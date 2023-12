Eine kohlenhydratarme Ernährung mit Fleisch? Studie zeigt, dass Sie später an Gewicht zunehmen können

Wenn Sie mit einer kohlenhydratarmen Ernährung abnehmen und Ihr Gewicht halten wollen, sollten Sie auf die Qualität der Lebensmittel achten, die Sie essen.

Menschen, die eine ungesunde, fleischbasierte kohlenhydratarme Diät zu sich nahmen, nahmen im Laufe der Zeit mehr zu als diejenigen, die eine gesündere, pflanzliche Variante verfolgten, so das Ergebnis der Studie.

"Wenn Menschen eine Ernährung zu sich nehmen, bei der der Schwerpunkt auf Kohlenhydraten aus Vollkornprodukten, gesunden, nicht tropischen Pflanzenölen und pflanzlichen Proteinen liegt, haben sie bessere Chancen, eine übermäßige Gewichtszunahme in Schach zu halten", sagte der Hauptautor der Studie, Dr. Qi Sun, außerordentlicher Professor für Ernährung und Epidemiologie an der Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston.

In der Studie wurde eine allgemein kohlenhydratarme Diät mit einer Diät verglichen, die hauptsächlich tierische Proteine und Fette enthielt; eine zweite Diät, die sich auf pflanzliche Proteine und Fette konzentrierte; eine gesunde kohlenhydratarme Diät, die sich auf den Verzehr von weniger raffinierten Kohlenhydraten, mehr pflanzlichen Proteinen und gesunden Fetten wie Olivenöl konzentrierte; und schließlich ein ungesunder Speiseplan, der ungesunde Fette, mehr tierische Proteine und raffinierte Körner enthielt.

"Meines Wissens ist die Untersuchung der Auswirkungen verschiedener kohlenhydratarmer Varianten auf die dauerhafte Gewichtsabnahme ein Novum", sagte Dr. David Katz, ein Spezialist für Präventiv- und Lebensstilmedizin, der die gemeinnützige True Health Initiative gegründet hat, eine globale Koalition von Experten, die sich der evidenzbasierten Lebensstilmedizin widmet. Er war nicht an der Studie beteiligt.

Bei allen Diäten wurden die Kohlenhydrate auf etwa 38 % bis 40 % der täglichen Kalorienzufuhr reduziert. Menschen, die eine ungesunde kohlenhydratarme Ernährung mit viel tierischem Eiweiß und Fett zu sich nahmen, nahmen jedoch langfristig mehr Gewicht zu als Menschen, die sich auf eine höhere Aufnahme von Obst, Vollkornprodukten und nicht stärkehaltigem Gemüse konzentrierten und weniger Milchprodukte, rotes und verarbeitetes Fleisch, zuckergesüßte Getränke, Süßigkeiten und Desserts zu sich nahmen.

Diejenigen, die eine ungesunde, kohlenhydratarme Ernährung als primäre Strategie verfolgten, nahmen im Durchschnitt über einen Zeitraum von vier Jahren etwa 2,3 kg zu", sagte Erstautorin Binkai Liu, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Ernährung an der Harvard T.H. Chan School of Public Health.

"Diejenigen, die eine gesunde , kohlenhydratarme Ernährung als primäre Strategie anwandten, verloren im Durchschnitt etwa 2,2 kg oder 4,9 Pfund, was einem durchschnittlichen Nettounterschied zwischen den beiden Gruppen von 10 Pfund entspricht", sagte sie per E-Mail.

Große, hochwertige Studien

Die Studie, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift JAMA Network Open veröffentlicht wurde, untersuchte Daten von mehr als 67.000 Personen, die an drei etablierten Längsschnittstudien teilnahmen: der Nurses' Health Study, die zwischen 1986 und 2010 durchgeführt wurde, der Nurses' Health Study II, die zwischen 1991 und 2015 durchgeführt wurde, und der Health Professionals Follow-up Study, die zwischen 1986 und 2018 durchgeführt wurde.

"Es handelt sich dabei natürlich um Beobachtungsstudien, die nicht darauf ausgelegt sind, Ursache und Wirkung nachzuweisen, sondern vielmehr Assoziationen aufzeigen", so Katz. "Wenn die beobachteten Assoziationen jedoch stark, dosisabhängig, schwer zu erklären und mit plausiblen Mechanismen verknüpft sind, kann manchmal auf Ursache und Wirkung geschlossen werden."

Alle Teilnehmer an den drei Studien waren gesund, unter 65 Jahre alt und hatten keine chronischen Vorerkrankungen. Die Gewichtsabnahme oder -zunahme wurde in Abständen von vier Jahren selbst erfasst.

Eine kohlenhydratarme Ernährung, die den Schwerpunkt auf "hochwertige Makronährstoffe aus gesunden pflanzlichen Lebensmitteln" legte, wurde mit einer geringeren Gewichtszunahme in Verbindung gebracht, während eine kohlenhydratarme Ernährung, die "tierische Proteine und Fette oder raffinierte Kohlenhydrate in den Vordergrund stellte, mit einer stärkeren Gewichtszunahme verbunden war", so die Studie. Die Assoziationen waren deutlicher bei jüngeren, schwereren und weniger aktiven Menschen, so die Studie.

"Das Endergebnis war, dass über einen Zeitraum von vier Jahren die Annahme einer kohlenhydratarmen Ernährung im Allgemeinen NICHT mit einem dauerhaften Gewichtsverlust bei denjenigen verbunden war, die versuchten, Gewicht zu verlieren, wohingegen die Annahme einer pflanzlichen und/oder hochwertigen kohlenhydratarmen Ernährung mit einem dauerhaften Gewichtsverlust verbunden war", sagte Katz in einer E-Mail.

Die Studie konzentrierte sich zwar auf eine kohlenhydratarme Ernährung, doch ist die Qualität der Lebensmittel bei jeder Diät von entscheidender Bedeutung, so Sun, der auch Direktor des Nutritional Biomarker Laboratory an der Harvard T.H. Chan School of Public Health ist.

"Es ist immer ratsam, sich für eine Ernährung zu entscheiden, die frisches Obst und nicht stärkehaltiges Gemüse, Vollkorngetreide, Nüsse, Hülsenfrüchte, Olivenöl und andere Pflanzenöle, Kaffee, Tee oder nur Wasser, bescheidenen Rotwein, wenn er getrunken wird, wenig Natrium und andere gesunde Zutaten enthält", so Sun.

Rotes und verarbeitetes Fleisch wird mit Krebs, Herzkrankheiten, Diabetes und mehr in Verbindung gebracht, so dass jede darauf basierende Ernährung als "ungesund" einzustufen ist, sagen Experten." src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/198550/jpeg/4-3/1200/75/a-href-https-www-cnn-com-2021-07-21-health-red-and-processed-meat-heart-disease-wellness-index-html-red-and-processed-meat-a-has-been-linked-to-cancer-heart-disease-a-href-https-www-cnn-com-2023-04-17-health-rise-type-2-diabetes-global-wellness-index-html-diabetes-a-and-more-putting-any-diet-based-on-it-into-the-unhealthy-category-experts-say.webp" alt="wurde mit Krebs und Herzkrankheiten in Verbindung gebracht,"/>

Quelle: edition.cnn.com