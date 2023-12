Eine Mutter verlor in den 1950er Jahren ihre Brieftasche. 65 Jahre später findet eine Familie wieder zu ihrer verlorenen Geschichte zurück

Bis 65 Jahre später, als Bauarbeiter bei Renovierungsarbeiten einen versteckten Raum hinter einer zerbröckelten Wand im Badezimmer entdeckten. Unter einem Berg von Staub, in einem ehemaligen Schrank, lag eine verwelkte weinrote Brieftasche, eingefroren in der Zeit.

Der Besitzer des Plaza Theaters, Chris Escobar, sagte, er sei fest entschlossen, die Brieftasche der Familie zurückzugeben.

"Es war ein Portal zurück in die Vergangenheit", sagte Escobar gegenüber CNN. "Und dann wurde mir klar, dass diese Brieftasche einer Familie fehlt, die seit 65 Jahren in diesem Viertel lebt - stellen Sie sich vor, wir könnten sie finden."

Das Plaza Theatre, das älteste Kino in Atlanta und ein kulturelles Wahrzeichen, beherbergt alle möglichen alten Dinge. Escobar sagte, sie hätten alte Popcorn-Displays mit Markierungsbuchstaben und Flaschen mit Spirituosen gefunden, die nicht mehr in Mode sind. Aber diese Brieftasche zu finden, die seit einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen wurde, sei etwas ganz anderes gewesen, sagt er.

Die Brieftasche war voller Geschichte", so Escobar, und gab ihm einen guten Ausgangspunkt, um die Familie des Besitzers zu finden.

Die Brieftasche wurde bei Renovierungsarbeiten hinter dieser Wand gefunden. Inhalt der gefundenen Brieftasche.

Der Besitzer war ein gewisser Floy Culbreth, wie aus einer Lizenz in der Brieftasche hervorgeht. Doch Escobar stieß auf sein erstes Problem: Frauen wurden damals häufig mit dem Namen ihres Mannes angesprochen, so dass die Suche nach Culbreths Namen nur wenige Ergebnisse brachte.

Escobar beauftragte seine Frau Nicole, die er als "Internet-Detektivin" bezeichnet, mit der Suche nach dem Besitzer der Brieftasche.

Es gelang ihr, die Todesanzeige von Roy Culbreth zu finden - Floy's Ehemann. Von dort aus führte sie der Weg in ein Kaninchenloch von Kindern und Enkeln, bis sie auf eine Website für den Culbreth Cup stießen, ein Wohltätigkeitsgolfturnier für eine gemeinnützige Organisation der Familie für zerebrale Lähmung. So konnten sie die Familienlinie bis zur Tochter der Culbreths, Thea Chamberlain, zurückverfolgen.

"Ich empfinde es bereits als ein Privileg, diesen historischen Ort zu bewachen und zu betreiben", sagte Escobar. "Aber buchstäblich die Familiengeschichte weiterzugeben. Das ist ein solches Geschenk."

Chamberlain sagte, dass ihre Mutter als so schön wie Myrna Loy beschrieben wurde, mit der Persönlichkeit einer "scharfen June Cleaver". Sie erinnert sich an Kinder aus der Nachbarschaft, die sagten, dass es mehr Spaß machte, ihrer Mutter zuzusehen, als "I Love Lucy".

Culbreth war auch in der Gemeinde sehr engagiert, sie unterrichtete die Sonntagsschule und engagierte sich im Gartenverein, so ihre Tochter, und auch in ihrer gemeinnützigen Arbeit zur Unterstützung von Menschen mit zerebraler Lähmung.

Chamberlain fand in der Brieftasche sogar einige ihrer eigenen Habseligkeiten: Ein paar Versicherungskarten und eine Notiz für einen Arzttermin. Die heute 71-Jährige war erst 6 Jahre alt, als ihre Mutter die Brieftasche verlor.

Die Schmuckstücke in der Brieftasche gehörten zweifelsohne ihrer Mutter, sagte Chamberlain. Sie konnte sich vorstellen, wie Culbreth hoffte, dass sie bei der Chevrolet-Tombola gewinnen würde, oder wie sie ihre Einkaufskarten verstaute.

"Es war sehr bewegend", sagte Chamberlain. "Eine Flut von Erinnerungen kam zurück, und es brachte sie irgendwie wieder zurück."

Die Culbreths kamen im November zusammen, um die Brieftasche zurückzuholen und ihrer Familie zu gedenken.

"Wir hatten Kinder, Enkel und Urenkel bei uns", sagte Escobar. "Es waren also mehrere Generationen von Culbreths da, um dieses verlorene Stück Familiengeschichte wiederzufinden.

Chamberlain beobachtete, wie zwei ihrer Enkelkinder im Alter von sieben und fünf Jahren vorsichtig die Quittungen und Bilder untersuchten und ihre Eltern nach der Geschichte fragten.

Sie wussten, dass es sich um einen Schatz handelte", sagte sie. "Dass dies ein besonderer Moment war."

Quelle: edition.cnn.com