für ein letztes Gespräch

Dies war herausfordernd, da sie trotz ihrer überwiegend Fernbeziehung beide momentan in Deutschland waren. Die fehlende face-to-face-Gespräche missfiel Mieschke, was sie veranlasste, eine dramatische Entscheidung zu treffen: "Ich bin sogar nach Dubai geflogen und stand vor seiner Tür. Wir haben geredet." Leider konnte diese Reise den Lauf der Dinge nicht ändern.

Mieschke hat ihre Instagram-Story inzwischen gelöscht und erklärt, dass "viele Menschen bereits Falschinformationen verbreiten". Sie betont, dass das Thema für sie nun abgeschlossen ist. Jackson hat sich bisher nicht zur Trennung geäußert. In seiner aktuellen Instagram-Story bewirbt er Selbsthilfebücher und zeigt seine Fitness-Activities.

Die Beziehung zwischen Jackson und Mieschke hat auch das Publikum der RTL-Show 2023 beeindruckt. Obwohl Mieschke nicht die finale Rose von dem Bachelor erhielt, verkündeten sie ihre Beziehung bei der "Großen Wiedervereinigung" nach der Show.

Obwohl Mieschke versuchte, die Beziehung während der spontanen Dubai-Reise zu retten, markierte das Ende der Beziehung zwischen David Jackson und Lisa Mieschke einen Wendepunkt in ihrer einst blühenden Beziehung. Beide Personen konzentrieren sich nun auf ihr persönliches Wachstum, wobei Mieschke sich auf die Festlegung von Grenzen und Jackson auf die Bewerbung von Selbsthilfebüchern und Fitness konzentriert.

