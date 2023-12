Eine Lehrerin aus Michigan sollte ihren Abschluss mit "magna cum laude" machen und 3 Tage später entbinden. Ihr ungeborenes Baby hatte andere Pläne

So erging es der 24-jährigen Absolventin der Ferris State University, Grace Szymchack, die mit einem kleinen Mädchen schwanger war, das am 18. Dezember per Kaiserschnitt entbunden werden sollte.

Szymchack wollte am 15. Dezember ihren Bachelor-Abschluss in Kleinkindpädagogik an der Universität von Michigan machen.

Sie ahnte nicht, dass sie ihr neues Baby im Schlepptau haben würde, als sie bei der Abschlussfeier über die Bühne ging.

"Annabelle beschloss, am 6. Dezember früher zu kommen", sagte Szymchack laut einer Pressemitteilung der Universität. "Aber ich hatte hart für diesen Abschluss gearbeitet und war entschlossen, mit dem Rest meiner Klasse zu gehen ... also nahm ich sie einfach mit zur Abschlussfeier."

Untersuchungen zeigen, dass nur etwa 5 % der Frauen ihr Kind am Tag des Geburtstermins zur Welt bringen.

Szymchack schloss ihren Abschluss zusammen mit mehr als 400 anderen Studenten ab, während sie ihre 10 Tage alte Tochter auf dem Arm hielt und in ihren Abschlusskittel steckte.

Ihre Kleine wirkte ruhig und gemütlich, als Szymchack ihren Abschluss mit einem Lächeln entgegennahm, wie ein per Livestream übertragenes Video der Zeremonie zeigte.

Annabelle ist das zweite Kind von Szymchack: Sie und ihr Ehemann Caleb nahmen Isabelle im Jahr 2022 auf.

Die Lehrerin aus Traverse City, Michigan, erhielt die Auszeichnung magna cum laude, nachdem sie ihr Studium, ihre Arbeit als Erzieherin, Mutterschaft und Ehe unter einen Hut gebracht hatte.

Szymchack, die einen Associate Degree in frühkindlicher Entwicklung am Northwestern Michigan College erworben hat, sagt, sie habe immer vorgehabt zu unterrichten.

Derzeit unterrichtet sie in Vollzeit an einer öffentlichen Vorschule für 3-Jährige, heißt es in der Mitteilung.

"Ich liebe die Arbeit mit den Kleinen am meisten", sagte Szymchack. "Ich habe das Gefühl, dass ich dort wirklich etwas bewirken kann.

Quelle: edition.cnn.com