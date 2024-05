Eine KFF-Umfrage hat ergeben, dass einer von acht amerikanischen Erwachsenen Ozempic oder ein ähnliches GLP-1-Medikament eingenommen hat.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) meldete für das vergangene Jahr einen Mangel an GLP-1-Medikamenten wie Ozempic, Wegovy und Mounjaro in verschiedenen Dosierungen, da die Nachfrage rapide gestiegen ist. Der Arzneimittelhersteller Novo Nordisk teilte mit, dass in diesem Jahr jede Woche rund 25 000 Menschen in den USA mit der Einnahme des Medikaments Wegovy beginnen - das ist fünfmal mehr als im Dezember.

Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge haben die meisten Erwachsenen, die diese Medikamente eingenommen haben, sie zur Behandlung von Krankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten eingesetzt. Etwa 40 % der Befragten mit Diabetes und 25 % mit Herzerkrankungen gaben an, GLP-1-Medikamente zu verwenden.

Etwa 40 % der Erwachsenen verwendeten diese Medikamente jedoch auch in erster Linie zur Gewichtsabnahme, was nicht ihr eigentlicher Zweck ist. Ozempic und Mounjaro sind für die Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen, während Wegovy für die Behandlung von Fettleibigkeit zugelassen ist, und zwar jeweils in den Jahren 2017, 2021 und 2022. Obwohl sie in erster Linie zur Behandlung von Diabetes eingesetzt werden, verschreiben Ärzte sie häufig zur Gewichtsreduzierung (off-label). Wegovy, das das gleiche Schlüsselelement wie Ozempic (Semaglutid) enthält, und Mounjaro (Tirzepatid) enthalten beide einen ähnlichen Wirkstoff.

Erwachsene im Alter von 50 bis 64 Jahren haben am häufigsten GLP-1-Medikamente verwendet, während jüngere Erwachsene laut der KFF-Studie eher dazu neigen, sie nur zur Gewichtsabnahme einzusetzen.

Medicare deckt die Kosten für Medikamente zur Gewichtsreduktion nicht ab. Nur 1 % der Senioren hat laut der KFF-Umfrage GLP-1-Medikamente zur Gewichtsabnahme verwendet. Die Mehrheit (über 60 %) möchte jedoch, dass Medicare die Kosten für diese Medikamente übernimmt, wenn sie zur Gewichtsabnahme verschrieben werden.

Trotz Versicherungsschutz ist es für viele Erwachsene schwierig, sich GLP-1-Medikamente zu leisten. Eine Monatsration kann rund 1.000 Dollar kosten, und im letzten Monat hat Senator Bernie Sanders eine Untersuchung der hohen Preise eingeleitet, die die Pharmaunternehmen verlangen.

Aufgrund dieser unerschwinglichen Kosten und der begrenzten Verfügbarkeit suchen einige Erwachsene nach Alternativen. Letztes Jahr warnte die FDA vor zusammengesetzten Semaglutid-Versionen, die nicht regulierte und nicht zugelassene Kombinationen oder Änderungen von Inhaltsstoffen enthalten.

Die Mehrheit der Erwachsenen, die GLP-1-Medikamente eingenommen haben, nämlich fast 80 %, erhielten die Rezepte von ihren Haus- oder Fachärzten. Etwa 11 % erhielten sie von Online-Anbietern oder Websites, während 10 % sie von Medical Spas oder ästhetischen medizinischen Zentren erhielten.

Die Ergebnisse der KFF-Umfrage beruhen auf den Antworten einer nationalen Stichprobe von rund 1 500 Erwachsenen, die in der letzten Aprilwoche erhoben wurden.

