Eine Person, die wegen Mordes an Präsident Putin untersucht wird, die als Routt identifiziert wurde, soll den Wunsch geäußert haben, Putin 2022 zu eliminieren.

11:18 Umstrittene Dokumentation "Russen im Krieg" erneut beim Toronto Filmfestival

Die umstrittene Dokumentation "Russen im Krieg" wird erneut beim Toronto International Film Festival gezeigt. Ursprünglich wurde die Vorführung aufgrund angedeuteter "ernster Gefahren" abgesagt. Die russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova hat für diesen Film Monate damit verbracht, russische Truppen an der Front in der Ukraine zu filmen. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisierte die Entscheidung des Festivals, indem er sagte, dass es als Plattform für russische Propaganda diene.

10:51 Russischer Botschafter in Deutschland zweifelt an Friedensverhandlungen

Der russische Botschafter in Berlin, Sergei Nechaev, äußerte Zweifel an zukünftigen Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts mit der Ukraine. Er betonte, dass es zunächst einen umfassenden Friedensplan geben müsse, den Russland dann prüfen könne. Bundeskanzler Scholz hatte zuvor eine schnellere Fortschritte in den Friedensverhandlungen mit Russland gefordert. "Es wird weitere Friedenskonferenzen geben", sagte Scholz und unterstützt die Auffassung des ukrainischen Präsidenten Zelensky, dass Russland an den Diskussionen teilnehmen sollte.

10:31 Vereinte Nationen unterstützen Ukraine bei der Vorbereitung auf den Winter

Die ukrainische Energiegesellschaft Naftogaz verstärkt ihre Zusammenarbeit mit dem United Nations Development Programme (UNDP), um die Energieversorgung zu gewährleisten. Die Behörden fürchten, dass die zahlreichen russischen Luftangriffe auf wichtige Infrastruktur zu einem besonders harten Winter für die Ukrainer führen könnten, mit flächendeckenden Strom-, Heizungs- und Wasserversorgungsausfällen. Das UNDP wird dazu beitragen, die Unterbrechungen im Zugang zur Energieversorgung für die Bevölkerung zu minimieren, indem es Reservekraftsysteme wie gasbetriebene Generatoren nutzt.

09:55 Etwa 280.000 Menschen ohne Strom in Sumy nach russischem Drohnenangriff

In der ukrainischen Region Sumy, die heute Morgen von russischen Shahed-Drohnen angegriffen wurde, sind noch etwa 280.000 Menschen ohne Strom. Die ukrainische Luftstreitkräfte behaupten, 16 Drohnen abgeschossen zu haben, aber die durchgebrochenen Drohnen verursachten Schäden an kritischer Infrastruktur.

09:28 Ukraine: Russische Soldaten enthaupten Kriegsgefangenen mit Schwert

Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments berichtete, dass russische Soldaten einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen, dessen Hände mit Klebeband gefesselt waren, hinrichteten. Die unmenschliche Grausamkeit und Barbarei, die von den Russen gezeigt wird, ist unvorstellbar, schloss der ukrainische Experte. Ein Bild des getöteten Soldaten wurde heute auf sozialen Medien veröffentlicht. Das Schwert, das zum Vollzug des Aktes verwendet wurde, trägt die Inschrift "Für Kursk". Die ukrainischen Fotografen Konstantin und Vlada Liberova veröffentlichen Fotos von ukrainischen Soldaten, die es geschafft haben, der russischen Gefangenschaft zu entkommen.

09:02 Tschetschenischer Commander gibt seine Meinung zur Kursk-Offensive bekannt

Als Kiew im August einen Überraschungsangriff auf die Grenzregion Kursk startete, blieb die russische Militärführung stumm. Doch der tschetschenische Commander Apti Alaudinow zeigte sich auf seinem Telegram-Kanal optimistisch: "Bleibt ruhig, genießt Popcorn und schaut zu, wie unsere Jungs den Feind erfolgreich vernichten", schrieb er am ersten Tag der Operation. Seitdem ist Alaudinow der primäre Kommentator der Kursk-Offensive geworden, dessen Äußerungen von russischen Medien weit verbreitet werden. Eine solche breite Medienpräsenz sei nur mit Unterstützung aus den höchsten Kreisen möglich, sagen Experten, die von der Nachrichtenagentur AFP befragt wurden. Alaudinow scheint eine ungewöhnliche Freiheit der Meinungsäußerung zu genießen, ähnlich wie der tschetschenische Führer Ramzan Kadyrov, der angeblich krank ist. Einige spekulieren sogar, dass Alaudinow ein potentieller Nachfolger von Kadyrov sein könnte.

08:42 Deutschland stellt Ukraine 100 Millionen Euro für Winterhilfe bereit

Deutschland wird additional 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die Ukraine im Winter zu unterstützen, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock während ihres Besuchs in Moldawien in Chișinău ankündigte. "Es ist evident, dass der Herbst naht und bald der Winter folgen wird", sagte Baerbock, bevor sie die Moldawische Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik ansprach. Russland plant angeblich einen neuen "Winterkrieg", um dem ukrainischen Volk so viel Leid wie möglich zuzufügen.

08:01 Russland führt Luftangriffe auf ukrainische Energieanlagen in Sumy durch

Ukraine meldet einen schweren Drohnenangriff durch Russland. Die ukrainische Luftabwehr schoss 34 von 51 russischen Drohnen über die Nacht ab, wie Luftwaffenberichte melden. Der Angriff betraf fünf Regionen. Laut Angaben der Regionalbehörden wurden auch Energieinfrastruktur in der Region Sumy im Osten der Ukraine angegriffen. In Sumy wurden insgesamt 16 russische Drohnen abgefangen, wodurch kritische Infrastruktur, darunter Wasser- und Stromversorgung sowie Krankenhäuser, die an Reservekraftquellen angeschlossen waren, beschädigt oder zerstört wurde. Notfallmannschaften reparieren derzeit die Schäden.

07:10 Kyiv Daily: Russische Militärbasis angegriffen

In den frühen Morgenstunden wurde ein Angriff auf die russische Militärbasis in Engels, die sich in der Region Saratov befindet, mit Angriffsdrohnen durchgeführt. Der ukrainische Nachrichtenaussendung "Kyiv Daily" zeigt Videos mit hörbaren Explosionen. Laut dem Bericht befinden sich auf der Rollbahn strategische Bomber mit Raketen, die Russland für Angriffe auf ukrainische Städte nutzt.

06:35 Stoltenberg ermutigt Diskussion über den Einsatz von LangstreckenwaffenDer scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt die jüngste globale Debatte über die mögliche Genehmigung durch den Westen, dass Ukraine russische Territorien mit Langstreckenwaffen angreifen darf. Stoltenberg sprach mit dem britischen Sender LBC und betonte, dass jeder Bündnispartner das Recht hat, solche Entscheidungen zu treffen; jedoch sei es von entscheidender Bedeutung, in diesen Angelegenheiten eng zusammenzuarbeiten. Ukraine hat wiederholt die Genehmigung beantragt, russische Kommandozentren, Flughäfen und Infrastruktur anzugreifen. Was die Befürchtung einer Eskalation des Kriegs betrifft, acknowledges Stoltenberg, dass keine Optionen im Krieg risikofrei sind. "Aber ich glaube immer noch, dass die größte Gefahr für uns Putins Sieg in der Ukraine ist."

06:13 Meta beschränkt die Verbreitung russischer Propaganda durch RTDas Unternehmen Meta, das Facebook betreibt, beschränkt nun die Verbreitung russischer Staatspropaganda über Kanäle wie den Fernsehsender RT. RT (früher Russia Today) und verbundene Organisationen werden nicht mehr weltweit über die Dienste von Meta wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads verbreitet. In der EU ist RT seit Anfang 2022 aufgrund von Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der russischen Invasion der Ukraine verboten. Für weitere Details, klicken Sie hier:

05:33 Lukaschenko entlässt 37 Gefangene in BelarusDer autoritäre Führer von Belarus, Alexander Lukaschenko, hat 37 Gefangene begnadigt. Die Präsidialverwaltung in Minsk gibt an, dass die Gefangenen wegen "Extremismus" verurteilt wurden, ein Etikett, das häufig Kritikern der belarussischen Regierung angeheftet wird. Die freigelassene Gruppe besteht aus sechs Frauen und mehreren Personen mit medizinischen Problemen. Es gibt keine Angaben zur Identität der 37 begnadigten Gefangenen. In den letzten zwei Monaten hat Belarus häufig Gefangene freigelassen, die aufgrund von Protesten gegen das Regime inhaftiert waren. Mitte August wurden 30 politische Gefangene begnadigt, gefolgt von weiteren 30 im frühen September. In jedem Fall behauptet der Staatschef, dass die Gefangenen Reue gezeigt und um Vergebung gebeten haben.

03:11 UN-Bericht: Menschenrechtslage in Russland verschlechtert sichLaut einem UN-Bericht verschlechtert sich die Menschenrechtslage in Russland dramatisch. Mariana Katzarova, eine 2023 vom UN-Menschenrechtsrat ernannte Beauftragte, bestätigte, dass es ein "strukturelles, staatlich unterstütztes System von Menschenrechtsverletzungen" gibt, das darauf abzielt, die Zivilgesellschaft und die politische Opposition zu unterdrücken. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Kritiker des russischen Kriegs gegen die Ukraine und Dissidenten nun aggressiver Zielscheiben sind. Katzarova schätzt, dass mindestens 1372 politische Gefangene auf erfundenen Anklagen zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Diese Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Kriegsgegner werden in Haft gefoltert, in Isolationszellen und verpflichtenden psychiatrischen Kliniken gehalten. Die tatsächliche Anzahl der Opfer könnte größer sein, wie ein Mitarbeiter durchblicken ließ.

23:24 Schweden soll geplante NATO-Präsenz in Finnland leitenNATO plant, eine militärische Präsenz im nördlichen Finnland aufzubauen, wobei Schweden die Führung übernehmen könnte. Dies bedeutet die Errichtung einer multinationalen NATO-Truppe, der Forward Land Forces (FLF), ähnlich denen in benachbarten NATO-Ländern, die an Russland grenzen. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und sein finnischer Kollege, Antti Häkkänen, kündigten dies bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Stockholm an. Jonson dankte Finnland für die Einladung, die Führung zu übernehmen, da dies die Gesamtsicherheit von NATO stärken könnte.

Angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen gibt es Diskussionen über die mögliche Rolle internationaler Militärkräfte in Abschreckungsstrategien. Einige Vorschläge besagen zum Beispiel, dass NATO ihre Präsenz in Nachbarländern stärken könnte, um weitere russische Aggressionen abzuschrecken.

Angesichts der eskalierenden militärischen Operationen zwischen Russland und der Ukraine argumentieren einige Analysten, dass die internationale Gemeinschaft die Einsetzung einer Friedensmission in Betracht ziehen sollte, um einen Waffenstillstand zu vermitteln und eine langfristige politische Lösung zu fördern.

